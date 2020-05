3 mln zł otrzyma 300 organizacji i instytucji z programu grantowego Fundacji Orlen

Fundacja Orlen przyznała granty na projekty wspierające lokalne społeczności w ramach programu Moje Miejsce na Ziemi. Jak podał w czwartek PKN Orlen, w tym roku 3 mln zł trafią do 300 organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych w kraju.

Informując o rozstrzygnięciu obecnej, trzeciej z kolei, edycji programu Moje Miejsce na Ziemi, płocki koncern podkreślił, że wpłynęło tam prawie 3 tys. zgłoszeń, a zwycięskie projekty, które otrzymały wsparcie, wybrała rada ekspertów.

Płocki koncern wyjaśnił, że najwięcej grantów, bo aż 95, otrzymały projekty nadesłane w kategorii związanej z zachowaniem dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki. Na drugim miejscu znalazły się zgłoszenia dotyczące podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu - w każdej z tych kategorii przyznano po 42 granty.

"Za nami kilka tygodni wytężonej pracy nad analizą nadesłanych zgłoszeń. Wybór był trudny, ale finalnie udało nam się wyłonić projekty, które nie tylko są wartościowe, ale i pozwolą na dotarcie do prawie miliona beneficjentów" - powiedziała Marta Soluch, członek zarządu Fundacji Orlen, cytowana w komunikacie płockiego koncernu.

Soluch zwróciła uwagę, że ponad 70 proc. zwycięskich organizacji w tegorocznej odsłonie programu grantowego Moje Miejsce na Ziemi pochodzi z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców, "co pokazuje, jak wielka jest determinacja i potrzeba rozwoju najmniejszych społeczności".

Według PKN Orlen beneficjenci obecnej edycji inicjatywy działają we wszystkich 16 województwach, przy czym najwięcej, bo 37 nagrodzonych wsparciem projektów zostanie zrealizowanych w woj. małopolskim. Na drugim miejscu pod względem liczby organizacji z przyznanymi grantami są województwa mazowieckie i łódzkie. Jak zaznaczył płocki koncern, "zgodnie z deklaracjami wnioskodawców, do realizacji projektów zaangażowanych zostanie ponad 4 tys. wolontariuszy i blisko 3 tys. osób niepełnosprawnych".

"To dla nas wyróżnienie i wielka radość. Dzięki programowi uda nam się stworzyć kuchnię w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich, która będzie służyć mieszkańcom całej wsi. Powstanie miejsce, gdzie starsi mieszkańcy, seniorzy, osoby z grupami inwalidzkimi, kilka razy w miesiącu będą mogli się spotkać i dzięki pracy członkiń naszego koła spożyć ciepły, pożywny i zdrowy posiłek - mówi Katarzyna Kaczmarzyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Porębie Laskowskiej, które jest jednym z laureatów tegorocznej odsłony programu w kategorii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że udział w programie "to dla wielu organizacji nie tylko możliwość zrealizowania zamierzonego celu, ale również szansa na szerzenie idei wolontariatu i aktywizację lokalnej społeczności". Spółka przypomniała, że w trzeciej edycji tej inicjatywy uczestnicy walczyli o granty w wysokości od 5 tys. do 20 tys. zł, a autorzy zwycięskich projektów mają czas na ich realizację do czerwca 2021 r.

Jak wspomniał płocki koncern, w ciągu trzech edycji programu jego korporacyjna Fundacja Orlen na wsparcie lokalnych inicjatyw przeznaczyła łącznie ponad 7 mln zł. W tym roku, z uwagi na epidemię, przedłużono termin składania wniosków do programu - w konkursie, który ogłoszono z początkiem marca, projekty można było nadsyłać do 7 kwietnia.