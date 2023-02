200 tys. zł kary dla Mount TFI SA za przekroczenie limitów inwestycyjnych

Nałożono 200 tys. zł na Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. za przekroczenie limitów inwestycyjnych - poinformowała w piątek Komisja Nadzoru Finansowego.

Komisja - jak napisano w komunikacie - wydała decyzję nakładającą na Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 200 000 zł za przekroczenie ograniczenia inwestycyjnego. Wskazano, że jest to związane z lokowaniem aktywów Real Estate Income Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w obligacje i udziały spółek kapitałowych, co stanowi naruszenie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Dodano, że fundusz naruszał wskazane w ustawie limity inwestycyjne od 30 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z ustawą, papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20 proc. wartości aktywów funduszu.

Zagrożone bezpieczeństwo środków powierzonych przez uczestników funduszy

Wyjaśniono, że ograniczenia inwestycyjne, określone w ustawie, służą zapewnieniu odpowiedniej dywersyfikacji portfeli funduszy inwestycyjnych, a przez to zapewnieniu bezpieczeństwa środków powierzonych przez uczestników funduszy i lokowanych przez fundusze. Dodano, że podstawowym celem wprowadzenia tych ograniczeń jest zmniejszenie poziomu ryzyka inwestycyjnego. "W przypadku niewypłacalności lub innych negatywnych zdarzeń, dotyczących danego emitenta, niekorzystne ich skutki jedynie w sposób ograniczony wpływają na wartość całego portfela funduszu inwestycyjnego" - czytamy.

Wskazano, że uczestnicy funduszy powierzając funduszowi zgromadzone środki pieniężne mają prawo oczekiwać, że będą one zarządzane w sposób profesjonalny i zgodny z przepisami, w tym, że będą respektowane ograniczenia inwestycyjne wynikające z tych przepisów. Zaznaczono, że przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych służy interesowi uczestników funduszy inwestycyjnych i stanowi jeden z nadrzędnych obowiązków towarzystwa i funduszu.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 5 mln zł.

Mount TFI odpowiada: przekroczenie nie wpływało na wzrost poziomu ryzyka inwestycyjnego

Mount TFI wydało oświadczenie w tej sprawie, gdzie pisze m.in., że nałożona kara odnosi się do przekroczenia ograniczenia inwestycyjnego, które powstało w związku z zarządzaniem funduszem inwestycyjnym przez podmiot, od którego Towarzystwo przejęło zarządzanie. W ocenie Towarzystwa, wskazane w komunikacie Komisji przekroczenie ograniczenia inwestycyjnego nie wpływało na zwiększenie poziomu ryzyka inwestycyjnego, biorąc pod uwagę, że aktywa bazowe spółek celowych były odpowiednio zdywersyfikowane.

