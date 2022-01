24 porady z Polskiego Ładu. Jak uniknąć pułapek?

Początek roku upłynął na gorączkowych dyskusjach o roli PIT-2 i uldze dla klasy średniej - to efekt wątpliwości wywołanych przez wprowadzany w ekspresowym tempie Polski Ład. Próbujemy rozwiać część z nich.

Polski Ład wprowadził wiele zmian dla podatników. Jedne korzystne, w innych kryją się pułapki.

Szczególne wątpliwości budzi sposób wyliczania składki zdrowotnej i ulgi dla klasy średniej.

Wiele zmian dotknęło też przedsiębiorców - m.in jeśli chodzi o opodatkowanie sprzedaży przedmiotów wykupionych z leasingu.

Przełom roku był dla biur rachunkowych, ale i dla działów księgowych w firmach okresem wzmożonej pracy i gorączkowego przystosowywania się do wprowadzanych zmian. A było ich bez liku. Dość wspomnieć, że Polski Ład oznaczał nowelizację 26 ustaw. Najpoważniejsze zmiany dotyczyły jednak systemu podatkowego – była to w istocie największa od lat rewolucja w tym zakresie.

Najważniejszymi wprowadzanymi zmianami było zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podniesienie progów podatkowych, ale z drugiej strony również brak możliwości odliczania większości składki zdrowotnej od podatku. Dużą komplikacją dla systemu było również wprowadzenie ulgi dla klasy średniej.

Chociaż rząd zapewnia, że większość podatników na Polskim Ładzie skorzysta, to jednak zawiłości nowych przepisów powodują, że owe korzyści nie są – przynajmniej na pierwszy rzut oka – oczywiste dla każdego. Jak poruszać się w tym regulacyjnym gąszczu, by na Polskim Ładzie nie stracić? Zarówno resort finansów, jak i wiele kancelarii prawnych przygotowały poradniki. Oto najważniejsze ustalenia:

Zapomniany PIT

PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek (425 zł). Co do zasady powinien być złożony w momencie podpisania umowy o pracę u danego pracodawcy. PIT-2 jest ważny przez cały okres zatrudnienia.

Tegoroczne zamieszania z tą deklaracją wynika właśnie ze zwiększenia kwoty wolnej od podatku – wcześniej to, czy się ów druk złożyło, miało mały wpływ na wynagrodzenia – nieco ponad 40 zł miesięcznie. Przy wyższej kwocie wolnej od podatku miesięczne zyski sięgają 425 zł. Jest się zatem o co pokusić.

Kiedy można złożyć PIT-2?

Zasadniczo PIT-2 składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, tj. przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia. Przepisy nie wykluczają jednak, aby pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. W takim przypadku mniejsza zaliczka będzie pobierana od kolejnego miesiąca. Jak zapewnia w swoim poradniku Ministerstwo Finansów, nie będzie to skutkowało negatywnymi konsekwencjami ani dla pracodawcy, ani dla pracownika (chociaż wcześniejsze przepisy przewidywały, że jeżeli pracownik nie złoży tego dokumentu lub złoży go po czasie, pracodawca przez cały rok nie będzie mógł pomniejszać zaliczki na podatek pracownika o ulgę podatkową).



Co się stanie, jeśli w ogóle nie złożymy PIT-2?

W przypadku braku deklaracji PIT-2 pracodawca nie będzie pomniejszał zaliczek na podatek w trakcie roku (425 zł miesięcznie). Nie oznacza to, że kwota wolna przepadnie, trzeba będzie jednak na nią dłużej poczekać. Dopiero składając zeznanie roczne, podatek będzie pomniejszony o kwotę 5100 zł (30 tys. x 17 proc.).

Co ze składaniem PIT-2, jeśli ma się kilku pracodawców?

Jeśli ktoś ma więcej niż jednego pracodawcę, wniosek taki może złożyć tylko u jednego z nich (najlepiej u tego, który daje wyższe wynagrodzenie). Pracodawca ma obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku. Kwota wolna jest uwzględniana w rozliczeniu rocznym PIT i nie trzeba składać żadnego wniosku w związku z wejściem Polskiego Ładu, by z niej skorzystać.

Czy PIT-2 dotyczy wszystkich źródeł przychodu?

PIT-2 ma zastosowanie do przychodów: ze stosunku pracy (także ze spółdzielczego), ze stosunku służbowego, z pracy nakładczej, z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej oraz z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy. Nie składamy PIT-2, jeżeli uzyskujemy przychody z umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Kłopotliwa składka na zdrowie

Przed wejściem w życie Polskiego Ładu większość składki zdrowotnej (7,75 proc. z 9 proc.) była odliczana od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy zniosły tę możliwość, co dla wielu podatników oznacza per saldo wzrost obciążeń. Dotyczy to zarówno podatników indywidualnych, jak i (może nawet w większym stopniu) przedsiębiorców. Na co przede wszystkim zwrócić uwagę?

Jak będzie naliczania składka zdrowotna po wejściu w życie Polskiego Ładu w przypadku pracowników etatowych, pracujących na umowy zlecenia, umowy o dzieło, jednoosobowych działalności gospodarczych?

Zasady naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy czy umów zlecenia co do zasady nie uległy zmianie – nadal wynosi ona 9 proc. podstawy. Zniknęła jedynie możliwość odliczenia jej części (7,75 proc.) od podatku. Zasadniczej zmianie uległy natomiast zasady opłacania składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Do tej pory wszyscy płacili ją w jednakowy sposób, a kwota zmieniała się raz w roku. Teraz sposób obliczania składki został uzależniony od sposobu opodatkowania.

Jak wyliczyć podstawę do naliczania składki zdrowotnej, gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą osiągnął w danym miesiącu stratę?

Przede wszystkim patrzymy na sumę dochodów, a nie na wynik miesięczny. Ale jeśli faktycznie wyjdzie strata, podstawą wymiaru składki zdrowotnej będzie kwota minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. 3010 zł). Składka wynosi wtedy zawsze 9 proc. tego minimalnego wynagrodzenia (a więc 270,90 zł) bez względu na to, czy rozliczamy się według skali, czy na podatku liniowym.

Czy przy wyliczaniu kolejnego miesiąca dochód narastająco pomniejsza się o przyjęte 3010 zł jako podstawa do składki zdrowotnej, gdy w poprzednim miesiącu była strata?

Nie, dochodu uwzględnianego do podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie pomniejsza się o kwotę minimalnego wynagrodzenia, od którego zapłacono składkę zdrowotną.

Czy w Polskim Ładzie zapłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne jest kosztem uzyskania przychodu, podobnie jak obecnie opłacone składki społeczne?

Opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest i nie będzie kosztem uzyskania przychodów. Polski Ład nie wprowadza zmian w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składki zdrowotnej.

Czy odliczenie straty z lat poprzednich skutkującej brakiem dochodu za rok 2022, zwalnia się z opłacania składki zdrowotnej?

Odliczenia, w tym strata, które wpływają na podstawę obliczenia podatku PIT, nie mają wpływu na obliczenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

