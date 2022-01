2022 może być łaskawszy dla złotego

W minionym roku złoty był jedną z najsłabszych walut na świecie – za sprawą sytuacji na globalnych rynkach walutowych, ale i splotu czynników wewnętrznych. Według analityków nadchodzący rok będzie nieco łaskawszy dla naszej waluty, ale wciąż wisi nad nią parę ciemnych chmur...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pandemia wciąż straszy

"W naszej ocenie zadecyduje o tym przede wszystkim zmiana nastawienia bankierów centralnych strefy euro w kwestii perspektyw inflacji oraz zakończenie skupu obligacji w ramach programu PEPP (pierwszy krok na drodze do zacieśniania polityki monetarnej). W efekcie mogą – silniej niż obecnie – pojawić się rynkowe oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w strefie euro wspierające wartość wspólnej waluty" – oceniają z kolei analitycy Banku Millennium.Ich zdaniem kolejnym argumentem za wzrostem wartości euro będzie stopniowy zanik wpływu pandemii na życie gospodarcze (wpływ szczepień i nowych leków przeciwko COVID-19) i oczekiwana dalsza odbudowa światowej koniunktury. "Historycznie zaś okresy globalnego ożywienia gospodarczego wspierały wartości euro (epizody wzrostu apetytu na ryzyko)" – podkreślają.Inni z kolei nie wykluczają scenariusza dalszego umocnienia dolara – za sprawą spodziewanych w połowie 2022 roku podwyżek stóp procentowych. Według ING kurs EUR/USD zakończy mijający rok na poziomie 1,16 i spadnie do 1,10 na koniec 2022 roku.Zdaniem ekonomistów tego banku jedynym zagrożeniem dla dolara w nadchodzącym roku jest stagflacja, lecz znają ten scenariusz za mało prawdopodobny.Trzeba też pamiętać, że światowa gospodarka wciąż działa w cieniu pandemii. Jeśli miałaby ona spowodować poważne turbulencje gospodarcze, za sprawą wprowadzanych obostrzeń (a w końcówce roku zdecydowało się na to parę państw europejskich), może to umocnić dolara – jako światową walutę rezerwową.Nawet jednak jeśli się sprawdzą pozytywne scenariusze dla złotego – ożywienie w europejskiej gospodarce, koniec lub przynajmniej osłabienie wpływu pandemii na gospodarkę – to trzeba pamiętać, że nad polską walutą będzie wisieć jeszcze kilka czynników ryzyka.Jak zauważa Bartosz Sawicki, kilka z nich straciło na znaczeniu.– Wydaje się, że kwestia ryzyk geopolitycznych związana z kryzysem emigracyjnym wypadła poza nawias zainteresowania inwestorów. Temat kredytów frankowych, w obliczu braku jednoznacznego orzecznictwa sądów krajowych i unijnych, również ulega swoistemu rozmyciu – twierdzi analityk. - Nie można tego powiedzieć o trwającym konflikcie polskiego rządu z Unią Europejską. Punktem zapalnym jest reforma sądownictwa i praworządność.Trudno oprzeć się wrażeniu - podkreśla specjalista - że obie strony skorzystałyby na rozwiązaniu sporu, ale jednocześnie dynamika wydarzeń nie zwiastuje przełomu i przełamania negocjacyjnego impasu.- Dopiero na wiosnę, po wyborach na Węgrzech, zaczną rosnąć szanse na porozumienie. Byłoby ono swoistym asem w rękawie złotego, ponieważ na tej płaszczyźnie wśród inwestorów dominuje pesymizm, skądinąd uzasadniony – podkreśla Sawicki.Czynnikiem wzmacniającym złotego będą również oczekiwane kolejne podwyżki stóp procentowych.– Typujemy kontynuację spadków w kierunku 4,50 w pierwszym kwartale przyszłego roku oraz poziom 4,40 na koniec 2022 r. Notowania USD/PLN powinny się z kolei dość szybko cofać pod barierę 4,00, lecz osiągnięcie przez kurs minimów z czerwca tego roku, czyli zejście do 3,65, wydaje się w tej chwili zbyt ambitnym celem – podsumowuje Bartosz Sawicki.Warto jednak przypomnieć, że nawet to umocnienie złotego będzie oznaczało ustabilizowanie się kursu na wyższym poziomie niż przez ostatnią dekadę. Poza kryzysem 2008-2009 kurs euro wahał się przez 10 lat w przedziale ok. 4,20-4,30 zł, co uchodziło za kurs równowagi. Teraz ów kurs równowagi może być znacznie wyższy na dłużej...