30 lat to za mało dla polskich firm. Europejska konkurencja bardziej przygotowana na COVID-19

Z porównawczej analizy Polski i innych krajów, którą przygotował Bank Pekao SA z International Trade Centre, wynika, że 37 proc. firm w Polsce twierdzi, iż ich działalność gospodarcza została silnie dotknięta przez kryzys. Udział ten jest niższy niż średnia europejska i światowa. Jednak już 57 proc. naszych przedsiębiorców uważa, że grozi im zamknięcie w związku ze skutkami gospodarczymi pandemii. Firmy europejskie są dużo bardziej pewne swego – tylko 38 proc. boi się o swoją przyszłość.

Bank czuje to, co przedsiębiorca

- Gotówki na rachunkach firm jest bardzo dużo i w momencie, kiedy te duże programy infrastrukturalne ruszą, gdy ruszy nowa unijna perspektywa, to powinny ruszyć te inwestycje w firmach. Nasze analizy, opierające się m.in. na śledzeniu ilości transakcji, wykazują, że jest tego wyraźnie mniej - zaznacza wiceprezes banku.Zmitrowicz przyznaje, że w ostatnim kwartale coś jednak drgnęło – przedsiębiorcy wracają do kredytowania wcześniej zarzuconych przez wybuch pandemii przedsięwzięć.- Rozwiązań specjalnie przygotowanych dla biznesu jest mnóstwo. To jest teraz tylko kwestia dobrego pomysłu ze strony przedsiębiorców. My absolutnie nie wstrzymujemy dla nich dostępu do instrumentów finansowych. Jeżeli projekt jest dobry, a biznesplan dobrze sparametryzowany i my możemy pomóc w postaci choćby zabezpieczeń, to nie ma problemu i oferta w banku dla takich klientów jest - zapewnia.Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao SA, która nadzoruje pion bankowości małych i Średnich Przedsiębiorstw, przyznaje, że jeszcze w połowie 2020 roku można było mówić o zapaści naszej rodzimej przedsiębiorczości.- To ma zdecydowany wpływ na sektor bankowy. Jest jednak duża polaryzacja, jeśli patrzymy na firmy - komentuje dane z raportu.Ogólny Wskaźnik Koniunktury polskich MŚP wyniósł jedynie 91,4 pkt. i był to wynik aż o ponad 11 punktów gorszy od rekordowego wyniku 102,6 pkt z 2019 roku.Ten wskaźnik jest wyliczany na bazie odpowiedzi firm na osiem pytań dotyczących oceny ich sytuacji, w tym tej dotyczącej długości oczekiwania na zapłatę za towary lub usługi.- Na samym początku było bardzo dużo reklamacji na towary. Reklamowano tylko po to, żeby przedłużyć termin zapłaty. W kolejnych miesiącach to się ustabilizowało. Nie zmienia to faktu, że firmy kumulowały tę gotówkę i trzymały, nie wiedząc, czy same dostaną zapłatę. Ten łańcuch został więc trochę wydłużony. Wszyscy siebie nawzajem przetrzymywali - tłumaczy Zmitrowicz.W tym kontekście jednak to polskie firmy dawały sobie radę lepiej niż inne z krajów naszego regionu.- Polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa koncentrowały się w tym czasie na rynku wewnętrznym. Z prostej przyczyny – rynek mamy dość duży. Węgry czy Czechy takiego komfortu nie mają - dodaje wiceprezes Banku Pekao SA.