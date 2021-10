20. Festiwal Cinemaforum - od 3 listopada w Warszawie

Filmy krótkometrażowe twórcy "Na rauszu" Thomasa Vinterberga i autorki "Aidy" Jasmili Zbanic, nominowany do Oscara "Feeling Through" oraz "The Letter Room" - m.in. te produkcje znalazły się w programie 20. festiwalu Cinemaforum. Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-7 listopada w Warszawie.

Jak przypomniano na stronie internetowej wydarzenia, Cinemaforum, czyli Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych "to jeden z najdłużej organizowanych i najbardziej rozpoznawalnych polskich festiwali poświęconych filmom krótkometrażowym". "Tegoroczna 20. edycja odbędzie się w dniach 3-7 listopada 2021 roku w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki oraz w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy" - ogłoszono.

Organizatorzy festiwalu poinformowali, że w programie znajdą się "najlepsze produkcje krótkometrażowe z całego świata, tytuły nagradzane na wiodących zagranicznych wydarzeniach filmowych". "W poszczególnych sekcjach festiwalu nie zabraknie głośnych nazwisk i tytułów. Sekcja Mistrzowie to m.in. krótkie filmy Thomasa Vinterberga (twórcy +Na rauszu+) i Jasmili Zbanić (twórczyni +Aidy+). W sekcji American Shorts znajdą się nagradzane amerykańskie krótkie metraże, w tym nominowany do Oscara +Feeling Through+, a także +The Letter Room+ (w roli głównej Oscar Isaac)" - przekazali. Dodali, że "widzowie zobaczą także przegląd wyselekcjonowanych brytyjskich filmów krótkometrażowych spod znaku Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA)". "Nie zabraknie także przeglądu filmów prezentowanych na festiwalu w Oberhausen, czyli jednej z najważniejszych imprez poświęconych kinu krótkometrażowemu czy najlepszych norweskich krótkich metraży przygotowanych we współpracy z AMANDUS Film Festival w Lillehammer" - napisali.

Jak czytamy, zaplanowano również pokazy tytułów nominowanych do Nagród im. Jana Machulskiego, które są przyznawane od 2004 r. najzdolniejszym polskim twórcom kina krótkometrażowego. Tym razem szansę na wyróżnienie mają m.in. "Sukienka" Tadeusza Łysiaka, "Ondyna" Tomasza Śliwińskiego, "Nad Wisłą" Agaty Koryckiej, "Alicja i Żabka" Olgi Bołądź, "We Have One Heart" Katarzyny Warzechy oraz "Fikołek" Mileny Dutkowskiej.

Cinemaforum rozpocznie się w środę 3 listopada i potrwa do niedzieli 7 listopada. Wstęp jest darmowy. Wejściówki można odbierać w biurze festiwalowym w Kinotece. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Filmforum. Wydarzenie dofinansowano ze środków ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu oraz ze środków m.st. Warszawy. Przedsięwzięcie współfinansuje Polski Instytut Sztuki Filmowej.

