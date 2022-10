201 mln zł z Funduszu Medycznego na nowy budynek centrum pediatrycznego we Wrocławiu

Ponad 201 mln zł zostanie przeznaczone na nowy budynek zintegrowanego centrum pediatrycznego, które we Wrocławiu powstanie przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Nowoczesna placówka połączy funkcje szpitala i specjalistycznych przychodni, co pozwoli skrócić okres hospitalizacji.

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Jakub Berezowski poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej, że uzyskał akceptację wniosek złożony do Funduszu Medycznego o dofinansowanie budowy zintegrowanego centrum pediatrycznego.

"Dla Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego to wydarzenie bez precedensu. Nasz wniosek uzyskał bardzo wysoką, bo drugą, pozycję na liście rankingowej wśród wniosków, które ubiegały się o dofinansowanie i szpital będzie w najbliższym czasie realizował inwestycję na kwotę ponad 223 mln zł. A przedmiotem tej inwestycji będzie zintegrowane centrum pediatryczne" - powiedział Berezowski.

Fundusz Medyczny składa się z czterech subfunduszy: infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów leczniczych, rozwoju profilaktyki i z terapeutyczno-innowacyjnego. Pod koniec ub. roku resort zdrowia ogłosił pierwszy konkurs w zakresie infrastruktury krytycznej, dotyczący pediatrii, z początkową alokacją 2 mld zł. Teraz środki zwiększono do 3,15 mld zł i z 23 zgłoszonych do tego konkursu wniosków wybrano 14 do realizacji i dofinansowania.

W poniedziałek rano w siedzibie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach wyniki tego konkursu ogłosili prezydent Polski Andrzej Duda i minister zdrowia Adam Niedzielski.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski podkreślił, że wszyscy czekali na ten moment, ponieważ to pierwszy bardzo ważny krok w poprawie opieki medycznej nad dziećmi na Dolnym Śląsku.

"Dotychczas opieka pediatryczna była bardzo rozczłonkowana. Mieliśmy wiele szpitali na terenie Wrocławia i na terenie Dolnego Śląska. Cieszę się, że ten projekt był drugi w konkursie, co pokazuje jego jakość. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że Uniwersytet Medyczny i Uniwersytecki Szpital Kliniczny to są miejsca, gdzie Uniwersyteckie Centrum Pediatrii powinno działać. Dodaliśmy mu w nazwie zintegrowane, by potencjał szpitala wykorzystać. To integrowanie różnych specjalności, wiedzy, doświadczenia" - powiedział rektor.

Pełnomocnik rektora ds. budowy centrum pediatrii dr Tomasz Pytrus wyjaśnił, że w założeniu ponad 60 proc. hospitalizacji w nowej placówce będzie jednodniowych lub nawet kilkugodzinnych. Zwiększy się opieka ambulatoryjna. Nowoczesny obiekt połączy funkcje szpitala, ze specjalistycznymi przychodniami. Pozwoli na wykonywanie badań oraz zabiegów, które dotąd nie były we Wrocławiu realizowane.

"Chodzi między innymi o leczenie chorób rzadkich. Dzięki nowemu centrum wreszcie będziemy mogli zająć się w jednym miejscu chorymi, których będą konsultować specjaliści od różnych dziedzin. Innym ważnym, nowym elementem będzie kardiologia interwencyjna dla dzieci. Choć jesteśmy placówką uniwersytecką, dotąd jej nie mieliśmy" - powiedział dr Pytrus.

Nowy budynek zintegrowanego centrum pediatrycznego to ok. 10 tys. mkw., ponad 140 wysokospecjalistycznych łóżek szpitalnych, nowoczesny sprzęt do badań i zabiegów. Z Funduszu Medycznego przekazano na tę inwestycję ponad 201 mln zł.

