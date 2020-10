20 mld zł dla polskich firm z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

Co najmniej 20 mld zł trafi do polskich firm z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego - poinformował w środę wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Dodał, że nowy fundusz nie zawiera tzw. kopert narodowych, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jak zaznaczył wicepremier podczas konferencji Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych Unii Europejskiej, nowy fundusz nie zawiera tzw. kopert narodowych. Oznacza to, że skorzysta z niego ten kraj, którego instytucje najszybciej złożą aplikację i uzyskają akceptację Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

"Apeluję do przedstawicieli krajowych instytucji finansowych o jak najszybsze podjęcie działań na rzecz przygotowania i uruchomienia preferencyjnej akcji finansowej dla polskich przedsiębiorców" - dodał.

Przypomniał, że głównym celem funduszu jest zapewnienie wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom poprzez zwiększenie im dostępu do finansowania.





Co najmniej 20 mld zł w ciągu najbliższych 3 lat trafi, wg szacunków, do PL firm na przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom #COVID19 – taki będzie efekt przystąpienia🇵🇱do #EuropejskiFunduszGwarancyjny. Nasz akces do #EFG ogłosił wicepremier @Jaroslaw_Gowin👉 https://t.co/UiS6IuLwK7 pic.twitter.com/MMjXJm8enZ — Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (@MRPiT_GOV_PL) October 21, 2020

Resort wskazał, że zgodnie z planami Europejskiego Banku Inwestycyjnego, mnożnik finansowy w nowym funduszu ma wynieść co najmniej 5. To oznacza, że do Polski trafi pięciokrotnie wyższa wartość akcji finansowej (np. kredytowej czy leasingowej) od wartości kapitału "zainwestowanego" w EFG. Przekładając to na krajowy grunt, oczekujemy co najmniej 20 mld zł preferencyjnej akcji finansowej dla polskich przedsiębiorców w ciągu najbliższych 3 lat.

Jak podało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, wsparcie z EFG będzie udzielane bezpośrednio lub pośrednio przez krajowe instytucje finansowe, w tym m in. przez banki komercyjne, instytucje finansowe i gwarancyjne, mikrofinansowe oraz rozwojowe, spółki leasingowe, fundusze kapitałowe (venture capital). Będą one korzystać z takich instrumentów, jak: pożyczki, inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe, udziały w ryzyku, zakup papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz gwarancje.

15 października 2020 r. minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał umowę, zgodnie z którą Polska przystąpiła do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego dot. Covid. Fundusz został stworzony przez państwa UE i pozwoli Grupie EBI (Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny) na zwiększenie wsparcia dla inwestycji o ok. 200 mld euro.

Fundusz będzie mieć określone, indywidualne cele i kryteria kwalifikowalności. Okres inwestycji Funduszu będzie trwać do końca 2021 r. z możliwością przedłużenia.