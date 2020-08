19 nowych zakażeń i ponad 50 kolejnych ozdrowieńców w śląskich kopalniach

19 kolejnych zakażeń zanotowano minionej doby w śląskich kopalniach – 14 w należących do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i 5 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW). W pierwszej z tych firm zanotowano 40 nowych ozdrowieńców, w drugiej minionej doby koronawirusa pokonało 8 osób.

Ozdrowieńców przybyło też w prywatnej kopalni Silesia, gdzie od kilku dni nie zanotowano nowych zakażeń. Pokonało tam chorobę trzech kolejnych górników.

Z przekazanych PAP danych spółek węglowych wynika, że piątek jest dziewiątym z kolei dniem, kiedy zmalała liczba zakażonych koronawirusem pracowników śląskich kopalń. Obecnie z infekcją SARS-CoV-2 zmaga się łącznie 945 osób (774 z PGG, 89 z Silesii i 82 z JSW).

W Polskiej Grupie Górniczej od początku epidemii zakażonych zostało 3157 górników, liczba ta od czwartku wzrosła o 14. Wyzdrowiały już 2383 osoby (ok. 75 proc.), to o 40 więcej niż do czwartku. W tej spółce choruje jeszcze 774 pracowników. Najwięcej z nich to górnicy z kopalni Bielszowice (291) i Chwałowice (229). 956 osób z PGG przebywa na kwarantannie.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej od początku epidemii koronawirusem zaraziło się łącznie 4118 osób, od czwartku przybyło pięć nowych zakażeń - SARS-CoV-2 wykryto u czterech górników z kopalni Zofiówka i u jednego z Budryka. Od czwartku w JSW przybyło ośmiu ozdrowieńców. W całej spółce chorobę pokonało już 4036 osób (ok. 98 proc.). Na kwarantannie jest 43 pracowników.

W prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach do piątku zanotowano łącznie 298 przypadków infekcji SARS-CoV-2 - od wtorku nie przybyło tam nowych zakażeń. Wyzdrowiało 209 osób (ok. 70 proc.) - od czwartku przybyło trzech ozdrowieńców. Nadal choruje 89 osób. 26 pracowników zakładu przebywa na kwarantannie.

Łącznie, według piątkowych danych spółek węglowych, od początku epidemii koronawirusem zakaziło się 8 tys. 163 górników z PGG, JSW, spółki Węglokoks Kraj (gdzie wszyscy już wyzdrowieli) i prywatnej kopalni Silesia. Blisko 90 proc. zakażonych już wyzdrowiało.

Według najnowszych danych sanepidu w woj. śląskim - gdzie zanotowano najwięcej w kraju zakażeń - koronawirusa wykryto w sumie u 19 tys. 463 osób. Wyzdrowiało 16 tys. 608 osób, a zmarły 454, z czego minionej doby trzy. W szpitalach w regionie przebywają obecnie 284 osoby z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia. Od początku pandemii w laboratoriach w woj. śląskim przebadano 285 tys. 215 próbek.