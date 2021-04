Pod hasłem "Kierujmy się miłością na drodze" odbędzie się 25 kwietnia XV Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców. Centralne uroczystości odbędą się w tym roku na Jasnej Górze – poinformował PAP w środę krajowy duszpasterz kierowców ks. Marian Midura.

Mszę św. w intencji wszystkich kierowców przy ołtarzu ojczyzny - przed obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze odprawi krajowy duszpasterz kierowców ks. Marian Midura, a homilię wygłosi dyrektor MIVA Polska Jerzy Kraśnicki. Liturgia z modlitwą za kierowców będzie transmitowana przez TVP1.

W ostatnią niedzielę kwietnia zgodnie z kalendarzem duszpasterskim Kościoła w Polsce jest obchodzona Niedziela Modlitw za Kierowców.

Ks. Midura zaznaczył, że "w tym roku, podobnie, jak w ubiegłym - będzie to dzień szczególnej wdzięczności wobec wszystkich kierowców wykonujących pracę i podejmujących służbę w czasie epidemii". "Będziemy prosić Boga o potrzebne siły dla kierowców transportu publicznego, transportu medycznego, tirów, ale również policji i w innych służbach mundurowych, którzy mimo niesprzyjających warunków nie zaprzestali swojej pracy" - dodał duchowny.

"Wypełniając z poddaniem swoje obowiązki, zapewniają codzienne funkcjonowanie kraju i bezpieczeństwo wszystkich. W ten sposób wypełniają przykazania miłości bliźniego" - zaznaczył krajowy duszpasterz kierowców.

Zwrócił uwagę, że "mimo znacznej poprawy bezpieczeństwa - na co wskazują statystyki i dane - nadal jest bardzo niebezpiecznie". "Niestety, w roli kierowców - wielu z nas zachowuje się jak poganie. Zawieszamy w samochodach różańce, wozimy wizerunki świętych, przyklejamy na karoserie znak pierwszych chrześcijan - rybę, a jednocześnie nie szanujemy naszych bliźnich - innych użytkowników dróg, jesteśmy egoistami, klniemy, wykonujemy obraźliwe gesty, lekceważymy przepisy ruchu drogowego" - ocenił ks. Midura.

Podkreślił, że "każde świadome przekroczenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, a więc narażanie na niebezpieczeństwo życia własnego lub innych ludzi jest grzechem przeciwko piątemu przykazaniu Bożemu".

"Jednym z najbardziej widocznych naruszeń bezpieczeństwa prowadzących do wypadków i nieszczęść na drogach jest przekraczanie dozwolonej prędkości i brawura, a także jazda w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających" - wskazał krajowy duszpasterz kierowców.

"Niech modlitwa do świętego Krzysztofa, jego obrazek, breloczek zobowiązują nas zawsze do czynów miłości" - zaapelował duchowny.

Krajowy duszpasterz kierowców i dyrektor MIVA Polska zwracają się również do kierowców z prośbą, aby wyrazem ich wdzięczności za bezpiecznie przejechane kilometry, za jazdę bez wypadku, była pomoc polskim misjonarzom w zakupie środków transportu w ramach prowadzonej przez MIVA Polska akcji św. Krzysztof - 1 grosz za 1 kilometr.

"Samochód na misjach jest pierwszym narzędziem ewangelizacji" - zaznaczył ks. Kraśnicki.

Jak poinformowała MIVA Polska w ramach akcji "Promienie Miłosierdzia" w latach 2016-2020 zrealizowała 18 projektów na zakup 217 wózków inwalidzkich różnego typu: trójkołowe, elektryczne, ręczne, sportowe - na łączną kwotę 35 539 euro.

W roku 2016 do Afryki trafiło - 77 wózków (7 projektów: Rwanda(2), Togo, Ghana, Czad, Madagaskar, Tanzania); do Ameryki Południowej - 42 wózki (5 projektów: Ekwador (2), Peru, Boliwia, Argentyna; do Azji - 21 wózków (1 projekt w Kazachstanie); W 2017 r. do Afryki kupiono - 30 wózków (1 projekt w Senegalu); W 2018 r. do Afryki kupiono - 2 wózki (1 projekt w Kamerunie), Ameryki Południowej - 3 wózki (1 projekt w Wenezueli); W 2019 r. do Afryki zakupiono - 42 wózki (2 projekty: Zambia, Madagaskar).

Trafiły one m.in. do Ośrodka Zdrowia im. Św. Rity w Biankouri w Togo, prowadzonego przez siostry Katarzynki, do Ośrodka Caritasu w Nur Sułtan w Kazachstanie, do Ośrodka Zdrowia Thalita Kum w Lai w Czadzie, do Centrum Pomocy Niepełnosprawnych w Toamasina na Madagaskarze czy do Ośrodka Caritasu przy parafii Św. Augustyna w Calceta w Ekwadorze.

MIVA (Mission Vehicle Association) jest stowarzyszeniem działającym na rzecz misyjnych środków transportu. Organizacje tego typu działają w wielu krajach, wspierają się i uzupełniają w pozyskiwaniu środków transportu dla misjonarzy na całym świecie. MIVA Polska powstała w 2000 r. i jest jedną z agend Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Organizuje także akcje: "Ratujemy życie - misyjny ambulans"; "Odblaski życia" (promującą noszenie elementów odblaskowych po zmroku); "Z Ewangelią na motorze" (zachęcającą motocyklistów do wsparcia zakupu motocykli dla misjonarzy) oraz uCZYNek WIARY (zbiórka na rowery dla katechistów w Afryce); "Bliżej do szkoły" (rower dla ucznia w Afryce); "Skuter śnieżny na misje" (do Arktyki i na Alaskę).

