28 października hackathon o efektywności energetycznej

Na 28 października jest zapowiadany tegoroczny Climathon, czyli 24-godzinny maraton kreatywnego myślenia o ochronie klimatu. W wydarzenie, które w tym roku jest poświęcone efektywności energetycznej, po raz drugi włączyła się Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Jak przekazała we wtorek rzeczniczka Metropolii Kamila Rożnowska, zapisy chętnych uczestników prowadzone są do 26 października. Metropolitalny Climathon 2021 rozpocznie się 28 października. Ze względu na epidemię koronawirusa wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej.

Ideą Climathonu jest opracowanie rozwiązań odpowiadających na konkretne wyzwania klimatyczne w danym miejscu, w trakcie wydarzeń trwających 24 godziny, które w tym roku mają odbywać się jednocześnie w ponad 100 miastach z całego świata.

Climathon koordynuje Climate-KIC - europejskie partnerstwo na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji do nich. Climate-KIC składa się z przedsiębiorstw, instytucji akademickich oraz przedstawicieli sektora publicznego. W połowie ub. roku GZM przystąpiła do jednego z projektów Climate-KIC, pod nazwą Pioneers into Practice.

Nazwa "Climathon" nawiązuje do maratonu, ale też do "hackathonów", jak określa się trwające zwykle dobę maratony programistyczne lub projektowe, zmierzające do wypracowania najciekawszych rozwiązań zadanego problemu. Uczestniczą w nich zespoły mogące składać się z przedstawicieli różnych branż czy środowisk, łączących różne wiedzę i doświadczenie.

Zgodnie z informacjami Rożnowskiej także metropolitalny Climathon jest adresowany nie tylko do programistów, ale do każdego, kto chce dzielić się pomysłami, jak zwiększać dbałość o środowisko.

Szczegółowe hasło przewodnie Climathonu GZM brzmi: "Energia w mieście - Metropolia efektywna energetycznie". Organizatorzy nie szukają skomplikowanych rozwiązań wiążących się np. z powstaniem aplikacji mobilnej czy instalowaniem kosztownych urządzeń. Zapewniają, że wygrać może nawet prosta edukacyjna koncepcja, jak zachęcić siebie i osoby z najbliższego otoczenia do oszczędzania prądu i ciepła.

II Metropolitalny Climathon odbędzie się w formule hybrydowej. 28 października wydarzenie rozpocznie się stacjonarnie w GPP Business Park w Katowicach i ta część będzie skierowana do młodzieży powyżej 15 lat. Natomiast równolegle, 28 i 29 października, odbywać się będzie hackathon dla dorosłych w formule online.

Nagrody za I miejsce w kategorii młodzieżowej to grupowa wycieczka do Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych (Śląskie) oraz kalkulatory naukowe i głośniki JBL GO (dla każdego członka grupy). II nagrody to kalkulatory i słuchawki bezprzewodowe (dla każdego członka grupy), a trzecia - kalkulatory (dla każdego członka grupy).

W wydarzeniu dla uczestników pełnoletnich, będących osobami fizycznymi, I nagroda to 5 tys. zł, II nagroda to 3 tys. zł, a III nagroda - 2 tys. zł (przewidziane są też inne upominki organizatorów oraz partnerów wydarzenia). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.climathon.pl.

W zeszłorocznej edycji Metropolitalnego Climathonu pod hasłem "Susza w mieście" uczestnicy poszukiwali rozwiązań problemów związanych z retencją wody. Pierwsze miejsce zajął projekt "Heksagon. Deszcz między nami", zakładający ogródki deszczowe np. w kształcie plastra miodu, opracowany przez pięć uczestniczek, w tym dwie mamy z córkami.

Kolejne miejsce zajął "Pożytecznik lokalny" - pomysł na wykorzystanie wody deszczowej przez mieszkańców blokowisk i budynków wielokondygnacyjnych. Autorzy koncepcji "Wodnego zakątka", poza stworzeniem systemu nawadniania, zaproponowali wykorzystanie aplikacji mobilnej, która podnosiłaby też świadomość w zakresie przeciwdziałania suszy w najbliższej okolicy.

