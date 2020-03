262 wnioski w ramach pilotażu programu „Czyste Powietrze” w Małopolsce i na Śląsku

262 wnioski o dofinansowanie złożono w ramach pilotażu rządowego programu „Czyste Powietrze”, który Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizował z władzami dwóch gmin - Zabierzów w Małopolsce i Wilkowice w woj. śląskim.

Jak podkreślił NFOŚiGW w środowym komunikacie, w ciągu dwóch miesięcy trwania pilotażu przygotowano więcej wniosków o dofinansowanie wymiany starych pieców oraz prac termomodernizacyjnych, niż mieszkańcy tych gmin złożyli samodzielnie w ciągu 1,5 roku - takich wniosków było 184.

Jak ocenił cytowany w komunikacie prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny, efekty są wspólnym sukcesem NFOŚiGW oraz wójtów Zabierzowa i Wilkowic - dwóch gmin wiejskich usytuowanych na terenach o największym zanieczyszczeniu powietrza w Polsce.

"Kompleksowe wsparcie informacyjno-doradcze, setki rozmów z mieszkańcami, którzy zostali ukierunkowani na właściwy sposób walki ze smogiem w swojej gminnej społeczności i przede wszystkim zaangażowanie samorządów jako lokalnych ambasadorów +Czystego Powietrza+ to gotowy przepis na efektywną wymianę kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych w całej Polsce" - podsumował szef NFOŚiGW.

Dwumiesięczny pilotaż był realizowany od 7 stycznia do 7 marca tego roku na podstawie umowy z firmą pomagającą przy wypełnieniu wniosków o dofinansowanie.

Finansowane przez NFOŚiGW działania informacyjno-doradcze, kierowane do wszystkich mieszkańców Zabierzowa oraz Wilkowic zainteresowanych programem "Czyste Powietrze", objęły: akcje promocyjne, spotkania informacyjne z udziałem wójtów gmin i gminnych ekodoradców z udziałem blisko 1 tys. uczestników, dyżury konsultacyjne oraz doradztwo w indywidualnych domach (z porad ekspertów skorzystało ok. 900 osób).

Konsultanci "Czystego Powietrza" pomagali w wypełnianiu i składaniu wniosków do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska w Krakowie i Katowicach. 181 złożonych wniosków o dofinansowanie dotyczyło gminy Zabierzów (70 proc.), a 81 - gminy Wilkowice (30 proc.).

Według zapowiedzi Funduszu, rekomendacje z pilotażu posłużą do optymalizacji sposobu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu "Czystego Powietrza". Do tej pory do porozumienia w ramach współpracy przy realizacji tego programu przystąpiło ponad 650 gmin w Polsce.