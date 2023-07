21 banków zaangażowanych jest w przygotowania do udzielania "bezpiecznego kredytu" - powiedział PAP dyrektor departamentu funduszy mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysław Osuch.

Dodał, że w proces uzgodnień określający m.in. dobre praktyki programu włączone się też banki spółdzielcze.

W trakcie prac na bieżąco wyjaśnialiśmy wątpliwości sektora bankowego tak, by wszystkie informacje i wytyczne przekazywane przez MRiT były udostępnianie jednocześnie we wszystkich bankach

Osuch wskazał, że już w marcu br. BGK we współpracy ze Związkiem Banków Polski utworzył grupę roboczą złożoną z 21 banków, która współpracowała z Ministerstwem Rozwoju i Technologii równolegle z procesem legislacyjnym. "W trakcie prac na bieżąco wyjaśnialiśmy wątpliwości sektora bankowego tak, by wszystkie informacje i wytyczne przekazywane przez MRiT były udostępnianie jednocześnie we wszystkich bankach" - mówił. Dodał, że w proces uzgodnień określający m.in dobre praktyki programu włączone są też banki spółdzielcze.

"Mamy podpisane pierwsze dwie umowy, ale przygotowania z sektorem są w toku - jesteśmy w procesie podpisywania umów, szkolimy pracowników banków, więc ten proces trwa" - powiedział.

Wyjaśnił, że w ramach prowadzonych przez BGK warsztatów przeszkolono ok. 1500 pracowników sektora bankowego z zasad udzielania "bezpiecznego kredytu" oraz 400 osób z obsługi kont mieszkaniowych. "W najbliższych dniach będziemy kontynuować ten proces, po to, by ujednolicone standardy i dobre praktyki obowiązywały w całym sektorze bankowym" - dodał. Szef departamentu funduszy mieszkaniowych BGK wskazał, że przygotowano m.in. formularze oświadczeń, które kredytobiorcy będą składać w procesie analizy kredytowej.

Przypomina się, że 1 lipca tego roku weszła w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Pytany o to, co zawierają umowy zawierane między BGK i bankami, powiedział, że określają one m.in. "warunki współpracy między BGK a instytucjami komercyjnymi w zakresie dokonywania rozliczeń dopłat".

Dopytywany o to, ile będą one wynosić wskazał, że w tym roku pula dopłat nie jest określona. "Tak jak powiedział minister Waldemar Buda, jest to kwestia dostosowania ustawy budżetowej do rzeczywistego zapotrzebowania" - zaznaczył.

1 lipca tego roku wejdzie w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. "bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa. Kredyty będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą produkt do swojej oferty.

"Jesteśmy gotowi do uruchomienia 3 lipca programu +Bezpieczny Kredyt 2 proc." - oświadczył w czwartek na konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jak dodał, umowy z BGK mają na razie dwa największe banki: PKO BP i Pekao SA, a "pięć kolejnych finalizuje rozmowy".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl