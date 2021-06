3 mln Polaków zainstalowało aplikację mObywatel w telefonach

Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID – poinformował Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów we wtorkowym komunikacie.

Jak poinformował Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 3 mln 152 tys. 412 Polaków w swoich telefonach zainstalowało mObywatela.

"mObywatel to cyfrowy portfel na dokumenty - dzięki niej w kilka kliknięć można mieć szybki dostęp do swoich najważniejszych dokumentów, w tym danych i zdjęcia z dowodu osobistego. Nasza aplikacja jest bezpłatna, dobrowolna i bezpieczna, przydaje się w wielu życiowych sytuacjach. Przygotowuje ją zespół NASK" - napisano.

Jak podkreślono, w mObywatelu można znaleźć przede wszystkim dane, które pozwalają na potwierdzenie tożsamości - dane o imieniu lub imionach, nazwisku, numerze PESEL, dacie urodzenia, numerze dowodu osobistego, informacje o tym, jaki organ wydał dokument, datę ważności dowodu, informację o płci, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki, miejsce urodzenia, informację o obywatelstwie i miejscu zameldowania oraz zdjęcie z dowodu osobistego.

"Dane zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem. Certyfikat potwierdza również autentyczność danych. Dostajecie go przy aktywacji aplikacji - jest przypisany wyłącznie do Was i Waszego telefonu" - napisano w komunikacie.

Jak wskazano, z mObywatela można skorzystać w hotelach podczas zameldowania, w pociągach podczas kontroli biletów, w wypożyczalniach sprzętu sportowego, na poczcie, aby odebrać list polecony lub paczkę, a także np. podczas wyborów, przy zakładaniu kart lojalnościowych, w sklepach czy w przychodniach.

"mObywatel nie zastępuje okazania dowodu osobistego lub paszportu na lotniskach, u notariusza, w bankach, czy podczas rejestracji karty SIM. Z mObywatela nie skorzystacie też, jeśli Wasz dowód osobisty jest nieważny" - napisano w informacji prasowej.

Wkrótce aplikacja mObywatel ma zostać poszerzona o kolejną funkcję.

"W naszej aplikacji można też znaleźć krajowe zaświadczenie o zaszczepieniu. Pobrało je już niemal 835 tysięcy osób. Wkrótce w mObywatelu dostępny będzie też Unijny Certyfikat COVID, który ułatwi podróżowanie po Unii Europejskiej" - powiedział sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz, cytowany w informacji.

