2020 był jak rollercoaster. Niestety to nie koniec ostrej jazdy

Rok, który miał być okresem spowolnienia, okazał się - za sprawą pandemii COVID-19 - globalną gospodarczą katastrofą. Polska gospodarka na tle reszty Europy prezentowała się względnie dobrze, ale i tak mamy za sobą najgłębszą recesję w najnowszej historii. Do tego dochodzi ekstremalna huśtawka nastrojów, która wcale jeszcze się nie skończyła.

Pierwsze uderzenie

Czarny kwiecień



Oberwały też inne branże - np. drzewna. Zmalały produkcja m.in.: płyt pilśniowych z drewna lub materiałów drewnopochodnych - o 48,5 proc., oklein - o 41,7 proc. i tarcicy - o 28,5 proc. Inną mocno poszkodowaną branżą - także za sprawą zamkniętych kanałów dystrybucji - była "odzież i tekstylia".



W działach odzież oraz skóry i wyroby ze skór wyprawionych nastąpił spadek produkcji m.in. kostiumów i kompletów damskich (o 95,8 proc.), bluzek i bluzek koszulowych damskich (o 81,9 proc.), obuwia z wierzchami ze skóry (o 75 proc.), koszul męskich (o 74,3 proc.), spodni damskich (o 71,2 proc.), odzieży wierzchniej męskiej (o 59,7 proc.), spodni męskich (o 57,6 proc.). Zmalała również produkcja w tekstyliach. Chodników wyprodukowano zaś o 79,5 proc. mniej niż rok wcześniej, produkcja przędzy lnianej spadła o 73,6 proc., a dywanów - o 67,9 proc.



To efekt kumulacji wszystkich pandemicznych bolączek: zakłóceń łańcuchów dostaw, wstrzymania współpracy z zagranicznymi kooperantami - lockdown wprowadziła większość krajów, wstrzymania kanałów dystrybucji (zamknięte salony) czy też wreszcie większej absencji ze względu na kwarantannę.

Fot. Shutterstock.com

W kwietniu liczba bezrobotnych zwiększyła się z 909 tysięcy do prawie 966 tysięcy. Pracujących w sektorze przedsiębiorstw ubyło w porównaniu z marcem aż 153 tysiące (a to tylko dane z przedsiębiorstw liczących powyżej 9 pracowników). W porównaniu z kwietniem 2019 roku zatrudnienie w firmach było niższe o 133 tysiące osób, co oznacza spadek o 2,1 proc.



O prawie 17 proc. zmniejszyły się przewozy ładunków, a w transporcie pasażerskim spadek przekroczył 73 proc.



Załamała się dynamika wynagrodzeń. W kwietniu średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw była wyższa niż przed rokiem jedynie o 1,9 proc., podczas gdy jeszcze w pierwszych miesiącach roku wzrost przekraczał 7 proc., a w lutym sięgał nawet 7,7 proc. Wobec rosnącej inflacji oznaczało to zmniejszenie siły nabywczej. Po wiosennym dołku płace jednak znów ruszyły w górę - chociaż nie tak dynamicznie, jak w okresie przed pandemią - w listopadzie średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było 4,9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Oberwały też inne branże - np. drzewna. Zmalały produkcja m.in.: płyt pilśniowych z drewna lub materiałów drewnopochodnych - o 48,5 proc., oklein - o 41,7 proc. i tarcicy - o 28,5 proc. Inną mocno poszkodowaną branżą - także za sprawą zamkniętych kanałów dystrybucji - była "odzież i tekstylia".W działach odzież oraz skóry i wyroby ze skór wyprawionych nastąpił spadek produkcji m.in. kostiumów i kompletów damskich (o 95,8 proc.), bluzek i bluzek koszulowych damskich (o 81,9 proc.), obuwia z wierzchami ze skóry (o 75 proc.), koszul męskich (o 74,3 proc.), spodni damskich (o 71,2 proc.), odzieży wierzchniej męskiej (o 59,7 proc.), spodni męskich (o 57,6 proc.). Zmalała również produkcja w tekstyliach. Chodników wyprodukowano zaś o 79,5 proc. mniej niż rok wcześniej, produkcja przędzy lnianej spadła o 73,6 proc., a dywanów - o 67,9 proc.To efekt kumulacji wszystkich pandemicznych bolączek: zakłóceń łańcuchów dostaw, wstrzymania współpracy z zagranicznymi kooperantami - lockdown wprowadziła większość krajów, wstrzymania kanałów dystrybucji (zamknięte salony) czy też wreszcie większej absencji ze względu na kwarantannę.Po wielu miesiącach spadków w górę ruszyło również - na szczęście stosunkowo powoli - bezrobocie. Stopa bezrobocia zwiększyła się z bardzo niskiego poziomu 5,4 proc., notowanego w marcu, do 5,8 proc. w kwietniu, co było najwyższym poziomem od marca 2019 r., ale wciąż stosunkowo niskim.W kwietniu liczba bezrobotnych zwiększyła się z 909 tysięcy do prawie 966 tysięcy. Pracujących w sektorze przedsiębiorstw ubyło w porównaniu z marcem aż 153 tysiące (a to tylko dane z przedsiębiorstw liczących powyżej 9 pracowników). W porównaniu z kwietniem 2019 roku zatrudnienie w firmach było niższe o 133 tysiące osób, co oznacza spadek o 2,1 proc.O prawie 17 proc. zmniejszyły się przewozy ładunków, a w transporcie pasażerskim spadek przekroczył 73 proc.Załamała się dynamika wynagrodzeń. W kwietniu średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw była wyższa niż przed rokiem jedynie o 1,9 proc., podczas gdy jeszcze w pierwszych miesiącach roku wzrost przekraczał 7 proc., a w lutym sięgał nawet 7,7 proc. Wobec rosnącej inflacji oznaczało to zmniejszenie siły nabywczej. Po wiosennym dołku płace jednak znów ruszyły w górę - chociaż nie tak dynamicznie, jak w okresie przed pandemią - w listopadzie średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było 4,9 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Tarcza po tarczy

Pokiereszowane lockdownem branże wołały o rządową pomoc. Zarys pierwszej tarczy antykryzysowej pojawił się dwa tygodnie po wykryciu pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Szybko? I tak, i nie. Pięć dni wcześniej zaczął się lockdown. Dla firmy z dnia na dzień pozbawionej przychodów liczy się każdy dzień. A wówczas dyskusja o tarczy dopiero się zaczynała – na ostateczny jej kształt, uchwalenie i wreszcie realizację przedsiębiorcy musieli czekać kolejne dni.

Czas nadziei

Miliardy płynąc z instrumentów wsparcia, a także stopniowe odmrażanie gospodarki od połowy maja, sprawiły, że aktywność gospodarcza zaczęła rosnąć. Sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym w maju skurczyła się już "tylko" o 7,7 proc. (biorąc pod uwagę wciąż jeszcze istniejące ograniczenia, nie było to złym wynikiem), w czerwcu o 1,3 proc., by w lipcu wyjść na plus w ujęciu rocznym.



Produkcja sprzedana przemysłu, która w jeszcze maju była o prawie 17 proc. niż rok wcześniej, w czerwcu znalazła się już na plusie. Wyhamował również spadek zatrudnienia. Po dołku w maju, kiedy zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 174 tys., zaczęło powoli i systematycznie rosnąć - od 6186 tys. w czerwcu do 6 318 tys. w październiku i do 6 318,9 tys. w listopadzie (kiedy już rosły obawy o skutki jesiennego lockdownu).



Oczywiście ten wskaźnik nie jest doskonały i obejmuje jedynie część gospodarki, pokazuje jednak tendencje i potwierdza fakt, że udało się uniknąć dramatu na rynku pracy (co rzecz jasna nie oznacza, że sytuacja nie jest trudna). Spadek zatrudnienia o 1,2 proc. w stosunku do listopada 2019 r to oczywiście zła wiadomość, ale biorąc pod uwagę, jakie turbulencje przeżywała gospodarka w związku z pandemią, widać, że rynek pracy jako całość wyszedł z nich - przynajmniej jak na razie - obronną ręką (co oczywiście nie dotyczy wszystkich pracowników).



Badania wskazywały jednak, jeśli nie na wzrost optymizmu, to przynajmniej spadek pesymizmu. Z V fali badania kondycji firm przeprowadzonego pod koniec maja przez Polski Instytut Ekonomiczny i Polski Fundusz Rozwoju wynika, że 18 proc. przedsiębiorstw zadeklarowało, iż powróciło już do sytuacji finansowej sprzed pandemii. Biorąc pod uwagę skalę zamknięcia gospodarki, można powiedzieć, że sytuacja szybko wracała do normy.



Oczywiście powrót do sytuacji przedpandemicznej był daleką drogą, tym bardziej że wiele branż poniosło spore straty podczas pierwszego lockdownu. Zmieniły się również nieco zachowania konsumenckie - np. ruch w galeriach - po pierwszym szturmie po otwarciu był znacznie niższy niż rok wcześniej. Ograniczenia wciąż dotykały w pewnym zakresie turystyki czy transportu lotniczego. Zatem chociaż sytuacja była bez porównania lepsza niż drugim kwartale, to w trzecim gospodarka wciąż była na minusie - PKB spadł 1,5 proc. w ujęciu rocznym.

Drugie uderzenie

Coś jednak poszło nie tak. Czy to ograniczenia zdjęto zbyt szybko, czy nie towarzyszył im właściwy reżym sanitarny, faktem jest, że jesienią w Polsce uderzyła z furią druga fala koronowirusa. O ile przez pierwszą falę pandemii Polska przeszła - pod względem zdrowotnym - w stopniu nieporównywalnie łagodniejszym niż większość krajów europejskich - mimo że pod koniec marca liczba dziennych wykrytych zakażeń przekroczyła 100 osób, to do końca wakacji utrzymywała się - wprawdzie w trendzie wzrostowym - ale na umiarkowanym poziomie kilkuset nowych przypadków dziennie - 250-500.



Dopiero 19 września liczba wykrytych przypadków przekroczyła tysiąc, miesiąc później - 21 października - 10 tys., a kilka dni później - 29 października liczba dziennych wykrytych zakażeń przekroczyła 20 tys.

Spadało także tempo produkcji - w październiku rosła już tylko o 1 proc., ale tylko po to by w listopadzie odbić o 5,4 proc. w górę rok do roku. Warto jednak pamiętać, że produkcję ciągnę w górę branże eksportowe, w najbliższych miesiącach sporo zatem będzie zależało od sytuacji u naszych partnerów handlowych.



Gdy zatem wiosną, czekając na ożywienie gospodarki, zastanawialiśmy się, jaki przyjmie ono umowny kształt - czy sugerujący szybkie odbicie V, czy też raczej stagnacje L - dziś możemy raczej mówić o spłaszczonym W. Po bo letnim ożywieniu w związku z drugą falą pandemii wpadliśmy pod koniec roku w nowy dołek (spadek PKB w czwartym kwartale szacowany jest w związku z tym na ok. 4 proc.), a spłaszczony - bo ów dołek nie będzie tak głęboki jak wiosną.





Gospodarka kończy 2020 rok mocno pokiereszowana i chociaż jak na razie można powiedzieć, że wychodzi z tego stosunkowo obronną ręką (przynajmniej w porównaniu z innymi krajami), to jednak nie obyło się bez strat. Dość wspomnieć, że według zebranych przez Euler Hermes danych Monitora Sądowego i Gospodarczego w ciągu 10 miesięcy br. opublikowano informacje o 993 niewypłacalnościach, tj. o 18 proc. rok do roku.



Pandemia nie powaliła polskiej gospodarki na łopatki, ale rany po lockdownach będą się zabliźniać bardzo powoli.

W Polsce 10 marca odwołano imprezy masowe. 13 marca ogłoszono, że od następnego dnia zamknięte będą galerie handlowe, gastronomia, usługi, wstrzymano międzynarodowe połączenia lotnicze, a wkrótce potem wprowadzono dalsze ograniczenia w przemieszczaniu się (z tyleż słynnym, co zastanawiającym zamknięciem lasów na czele). Stanęła znaczna część gospodarki, przede wszystkim handel i usługi.Część branż ucierpiała ze względu na zamknięcie podstawowych kanałów dystrybucji - np. odzieżowa spółka LPP zanotowała 20-proc. spadek przychodów w drugim kwartale. Jednak firmy odzieżowe, dla których zakaz funkcjonowania galerii oznaczał zamknięcie jednego z ważnych kanałów dystrybucji, mogły (i w jakimś stopniu to robiły) ratować się sprzedażą online. Nie wszystkie branże były w stanie to robić - np. sprzedaż mebli za pośrednictwem internetu nie jest i zapewne jeszcze długo nie będzie ważnym kanałem dystrybucji dla tej branży.Skutki obostrzeń natychmiast zauważyliśmy w wynikach makro - np. sprzedaż detaliczna w marcu spadła o 8,9 proc., a przecież ograniczenia obowiązywały od połowy miesiąca. Pamiętajmy również, że dane te nie obejmują usług.Marzec był również okresem największej paniki wśród przedsiębiorców. Jak wynika z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym miesiącu wnioski o zawieszenie działalności złożyło w sumie 48,8 tys. firm. Większość zaczęła to robić po 12 marca, czyli po oficjalnym ogłoszeniu konieczności zamknięcia szkół. W ostatnim tygodniu marca wpływało dziennie około 2,5 tys. wniosków o zawieszenie działalności. Ostatnie dwa dni miesiąca były już rekordowe - odpowiednio 5,7 tys. i 9 tys. wniosków. W sumie tylko w ostatnim tygodniu zawieszono działalność ponad 23 tys. firm. Prawie 12 tys. firm uległo również w marcu likwidacji.Dla znacznej części przedsiębiorców zapowiedź zamknięcia szkół była sygnałem, że sytuacja epidemiczna jest poważna i ograniczenia (a można je było już obserwować w Chinach, gdzie wprowadzono drastyczne środki bezpieczeństwa) dotkną również gospodarkę. Znaczna część polskich firm, zwłaszcza tych najmniejszych, zwykle balansuje na progu rentowności. W chwili ogłaszania ograniczeń konkrety ewentualnej rządowej pomocy były jeszcze nieznane, wielu przedsiębiorców postanowiło więc przeczekać okres pandemii poza obiegiem gospodarczym, nie narażając się na stałe koszty przy mocno wątpliwych przychodach.Kwiecień był pierwszym pełnym miesiącem obowiązywania ograniczeń, w którym można było ocenić w pełni wpływ pandemii na gospodarkę. A był on dramatyczny. Produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu spadła o prawie jedną czwartą (24,6 proc.). Według danych GUS, spośród prezentowanych w raporcie 299 wyrobów i grup asortymentowych w kwietniu 2020 r. produkcja wytworzona dla 217 pozycji była niższa niż rok wcześniej. W większości przypadków - o około 20-30 proc.Niektóre branże - jak motoryzacyjna - stanęły. Bez przenośni. Zakłady po prostu wstrzymały działalność. Produkcja samochodów osobowych była o 99 proc. mniejsza niż w kwietniu 2019 roku i o prawie 98 proc. mniejsza niż w marcu 2020 roku.Mateusz Morawiecki, prezentując w połowie marca założenia pierwszej tarczy antykryzysowej, mówił, że ma ona wartość 212 mld zł. Rzeczywistość okazała się znacznie mniej barwna. Na owe 212 mld zł składało się m.in. wsparcie dla banków, instrumenty gwarancyjne."Żywej gotówki” w tym pakiecie było góra 30 mld zł. A firmom, którym odcięto szanse na jakiekolwiek przychody, właśnie gotówka była potrzebna najbardziej. Gros bezpośredniej pomocy obejmowało zwolnienie z opłacania ZUS na trzy miesiące i dofinansowanie 40 proc. wynagrodzeń pracowników.Owszem, lepsze takie wsparcie niż żadne, ale odbiór tarczy przez przedsiębiorców był wówczas raczej cierpki. - Projekty ustaw w ramach tzw. tarczy antykryzysowej nie odpowiadają skali wyzwań w gospodarce i potrzebie osłony małego oraz średniego biznesu - oceniał prezes Business Centre Club, Marek Goliszewski.Kolejna wersja pakietu antykryzysowego była niezbędna. I taka się pojawiła. Przyniosła zwolnienie ze składek ZUS także dla większych firm (ale tylko do 50 proc.). Potem pojawiały się kolejne odsłony tarczy antykryzysowej wprowadzające bardziej punktowe wsparcie dla najbardziej zagrożonych branż, a także - bo w przypadku pierwszej był to jeden z głównych zarzutów przedsiębiorców - zniesiono część biurokratycznych utrudnień.„Gamechangerem” okazała się jednak, bardzo dobrze przyjęta przez przedsiębiorców, zaprezentowana i realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju, tarcza finansowa, w której przewidziano żywą gotówkę. I to dużo: 100 mld zł! Dla mikrofirm i dużych firm przeznaczono w tym programie po 25 mld zł, dla małych i średnich - 50 mld zł.Tarcza finansowa to program wsparcia dla mikro-, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Program PFR zakłada możliwość umorzenia 75 proc. subwencji finansowej; trzeba jednak prowadzić biznes przez kolejne 12 miesięcy od jej uzyskania; nie można go też zlikwidować ani otworzyć postępowania upadłościowego.Również liczba zarejestrowanych bezrobotnych, która osiągnęła swój szczyt w lipcu - 1029,5 tys. (dla porównania - 909 tys. w marcu i 868,4 tys. w lipcu rok wcześniej) spadła do 1018 tys. w październiku. Stopa bezrobocia zatrzymała się w lipcu na poziomie 6,1 proc. i trwała na nim aż do jesieni.Pojawiły się nadzieje na szybkie odbicie gospodarcze. Po fatalnym drugim kwartale, kiedy Polska zanotowała 8,2 proc. spadek PKB (co z jednej strony stanowiło najgłębszą recesję w najnowszej historii, z drugiej jednak było jednym z mniejszych spadków PKB w Europie, gdzie w wielu krajach gospodarka skurczyła się więcej niż o 10 proc.).Nadal wprawdzie dominowała niepewność, co znajdowało odzwierciedlenie w statystykach dotyczących rejestracji firm. W drugim kwartale 2020 roku odnotowano 64 410 rejestracji podmiotów gospodarczych, czyli o 31,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym okresie doszło do 157 upadłości. To o 19,8 proc. więcej niż drugim kwartale 2019 r. – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Z drugiej jednak strony ówczesna minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zwracała uwagę, że w ostatnim tygodniu czerwca poziom aktywnych firm osiągnął poziom z 11 marca.Wprowadzenie nowych ograniczeń stało się oczywiste - 13 marca, gdy ogłaszano decyzję o zamknięciu gastronomii, Sanepid raportował o 17 przypadkach zakażeń...24 października Polska w całości stała się tzw. czerwoną strefą. Wraz z tym ogłoszeniem zaczęło obowiązywać wiele nowych obostrzeń. Zamknięto restauracje, które mogły wydawać jedzenie tylko na wynos. Wszystkie szkoły podstawowe od 4. do 8. klasy przeszły na naukę zdalną. Dzieci i młodzież do 16. roku życia miała zakaz wychodzenia z domu bez opieki dorosłego w godzinach 8-16. Ogłoszono zakaz spotkań i aktywności w grupach powyżej pięciu osób. Zamknięto również cmentarze w dniach 31 października - 2 listopada.Na początku listopada rząd ogłosił nowe, bardziej rygorystyczne obostrzenia w związku z pogarszającą się sytuacją w Polsce. Na nauczanie zdalne, od tego momentu, przeszli również uczniowie klas od 1 do 3. Zamknięto galerie handlowe z wyłączeniem sklepów spożywczych i usługowych oraz aptek. Całkowicie zamknięto kina, teatry, muzea i inne placówki kulturalne. 28 listopada otwarto wprawdzie ponownie galerie handlowe, ale gastronomia pozostała nadal zamknięta.Ponowne wprowadzenie obostrzeń nie mogło pozostać bez wpływu na gospodarkę. Już w październiku sprzedaż detaliczna znowu zjechała pod kreskę - zmalała rok do roku o 1 proc. W listopadzie sprzedaż detaliczna w cenach bieżących była o 5,3 proc. niższa niż w listopadzie 2019 r. oraz o 5,4 proc. niższa niż w październiku 2020 r. To oczywiście żaden powód do radości, warto jednak zauważyć, że spadek sprzedaży był niższy niż oczekiwali analitycy (ponad 7 proc.) i bez porównania niższy niż w czasie wiosennej handlowej katastrofy.