2020 rok należał do metali szlachetnych. Przed srebrem kolejne wzrosty

Niewątpliwie rok 2020 należał do metali szlachetnych i jest duża szansa, że hossa dla kruszców dopiero się rozkręca. Choć srebro zareagowało z pewnym opóźnieniem, to właśnie ono okazało się zwycięzcą minionego roku, zyskując prawie 48 proc. wartości - pisze Michał Tekliński, dyrektor ds. rynków międzynarodowych w Grupie Goldenmark.

Platyna i pallad też na zielono

- Głównym napędem popytu na złoto w 2020 roku był kryzys pandemiczny oraz działania podejmowane przez bank centralny i rząd, w kierunku zwalczania skutków kryzysu. Mowa szczególnie o obniżeniu stóp procentowych do rekordowego poziomu 0,1 proc., a także o uruchomieniu programu luzowania ilościowego. Efekty tych działań odczuwać będziemy przez kolejne lata, co w dużej mierze przełoży się na utrzymanie trendu popytowego na żółty metal, zwłaszcza w obliczu groźby wzrostu inflacji - analizuje Michał Tekliński.Jak wskazuje analityk Goldenmarkt, metale te są znacznie bardzie niszowe niż złoto i srebro, a ich rynki (w szczególności, jeżeli mówimy o metalach fizycznych) nie są aż tak rozwinięte. Traktowane są raczej jako forma dywersyfikacji portfela. Niemniej jednak warto odnotować, że wynik palladu wyniósł na koniec roku 26 proc., co stawia go na nieco lepszej pozycji niż złoto. Platyna zyskała w tym zestawieniu najmniej, bo 11 proc.- Niewątpliwie rok 2020 należał do metali szlachetnych i jest duża szansa, że hossa dla metali dopiero się rozkręca. Pomimo wprowadzenia na rynek szczepionek świat jeszcze długo będzie borykał się z negatywnymi skutkami gospodarczymi pandemii. Banki centralne również, póki co, nie zmieniają swojego nastawienia. Komunikat, jaki w ubiegłą środę wypłynął z FED mówi wyraźnie – brak szans na normalizację polityki pieniężnej - podsumowuje Michał Tekliński.