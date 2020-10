20 start-upów uczestniczyło w czwartej edycji programu KPT ScaleUp

20 młodych firm technologicznych uczestniczyło w zakończonej czwartej edycji programu akceleracyjnego KPT ScaleUP. Przedsięwzięcie jest jednym z 10 ogólnopolskich akceleratorów realizowanych w ramach ogólnopolskiej inicjatywy PARP pod nazwą ScaleUp.

Aplikować do KPT ScaleUP mógł każdy start-up, który ma w swoim portfolio rozwiązanie odpowiadające potrzebom zdefiniowanym przez odbiorców technologii, czyli firm przemysłowych będących partnerami akceleratora. W czwartej edycji był to przede wszystkim obszar Przemysłu 4.0.

Jak podkreśliła Angelika Popławska, kierownik projektu KPT ScaleUP z Krakowskiego Parku Technologicznego, start-upy, które wzięły udział w czwartej edycji programu mogą pochwalić się rozwiązaniami, odpowiadającymi na potrzeby zarówno współczesnego świata, jak i odbiorców technologii z obszaru Przemysłu 4.0.

"Pomimo pandemii, przeprowadziliśmy największą do tej pory akcelerację: 20 start-upów w jednej edycji. To pokazuje jak zdeterminowane do rozwoju swoich firm są wspierane przez nas start-upy" - zaznaczyła.

Partnerami akceleratora w tej edycji zostały: Grupa TAURON, Grupa Azoty, Lafarge Polska, JMP Flowers, ASTOR, Warbud, Velvet Care, Voxel, Grupa VOX, Werner Kenkel oraz Aluprof. W pracę z młodymi firmami zaangażowało się 84 ekspertów z dużych przedsiębiorstw.

Wśród priorytetów określonych przez nie znalazły się m.in. automatyzacja i robotyzacja, przemysłowy Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja i machine learning, dane w chmurze i data mining. Każdy z odbiorców technologii stworzył także szczegółową listę zagadnień, nad którymi w pierwszej kolejności chciał pracować ze start-upami.

W trakcie sześciomiesięcznego programu każdy ze start-upów mógł skorzystać z sięgającego do 200 tys. zł dofinansowania, a także pakietu szkoleń, warsztatów, mentoringu i wyjazdów studyjnych o łącznej wartości 50 tys. zł. W tym czasie start-upy były również intensywnie promowane przez KPT ScaleUP.

Jak przypomniano, w czasie programu 35 mentorów zrealizowało łącznie ponad 380 godzin mentoringu. Oprócz tego, start-upy uczestniczyły w 30 godzinach szkoleń oraz 145 godzinach warsztatów i indywidualnego konsultingu.

Paweł Chaber, ekspert w Departamencie Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ocenił, że na przykładzie programu KPT ScaleUP wyraźnie widać, jak rośnie poziom specjalizacji startup-ów.

"To zespoły poważnie podchodzące do biznesu, otwarte na rozmowy, z uwagą i wnikliwością przyjmujące uwagi, nieraz nawet i krytyczne, od bardziej doświadczonych partnerów. Angażują się w proces akceleracyjny i dostrzegają w nim rzeczywistą szansę na zbudowanie swojej rynkowej przewagi" - ocenił.

Produkty i usługi doskonalone w czasie akceleracji - wskazał przedstawiciel PARP - skierowane są do różnych gałęzi przemysłu. Wśród nich znalazły się m.in.: oprogramowanie i algorytmy do analizy zdjęć mikroskopowych, modułowe rozwiązanie do wprowadzenia na rynek maszyny pakującej i obniżające jej cenę czy aplikacja do płatności, windykacji oraz ofertowania klientów poprzez social media.

Akcelerator KPT ScaleUP jest jednym z 10 akceleratorów uruchomionych w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) nazwanej ScaleUP. Jej celem jest wsparcie w rozwoju młodych firm, które spełniają kryteria jednego z 10 programów akceleracyjnych. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W lipcu tego roku zakończył się nabór do piątej edycji KPT ScaleUP.