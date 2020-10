"18 kiloherców" Farkhata Sharipova z Warsaw Grand Prix 36. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Film "18 kiloherców" Farkhata Sharipova zdobył Warsaw Grand Prix 36. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Za reżyserię doceniono Martina Sulika, twórcę "Człowieka z zajęczymi uszami". Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w sobotę w stołecznym Multikinie Złote Tarasy.

Film "18 kiloherców" został zainspirowany powieścią "Hardcore" kazachskiej autorki Zary Yesenaman. Akcja opowieści rozgrywa się w latach 90. podczas boomu narkotykowego w Ałmaty. Głównymi bohaterami są nastoletni przyjaciele Sanjar i Jaga, którzy czują się samotni i niezrozumiani przez dorosłych. Marzący o wolności i samodzielności chłopcy odkrywają w mieście "zakazane miejsca".

Sharipov odebrał Warsaw Grand Prix "wirtualnie" - przez wideoczat - z rąk dyrektora Biura Kultury w Urzędzie m.st. Warszawy Artura Jóźwika oraz członkini jury Liany Ruokyte-Jonsson. Litewska promotorka kina podkreśliła, że obrady były wyjątkowo spokojne. "Kiedy każdy z nas sporządził własną shortlistę z trzema najlepszymi tytułami, uświadomiliśmy sobie, że nie będzie między nami specjalnych sporów. Pierwsza pozycja była taka sama - +18 kiloherców+. Cóż, taka magia dzieje się tylko w kinie. Cieszę się, że Warszawski Festiwal Filmowy odbył się na żywo, choć wiele innych festiwali przeniosło się do sieci lub przełożyło termin na przyszły rok. To znak dla naszego środowiska, że być może Covid-19 chciał zabić kino, ale mu się to nie udało" - stwierdziła podczas uroczystości.

Nagrodę specjalną w konkursie międzynarodowym przyznano aktorom Bogdanowi Farkasowi i Dragosowi Dumitru za role w "Niezidentyfikowanym" Bogdana George'a Apetri. Za reżyserię uhonorowano Martina Sulika, twórcę "Człowieka z zajęczymi uszami".

W jury - obok Ruokyte-Jonsson - zasiedli: reżyser Robert Gliński, czeski reżyser Slavek Horak, kosowski reżyser Visar Morina oraz niemiecki producent Peter Rommel.