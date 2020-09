200 tys. dol. od Mastercard dla małych i średnich firm na cyfryzację

Mastercard przekaże grant w wysokości 200 tys. dol. na cyfryzację małych i średnich firm w Polsce - poinformowała w czwartek firma. Za pieniądze z grantu ma zostać zorganizowany program akceleracyjny, a także ogólnopolska kampania edukacyjna.

Jak podkreślił Mastercard, to pierwszy projekt tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej, realizowany dzięki globalnemu programowi Mastercard Centre for Inclusive Growth.

We współpracy z Fundacją Impact Mastercard zamierza wesprzeć przedsiębiorców, którzy szukają sposobów na wejście w obszar e-commerce, w obliczu osłabienia się tradycyjnego handlu w czasie pandemii.

Projekt pod nazwą "E-business vs. lockdown" zakłada m.in. stworzenie dedykowanych materiałów edukacyjnych, a także organizację eventów stacjonarnych i online. Materiały edukacyjne będą publikowane na specjalnie zaprojektowanej, ogólnodostępnej platformie internetowej oraz promowane przy wsparciu partnerów. Przedsiębiorcy będą też mogli wziąć udział w programie akceleracyjnym, dzięki czemu uzyskają bezpośredni dostęp do konsultantów i ekspertów w zakresie cyfrowej transformacji.

"Zdajemy sobie sprawę, że małe firmy są kołem zamachowym każdej gospodarki, a ich sukcesy wpływają na kondycję i jakość życia szerszej społeczności. Cyfrowa transformacja w warunkach pandemii koronawirusa to dla wielu małych firm szansa, którą warto wykorzystać, ale też potężne wyzwanie" - ocenił wiceprezes Mastercard Center for Inclusive Growth na rynkach zagranicznych Payal Dalal.

Jak dodał Dalal, przedsiębiorcy potrzebują fachowej wiedzy, a także szybkich rozwiązań, które pozwolą im poruszać się w "nowej normalności".

"Od lat pomagamy polskiemu biznesowi przejść na cyfrowe tory. Nie tylko zachęcamy go do przyjmowania płatności bezgotówkowych, które preferują konsumenci, ale też inwestujemy w innowacje generowane przez zwinne polskie startupy. Dziś, w trudnym czasie pandemii, sektorowi MŚP proponujemy też ułatwiające działalność w sieci, dodatkowe korzyści dostępne dla użytkowników kart firmowych Mastercard czy bezpłatne aplikacje do obsługi procesów biznesowych" - dodał dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe Bartosz Ciołkowski.

Jak przypomniał Mastercard, w kwietniu 2020 r., w szczytowym momencie pandemii w Polsce, sprzedaż w sklepach stacjonarnych spadła o 23 proc., tymczasem szybki wzrost notowały sklepy online.

Szacunki rynkowe mówią o ok. 6-7 proc. udziale e-commerce w całości handlu w Polsce na koniec br. To wyraźnie więcej niż kilka lat temu, ale wciąż dużo poniżej poziomów w krajach takich jak Niemcy, Francja, USA czy Wielka Brytania, gdzie e-commerce odpowiada już za 15-25 proc. handlu - podkreśla płatniczy potentat.

Program "E-business vs. lockdown" ma na celu pomóc polskiemu e-biznesowi dogonić bardziej rozwinięte rynki. "Digitalizacja tysięcy małych i średnich firm jest szczepionką na koronawirusa dla całej gospodarki. Z tej idei zrodził się nasz pomysł na program wsparcia i edukacji na drodze do cyfrowej transformacji dla biznesu. Chcemy wyjść naprzeciw polskim firmom, które mają odpowiednie warunki, żeby szybko absorbować innowacje" - oświadczyła prezes Fundacji Impact Urszula Hasiec.