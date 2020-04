20. Festiwal filmowy Nowe Horyzonty nie odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia

20. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, który miał rozpocząć się 23 lipca i potrwać do 2 sierpnia, nie odbędzie się w planowym terminie. Organizatorzy wydarzenia w porozumieniu z wrocławskim magistratem próbują znaleźć nową datę i optymalną formułę dla tegorocznej edycji.

Nowe Horyzonty to jedna z najważniejszych w Polsce dorocznych imprez poświęconych kinematografii, podczas której prezentowane jest przede wszystkim kino autorskie i twórczość reżyserów wyrazistych, z własną wizją świata i kina. W tym roku festiwal nie odbędzie się w swoim tradycyjnym terminie - na przełomie lipca i sierpnia.

Stanisław Abramik, rzecznik Kina Nowe Horyzonty, wskazał, że prezydent Wrocławia Jacek Sutryk w związku z epidemią koronawirusa poinformował o odwołaniu do końca sierpnia wszystkich wydarzeń kulturalnych w stolicy Dolnego Śląska. "Teraz, w porozumieniu z miastem, pracujemy nad znalezieniem nowej daty i optymalnej formuły dla zrealizowania tegorocznej edycji" - przekazał rzecznik.

Dodał, że wydarzenia branżowe towarzyszące festiwalowi Nowe Horyzonty - Polish Days, First Cut Lab, Studio Nowe Horyzonty+, A Sunday in the Country - odbędą się w możliwej do przeprowadzenia formule w zaplanowanych wcześniej terminach lipcowych.

Zespół Nowych Horyzontów zapewnia, że o wszystkich zmianach poinformuje natychmiast, kiedy tylko ustali szczegóły. "Poszukujemy jak najlepszych rozwiązań dla wszystkich osób, które chcą wziąć udział w tegorocznej edycji naszego festiwalu, przede wszystkim dla tych osób, które już kupiły karnety na ten rok (...). Dziękujemy za wszystkie słowa i gesty wsparcia, które do nas docierają. To dzięki nim mamy siły, aby mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami. Dzięki nim wiemy, że to co robimy, jest dla Was ważne. A przede wszystkim, utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza praca ma sens. Wierzymy, że już wkrótce spotkamy się na pokazach filmowych" - napisali w komunikacie.