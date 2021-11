30 listopada 2021 r. skończył się w Polsce wolny rynek?

28 października 1989 roku aktorka Joanna Szczepkowska została zaproszona do Dziennika Telewizyjnego. Rozmowa przeszła do historii. „Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm - stwierdziła aktorka. Po 32 latach, dokładnie 30 listopada premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia Tarczy antyinflacyjnej. Rząd na szczęście nie wprowadził na nowo kartek na benzynę i masło, niemniej wprost wyznał, że chce zmienić ceny gazu, paliwa i energii. Czy to oznacza, że 30 listopada 2021 roku skończył się w Polsce wolny rynek? Nie. On skończył się już dawno - o ile w ogóle kiedyś zdążył się rozwinąć.

Komisja Europejska wydała nakaz zawieszenia podatku, twierdząc, że jest on sprzeczny z prawem pomocy publicznej. Według KE, progresywna struktura podatku i jego kwota wolna powodują, że mniejsze przedsiębiorstwa zapłacą stosunkowo niższy podatek niż duże koncerny, a „tysiące lokalnych sklepów” są z niego całkowicie zwolnione – czytamy w raporcie PIE „Protekcjonizm gospodarczy w Unii Europejskiej”.Czy to się opłaca? Tarcza antyinflacyjna obniży szczyt inflacji i nieco przesunie go w czasie, ale wysoki poziom wzrostu cen pozostanie z nami na dłużej - oceniają ekonomiści. Wskazują na czynniki proinflacyjne - dopłaty osłonowe i większy dochód rozporządzalny w wyniku obniżki podatków. Tarcza może też skłonić Radę Polityki Pieniężnej do wolniejszych podwyżek stóp.Producenci rolni ze wschodniej Europy, w tym z Polski, dostają mniejsze kwoty dopłat niż średnia europejska. Rekordzistami są rolnicy z Malty, pobierający 600 euro od każdego hektara, z Grecji – 500 euro/ha i Holandii – ponad 400 euro/ha, a tuż za nimi z Belgii, Włoch i Cypru – ponad 350 euro/ha; przy ok. 220 euro/ha naszych gospodarzy i średniej europejskiej 260 euro/ha.Zróżnicowanie stawek argumentuje się tym, że producenci z zachodniej Europy mają wyższe koszty pracy i koszty utrzymania. Ponadto kraje członkowskie mogą przesuwać środki między filarami Wspólnej Polityki Rolnej i zwiększać dopłaty ze środków pochodzących z krajowego budżetu. Zapowiadano to w kampanii wyborczej, rząd polski jednak nie spełnił obietnic.Wszystko to rodzi ogromne wątpliwości związane z tym, że zróżnicowanie stawek dla rolników powoduje nierówną konkurencję na rynkach rolnych.Czytaj: Polski Ład dla rolnictwa: Siedem propozycji dla polskiej wsi Polscy przewoźnicy byli do niedawna numerem 1 w Europie, nie wszystkim jednak się to podobało – komentuje się w branży logistycznej. Rada UE przyjęła nowelizację dyrektywy w sprawie delegowania pracowników, która dotyczy regulacji statusu prawnego osób wysyłanych przez firmy do pracy przy realizacji zagranicznych kontraktów. Dotychczasowe warunki zatrudnienia, które przez lata podmioty delegujące zobowiązane były zagwarantować pracownikom kierowanym do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego, uległy diametralnej zmianie.Dyrektywa przyjęta przy sprzeciwie Polski powoduje, że pracownicy delegowani nie otrzymują już dotychczasowego „minimalnego wynagrodzenia za pracę”, ale wynagrodzenie określone w Kodeksie Pracy oraz innych przepisach regulujących prawa i obowiązki pracowników obowiązujących w danym państwie przyjmującym – mają takie same płace i te same dodatkowe uprawnienia wynikające z prawa pracy i układów zbiorowych. Zmiana znacząco wpływa na koszty delegowania pracowników przez polskich pracodawców – diagnozuje Grant Thornton.„Dyrektywa wprowadza ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz Unii w odniesieniu do obywateli państw członkowskich, mających swoje przedsiębiorstwo w państwie członkowskim innym niż państwo odbiorcy świadczenia, zakazanych na mocy art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wprowadzone w dyrektywie zmiany są równoznaczne z nałożeniem nieproporcjonalnych obciążeń i podwyższenia kosztów prowadzenia działalności przez usługodawców transgranicznych” – alarmowała organizacja Transport i Logistyka Polska.Czytaj: Polska firma oskarża Francuzów o nękanie. Sprawą zajmie się Parlament Europejski Działanie europejskiego systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych EU-ETS nie może zostać uznane za zgodne z ideą wolnego rynku – ocenia w specjalnym raporcie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak wskazuje, w systemie powstają bańki cenowe.Forum Energii przypomina, że system handlu uprawnieniami funkcjonuje nie tylko w UE. Na świecie działają 24 podobne mechanizmy – m.in. w Chinach czy niektórych stanach USA. Systemy te różnią się jednak od siebie zasadami funkcjonowania. Sprawia to, że w globalnej rywalizacji powstaje nierówna konkurencja: produkty obarczone niższą ceną CO2 niż w EU-ETS, są tańsze.Eksperci rynkowi zwracają uwagę, że w obecnej polityce klimatycznej nie chodzi wyłącznie o ograniczenie emisji CO2. Wprowadzają pojęcie protekcjonizmu klimatycznego, związanego z wymuszeniem wyższych standardów środowiskowych i dekarbonizacji. Twierdzą, że duże przedsiębiorstwa dzięki recyklingowi zużytych produktów, opakowań i odpadów zdominują rynki towarów konsumpcyjnych, a dostawcy z krajów mniej rozwiniętych, sprzedając „nieekologiczne” towary, skazani są na przegraną. Podkreśla się, że polityka klimatyczna musi uwzględniać różnice gospodarcze i kulturowe, w innym przypadku może rodzić protesty w państwach wykluczanych z rynku.W sytuacji globalnego wzrostu zapotrzebowania na energię, przy przechodzeniu na odnawialne źródła energii, które okazują się niestabilne (zależą od siły wiatru, wody czy nasłonecznienia), za "umiarkowaniem" w walce ze zmianami klimatycznymi opowiada się Olaf Scholz, kandydat SPD, który zastąpi Angelę Merkel na stanowisku kanclerza.Czytaj: Chiny obniżają ceny węgla, ale zimą znów mogą one wzrosnąć Wielu ekspertów zwraca uwagę na nierówne traktowanie w naszym kraju firm polskich i zagranicznych, mówi się wręcz, że te ostatnie są hołubione. Według danych ZPP, w Polsce funkcjonuje ok. 25 tys. firm z kapitałem zagranicznym. Podmioty te zatrudniały w 2019 roku ok. 2,1 mln osób, przy czym aż 76,4 proc. z nich pracowało w dużych przedsiębiorstwach.„Statystyki pokazują siłę i skalę działania największych międzynarodowych korporacji. Ponad 96 proc. z nich prowadzi działalność w formie spółek kapitałowych, które są płatnikami podatku CIT. Podatek CIT jest de facto podatkiem dobrowolnym. Jak wynika ze statystyk, płacą go jedynie ci, którzy chcą to robić – zaledwie 41 proc. osób prawnych wykazuje podatek CIT do zapłacenia. Skala niepłacenia podatku dochodowego od osób prawnych jest zatrważająca” – podaje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w raporcie ”Księga wstydu Ministerstwa Finansów – dyskryminacja podatkowa polskich firm”.Dane zebrane w raporcie potwierdzają dysproporcje w opodatkowaniu MŚP i dużych przedsiębiorstw, „które są odpowiedzialne za wygenerowanie luki CIT w polskim budżecie na poziomie 35 mld zł”.Negatywnym, przytaczanym przykładem jest jedna z największych sieci telefonii komórkowej, która w ciągu ostatnich 5 lat zapłaciła zaledwie 30 tys. zł z tytułu CIT. Dodatkowo, wykazując zyski z prowadzonej działalności ponad 2,5 mld zł, nie odprowadzała adekwatnego podatku dochodowego od osób prawnych.Przykład innej firmy z tej branży pokazuje, w jaki sposób do zagranicznej spółki-matki trafia pewna część przychodów polskiej spółki-córki, która otrzymała około 820 mln zł pomocy publicznej, uiszczając przy tym zaledwie niecałe 17 mln zł podatku CIT.Wśród sieci dyskontów można zaś znaleźć podmioty, które przez ostatnie lata nie zapłaciły ani złotówki.– Międzynarodowe struktury własnościowe są bardzo często wykorzystywane przez dużych zagranicznych graczy do zaniżania podatku CIT. Tłumaczenie, że niewielki podatek wynika ze skali inwestycji jest zupełnie nieprzekonujące. W takich sektorach, jak telekomunikacja czy e-commerce mamy do czynienia z gigantycznymi różnicami w efektywnej skali opodatkowania różnych podmiotów, mimo że wszyscy przecież inwestują i wydają środki na rozwój – komentuje Kamila Sotomska, zastępca dyrektora Departamentu Prawa i Legislacji ZPP.W ocenie ZPP, Polski Ład dyskryminuje polskie firmy, pogłębiając jeszcze nierówności. Daje kolejne prezenty podatkowe spółkom zagranicznym, a dokręca śrubę polskim, mniejszym przedsiębiorcom.„Obecny system podatkowy faworyzuje największe podmioty kosztem drobnych przedsiębiorców. Polski Ład wzmacnia tę tendencję, zwiększając obciążenia polskich podmiotów z sektora MŚP i wprowadzając szereg ulg, z których skorzystają międzynarodowe korporacje” – czytamy w raporcie ZPP. Małe i średnie przedsiębiorstwa to 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce. Zatrudniają 67,4 proc. ogólnej liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw.– Wielkie filmy zagraniczne są wręcz hołubione, tymczasem retoryka była zupełnie inna. Mówiło się, jak to trzeba wspierać krajowe firmy, koncentrować się na rozwoju polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Tymczasem wydaje się, że jest zupełnie odwrotnie – ocenia w rozmowie z WNP.PL prof. Witold Orłowski.Polski Ład jest ponadto obarczony ogromnym chaosem prawnym, co generuje największe problemy samozatrudnionym i najmniejszym firmom, które nie mają odpowiednich narzędzi, by uporać się ze wszystkimi zmianami prawnopodatkowymi. Beneficjentami będą największe korporacje, gdyż bardziej skomplikowane prawo zmniejsza konkurencyjność mniejszych przedsiębiorstw, dając jednocześnie dużym przedsiębiorstwom pole do dalszej ekspansji, kosztem mikrofirm – prognozuje raport ZPP.– Bank Światowy zestawił czas rozliczania podatku w poszczególnych krajach. Rozliczenie podatków w ciągu roku zabiera przedsiębiorcom w Estonii 50 godzin z ich życia, w Polsce zaś 334 godziny, czyli o prawie 670 proc. więcej. System podatkowy w Polsce osiągnął więc stan nieoperacyjny i jest jak stwardnienie rozsiane – wypowiada się w rozmowie z WNP.PL Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha. – Polacy przeżyją szok związany z wprowadzeniem od stycznia przyszłego roku zmian nie tylko w systemie podatkowym. Polski Ład utrzymuje jawną dyskryminację polskich przedsiębiorców w ich własnej ojczyźnie i uprzywilejowaną pozycję międzynarodowych korporacji, które mają legalną możliwość niepłacenia podatków. Ale to nie one kształtują prawo, nie one są odpowiedzialne za to, że legalnie mogą minimalizować swoje podatki, kosztem polskiego przedsiębiorcy, który zapłaci za te ulgi i przywileje – dodaje.Czytaj: Polski Ład. Składka zdrowotna w dół. Rząd może się ugiąć Światowa Organizacja Handlu (WTO) zwraca uwagę na nieuczciwe stosowanie dotacji na całym świecie, co prowadzi m.in. do zakłóceń na rynku i nieuczciwej konkurencji. W Polsce dotacje trudno uzyskać na działalność gospodarczą rodzimemu przedsiębiorcy, tymczasem rząd, starając się o zagranicznych inwestorów, przyznaje im nieuzasadnione benefity – stwierdza ZPP. Podaje przykład: „jedna ze spółek produkcyjnych w ciągu ostatnich pięciu lat otrzymała pomoc publiczną o wartości niemal miliarda złotych, płacąc w tym czasie zaledwie pół miliona zł podatku”.Fabrykę w Gliwicach po 23 latach działalności wygasza Opel, korzystający z benefitów i ulg specjalnej strefy ekonomicznej.– Wreszcie Polska zostaje wygnana z raju montowni. Z taśmy montażowej gliwickiej fabryki Opla zjedzie ostatnie auto. Pieniędzmi, ulgami i przywilejami budowano iluzje o transferze światowej technologii. Jakie innowacje technologiczne, procesowe i systemowe zostaną na koniec w Polsce? – pyta Andrzej Sadowski. – Firmy działają dziś w toksycznym otoczeniu, które sprawia, że mamy regularny spadek inwestycji od lat, zwłaszcza w sektorze prywatnym. Ryzyka związane nie tylko z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale też z rozwijaniem firm, inwestowaniem są tak duże, że firmy wolą trzymać gotówkę niż inwestować. A na gotówce i oszczędzaniu się dzisiaj nie zarabia – dodaje.Prawdopodobnie w 2022 roku rozpocznie się w Gliwicach produkcja samochodów dostawczych. Będą one jednak produkowane w nowej fabryce, która od dwóch lat powstaje obok zamykanego zakładu.Prof. Witold Orłowski podkreśla, że stopa inwestycji w Polsce jest najniższa od 30 lat. Przy czym nie dotyczy to dużych firm, które inwestują chętnie i z pomocą państwa, a głównie firm małych i średnich, w przypadku których drastycznie obniżyła się relacja inwestycji do przychodu.– Powszechne wśród firm są podejrzenia, że małe, polskie przedsiębiorstwa są na jednym z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o priorytety rządu. W związku z tym obawiają się one, że wprowadzane w przyszłości zmiany będą na ich niekorzyść i nie inwestują. Decyzje inwestycyjne bazują na oczekiwaniach i optymizmie. Tutaj trzeba by rządowi zasugerować gruntowną zmianę strategii, jeśli chce, aby Polska nie ugrzęzła w stagflacji, czyli w sytuacji niskiego wzrostu gospodarczego i coraz większej inflacji – konkluduje w rozmowie z WNP.PL prof. Witold Orłowski.Po co o tym wszystkim piszemy? Ku przestrodze... W Polsce i Europie wciąż mamy młode firmy, innowacyjne start-upy, wielu ambitnych menedżerów. Niestabilne otoczenie regulacyjne, protekcjonizm oraz interwencjonizm w końcu jednak poskutkują zniechęceniem, a może już skutkują.Wg raportu GEM Polska, opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 78% dorosłych mieszkańców Polski uważa, że własna firma to dobry sposób na zrobienie kariery, a 77% jest zdania, że osobom, które założyły własne firmy i odniosły sukces, należy się uznanie. 87% Polaków pozytywnie ocenia warunki do założenia firmy w swoim otoczeniu – to znacznie więcej niż średnio w objętych badaniem krajach Europy (50%). Problem w tym, że tylko 6% Polaków planuje założyć własną działalność w ciągu 3 lat – to mniej niż przeciętnie w Europie (12%). Tego w Polsce na pewno nie chcemy. Przedsiębiorczość zawsze uznawana była jako nasz atut.