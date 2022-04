2 maja to ostatni dzień na zeznanie PIT za 2021

Do 2 maja trzeba złożyć zeznania podatkowe PIT za 2021 r. - przypomniało w piątek Ministerstwo Finansów. Dodano, że podatnicy złożyli już około 5,9 mln zeznań w usłudze Twój e-PIT.

"Podatnicy złożyli około 5,9 mln deklaracji za pomocą usługi Twój e-PIT. Ta liczba już teraz jest rekordowa, a do zakończenia okresu rozliczeń na pewno jeszcze wzrośnie. Zeznania można też złożyć przez system e-Deklaracje lub w formie papierowej" - wskazała cytowana w komunikacie minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Dodała, że jest to najszybszy i najprostszy sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym.

Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa zachęciła do zalogowania się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzenia swojego zeznania PIT, zanim zostanie ono automatycznie zaakceptowane. "W ten sposób można jeszcze uwzględnić przysługujące odliczenia, skorzystać z ulg, które nie są automatycznie przypisane w systemie i zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1 proc. podatku - dodała wiceszefowa KAS.

Napisano, że usługa Twój e-PIT dostępna jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl. W usłudze zostały przygotowane zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Wskazano, że aby skorzystać z usługi wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację. Wskazano, że w przygotowanym zeznaniu uwzględnionych jest szereg informacji takich jak dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy. Dodano, że rozliczenie uwzględnia też zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia.

Przypomniano, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej samodzielnie wypełniają i przesyłają do urzędu skarbowego zeznanie PIT-36 lub PIT-36L. Mogą to zrobić w systemie e-Deklaracje. Są tam interaktywne formularze zeznań dla przedsiębiorców. Poprzez e-Deklaracje mogą również rozliczać się osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Dodano, że w usłudze Twój e-PIT oraz w systemie e-Deklaracje można też złożyć oświadczenie PIT-OP i przekazać 1 proc. swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Dodano, że podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT mają automatycznie wskazaną OPP z ubiegłorocznego rozliczenia.

Resort poinformował, że osoby rozliczające PIT w formie elektronicznej otrzymają zwrot nadpłaconego podatku do 45 dni, natomiast nadpłaty do kwoty 5 tys. zł z większości zeznań PIT-37 złożonych przez usługę Twój e-PIT, są zwracane w ciągu 7 dni. Dla nadpłat wynikających z zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.

Dodano, że formularze PIT można składać w formie papierowej w urzędach skarbowych. W przypadku zeznań wysłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Przypomniano, że podatek PIT należy zapłacić do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek podatkowy). "Numer swojego mikrorachunku można sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl, a jeżeli podatnik nie ma takiej możliwości, to może go uzyskać w urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP" - napisano.

Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT, którym z zeznania wynika kwota do zapłaty, mają automatycznie dodany właściwy mikrorachunek i mogą wpłacić podatek online w e-Urzędzie Skarbowym.

Wskazano, że jeśli podatnik samodzielnie nie złoży swojego rozliczenia, to w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone 2 maja. "Jeżeli z rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to urząd skarbowy powiadomi o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku, będą naliczane odsetki" - czytamy.

Zaznaczono też, że zeznanie PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-37 i PIT-38), nie zostanie automatycznie zaakceptowane. Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Napisano też, że od 3 do 8 maja br. z uwagi na automatyczną akceptację zeznań, usługa Twój e-PIT nie będzie dostępna.

