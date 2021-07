O każde stanowisko w zarządzie JSW ubiega się pięciu kandydatów

29 zgłoszeń wpłynęło w ogłoszonym ponad dwa tygodnie temu konkursie na prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej i jego czterech zastępców: ds. ekonomicznych, ds. handlu, ds. rozwoju oraz ds. technicznych i operacyjnych. O każde z tych stanowisk ubiega się co najmniej pięciu kandydatów.

"Wpłynęło łącznie 29 zgłoszeń, z czego jedno nie spełnia wymaganego kryterium. Na każde stanowisko jest co najmniej pięciu kandydatów" - poinformowała we wtorek (27 lipca) przewodnicząca Rady Nadzorczej JSW prof. Halina Buk.

W poniedziałek minął termin zgłaszania kandydatów w ogłoszonym 12 lipca postępowaniu kwalifikacyjnym, mającym wyłonić nowy zarząd jastrzębskiej firmy.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP w JSW, ilość zgłoszeń nie odpowiada wprost liczbie kandydatów, ponieważ niektórzy z nich złożyli aplikacje na kilka stanowisk - prezesa oraz jedną lub dwie funkcje wiceprezesów. Wśród kandydatów są osoby, które w minionych latach były już członkami kolejnych zarządów JSW - zarówno byli prezesi, jak i wiceprezesi.

Rozmowy kwalifikacyjne z udziałem osób, które spełniają wymogi formalne, zaplanowano na 30 lipca w siedzibie spółki w Jastrzębiu-Zdroju.

9 lipca Rada Nadzorcza JSW odwołała ze stanowiska prezesa spółki Barbarę Piontek, czasowo powierzając kierowanie firmą oddelegowanemu z Rady prof. Stanisławowi Pruskowi. Ze stanowiska wiceprezesa ds. rozwoju odwołano Tomasza Dudę, zaś z funkcji wiceprezesa ds. handlu - Włodzimierza Hereźniaka. Inny wiceprezes, odpowiedzialny w zarządzie za sprawy ekonomiczne Jarosław Jędrysek, sam zrezygnował ze stanowiska, jako powód podając przyczyny osobiste.

Dymisji Piontek i Dudy domagały się reprezentatywne organizacje związkowe z JSW.

Do czasu wyłonienia nowego szefa zarządu JSW - najdalej do 8 października - obowiązki prezesa spółki oraz wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych pełni, decyzją Rady Nadzorczej, oddelegowany do zarządu członek Rady, prof. Stanisław Prusek - od 2015 r. dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Do pracy w zarządzie został również w piątek delegowany inny członek Rady, Michał Rospędek, który nie dłużej niż do 8 października będzie pełnił funkcje wiceprezesów ds. handlu oraz ds. rozwoju. Rospędek jest naczelnikiem Wydziału Górnictwa Węgla Kamiennego w Departamencie Górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W zarządzie JSW pozostaje również wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków, wybrany na to stanowisko przez załogę spółki. Teraz pełni również czasowo funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych.

Barbara Piontek kierowała zarządem JSW od początku marca tego roku, zaś wiceprezes ds. rozwoju Tomasz Duda pełnił tę funkcję od lutego 2020 r. Jarosław Jędrysek został wiceprezesem ds. ekonomicznych w maju br.; także wówczas do zarządu spółki dołączył - jako wiceprezes ds. handlu - Włodzimierz Hereźniak, który wcześniej, do stycznia br. był prezesem JSW. Przyczyn ostatnich zmian w zarządzie spółki nie podano.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest drugą pod względem wielkości zatrudnienia i wydobycia węgla krajową spółką węglową, po Polskiej Grupie Górniczej. Specjalizuje się w produkcji węgla koksowego, wykorzystywanego przy produkcji stali. Zatrudnia ponad 22 tys. osób. Ubiegły rok - kryzysowy na rynku stali, węgla i koksu - grupa kapitałowa JSW zamknęła stratą netto przekraczającą 1,5 mld zł.