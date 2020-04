20 nowych przedsięwzięć w KSSE w pierwszym kwartale 2020 r.

20 nowych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości przekraczającej 725 mln zł pozyskała w pierwszym kwartale tego roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE). Największe przedsięwzięcia zadeklarowały polskie firmy Eko-okna i Mokate oraz chińska spółka Tenglong Polska.

Nowe projekty - jak poinformował w środę prezes KSSE Janusz Michałek - powinny przynieść blisko 530 nowych miejsc pracy. Ponad trzy czwarte tych inwestycji to projekty polskich firm, pozostałe zrealizują przedsiębiorcy z kapitałem niemieckim, chińskim i amerykańskim.

Największą inwestycję w strefie spośród projektów pozyskanych w pierwszym kwartale zaplanowała polska firma Eko-okna, która zainwestuje co najmniej 200 mln zł w zwiększenie zdolności produkcyjnych stolarki otworowej. W zakładzie w Kornicach firma zatrudni 50 nowych pracowników.

Rozbudowę istniejącego zakładu w Żorach, budowę nowego magazynu, proszkowni i suszarni zaplanowała firma Mokate, która zamierza zainwestować blisko 103 mln zł i zatrudnić co najmniej 15 osób. Natomiast chińska firma Tenglong Polska przeznaczy 100 mln zł i zatrudni 100 nowych pracowników, aby zwiększyć produkcję części dla motoryzacji.

Już w okresie pandemii koronawirusa sfinalizowano formalności dotyczące wsparcia inwestycji innej firmy z banży automotive - Kirchhoff Polska, która zainwestuje 68 mln zł w zwiększenie mocy produkcyjnych w zakładzie w Gliwicach.

Ponadto w pierwszym kwartale br. w KSSE zainwestowali: NG Plast, Patentus, Aqua Marine, Mandam, Tektura Opakowania Papier, Pionier, Bielbet, Sławomir Lenik PHU Elektra, Bartosz Psiuch, Nexus, Optipref, Hyland Poland, Głuchowski Enterprise International Partnership Maciej Głuchowski, EDS Polska, Halter Consulting oraz AT-PLAST Andrzej Talik.

Trzy czwarte pozyskanych w tym roku inwestycji to projekty mikro, małych i średnich firm. "W porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku, KSSE zwiększyła aż o 35 proc. udział mikro, małych i średnich firm wśród swoich inwestorów" - powiedział prezes KSSE, cytowany w środowym komunikacie prasowym strefy. Jedna piąta pozyskanych inwestycji to projekty z branży budowlanej; mniejszy jest udział firm motoryzacyjnych oraz tych z branży metalowej, maszynowej i tworzyw sztucznych.

Przedstawiciele KSSE podkreślają, że pomimo sytuacji związanej z pandemią COVID-19, firmy działające w strefie starają się w trudnej rzeczywistości działać jak najlepiej. Od kilku tygodni działa Zespół Szybkiego Reagowania ds. koronawirusa i kontakt alarmowy: covid19@ksse.com.pl. KSSE prowadzi cykliczne spotkania on-line i webinaria, dotyczące spraw bezpieczeństwa, współpracy firm, konsultacji i porad prawnych, we współpracy z kancelariami prawnymi. Dostępna jest też infolinia dla inwestorów pod numerem 505 102 102.

W całym ub. roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna pozyskała 53 nowe inwestycje, warte w sumie ponad 3,5 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali stworzenie co najmniej 1,5 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie ponad 4,7 tys. istniejących. Ubiegłoroczne wyniki były zbliżone do rekordowego dla KSSE roku 2017, kiedy strefa pozyskała 58 projektów o łącznej wartości ponad 3,4 mld zł. W 2018 roku nowych projektów było 51, o wartości ponad 2,5 mld zł.

W strefie działa obecnie ok. 400 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ponad 38 mld zł i stworzyły ok. 80 tys. miejsc pracy. KSSE wydała dotychczas 590 zezwoleń na prowadzenie działalności oraz 84 decyzje o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji.