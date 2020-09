3,5 proc. PKB. "Pomoc państwa idzie do gospodarki, a kulturę odsyła się do kąta"

Świat kultury, razem z branżą eventową, turystyką czy hotelarstwem znalazł się w następstwie lockdownu w szczególnej potrzebie. Ludzie kultury - która ma także wymiar gospodarczy, napędza koniunkturę i rozwój, tworzy miejsca pracy - muszą zacząć rozmawiać z decydentami językiem ekonomii.

Nowe, inne, trwałe?

Wspólnym głosem?

– Koncerty gram więc podwójnie – mówił Rojek. – Jestem już 20 lat na rynku, cofnęliśmy się o dekadę... Przy moich koncertach pracuje 100 osób; zostały bez zajęcia, teraz pracują na 20 proc. - wskazuje.Jednak potrzeba obcowania z kulturą, powrotu do sale koncertowych, do muzeów jest silna. Obie strony oczekują kontaktu ze sobą. Nadal nie wiemy, jak będzie wyglądał "powrót do normalności"...– To był czas niepewności w kwestii inwestycji w edukację. Czuliśmy się odpowiedzialni za pracowników, którzy zostali bez środków do życia. Nie zwolniliśmy nikogo – opisywała Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prorektor ds. nauki i kształcenia w prywatnej (niedotowanej) Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.Uczelnia musiała szybko odnaleźć się na rynku edukacyjnym – poprzez specjalistyczną ofertę dla osób o różnych potrzebach (dzieci, studenci trzeciego wieku). Odpowiedzi wymagał popyt na wiedzę indywidualizowaną, szytą na miarę człowieka, firmy (nowe zawody, technologie).– Popatrzymy, na czym oszczędzać – tak, to nieuniknione – ocenił Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego. – Ale nie straćmy tego, co mamy: unikatowej architektury instytucjonalnych teatrów ze stałą załogą. Podobną mają tylko Niemcy i Rosjanie. Nie straćmy tego, bo to byłaby szkoda dla polskiej kultury.W teatrach „przeniesionych do internetu” powstały spektakle wartościowe, unikatowe, które bez pandemii nie zostałyby zrealizowane. Teatry zaczęły inaczej myśleć o widowni, o możliwościach, których nie widziały wcześniej, o nowych szansach na kontakt z widzem.– Jesteśmy niereprezentowani jako uczestnicy gospodarki, ekonomii – zauważył Mikołaj Ziółkowski, przedstawiciel Alter Art, organizatora Open’er Festival. – To konsekwencja błędów kilkudziesięciu lat –Tymczasem kultura to 300 tys. zatrudnionych. Wpływ kultury na atrakcyjność inwestycyjną, turystyczną, jakość życia trudno wycenić, ale jest oczywisty.- Nie możemy stracić tego, co zbudowaliśmy w kulturze przez 30 lat. To kwestia odpowiedzialności - także państwa. U polityków zajmujących się rozwojem kultura w kontekście gospodarczym nie istnieje. To także nasza wina. Nie umiemy mówić językiem ekonomii, jesteśmy zatomizowani, nie umiemy lobbować. Ale nie możemy się okopywać i obrażać. Próbujmy mówić razem, porozumiewać się, szukać spotkania w połowie drogi – apelował Ziółkowski. – Może pandemia to zmieni?W trakcie dyskusji wytknięto m.in. brak osoby „do dialogu z kulturą” w polskim resorcie rozwoju. Podano przykład Danii, gdzie rząd dał instytucjom kultury finansowy pomost do końca pandemii na zasadzie „zakazaliśmy działania, czujemy się odpowiedzialni”.– Są jednak ludzie kultury, którzy uważają, że "im się należy" i niczego nie trzeba zmieniać – przypomniał Talarczyk.– Pokazujmy liczby. Potrzebna jest konsolidacja środowiska, a lockdown nas zbliżył, działamy i planujemy bardziej razem – zauważył Artur Rojek.