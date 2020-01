3 mld 800 zł trafiło do Wielkopolski w 2019 r. w ramach realizacji programów rządowych

3 mld 800 mln zł w ramach realizacji rządowych programów trafiło do Wielkopolski w 2019 r. Samorządy na program "Rodzina 500 plus" otrzymały 3 mld 102 mln zł. W ramach rozwoju infrastruktury za 412 mln zł prowadzono inwestycje na 395 km dróg w Wielkopolsce.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, podsumowując we wtorek na konferencji prasowej realizację w 2019 r. rządowych programów w regionie, podkreślił, że jednym z najistotniejszych były programy polityki społecznej.

"To bardzo ważny obszar w pracy urzędu, generujący też największe, miliardowe kwoty. Obszar ten zawiera w sobie też największą liczbę rządowych programów. Dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego polityka społeczna jest niezwykle ważna, a program +Rodzina 500 plus+ to sztandarowy program PiS, jedna z naszych obietnic wyborczych. +Rodzina 500 plus+ to program, który w znaczący sposób wpłynął na eliminację nierówności społecznych, a to dla nas niezwykle ważne" - podkreślił wojewoda.

Poinformował, że w 2019 r. na realizację tego programu wielkopolskie samorządy otrzymały łącznie 3 mld 102 mln zł, a liczba dzieci objętych tym świadczeniem po 1 lipca wynosiła 690 tys. Wojewoda zaznaczył, że od uruchomienia programu Wielkopolska na jego realizację otrzymała łącznie niemal 9 mld zł.

W 2019 r. z budżetu wojewody wielkopolskiego wydano również 23 mln zł na program "Maluch plus". Dzięki tym pieniądzom w 14 gminach, gdzie nie było żadnej instytucji opieki nad małymi dziećmi, powstało 294 miejsc. Z kolei dzięki 5,8 mln zł dotacji z programu "Senior plus" od 2019 r. w Wielkopolsce jest 1046 miejsc w domach i w klubach dla seniorów.

Ponad 37,2 mln zł wyniosła też pomoc rządowa w Wielkopolsce na dożywianie. Łączna liczba osób objętych wsparciem wyniosła ponad 63 tys., z czego ponad 11 tys. stanowiły osoby starsze i niepełnosprawne.

Na konferencji prasowej zwrócono też uwagę na udział Wielkopolski w programach repatriacyjnych. W 2019 r. na zapewnienie mieszkania dla sześciu rodzin w Poznaniu, Kaliszu, Nowym Tomyślu, Rawiczu i w Szamotułach wydano 847 tys. zł, a na aktywizację zawodową repatriantów przeznaczono 4,937 mln zł. W ubiegłym roku w Środzie Wielkopolskiej uruchomiono także specjalny ośrodek adaptacyjny dla repatriantów.

Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, wojewoda przypomniał m.in. o programie wymiany ambulansów. W ubiegłym roku 14 dysponentów uzyskało dofinansowanie do zakupu karetek w kwocie 400 tys. zł na każdy ambulans. Łączna kwota dofinansowania wyniosła w regionie 5,6 mln zł.

Wojewoda podkreślił, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota dofinansowania w 2019 r. dla Wielkopolski wyniosła 412 mln zł. Rządowe wsparcie pozwoliło na realizację 268 inwestycji gminnych i powiatowych. Roboty budowalne były prowadzone na 395 km dróg w Wielkopolsce.

Z kolei w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zawarto umowy o dofinansowanie na kwotę 447 tys. zł. Pieniądze te pozwolą na organizację 87 linii autobusowych o łącznej długości ponad 4,5 tys. km.

Wojewoda wskazał, że łącznie w 2019 r. na realizację rządowych programów trafiło do Wielkopolski 3,8 mld zł.