30 respiratorów dla śląskich szpitali od Caritas i Fundacji JSW

W ramach akcji #WdzięczniMedykom, prowadzonej przez Caritas Polska, 11 szpitali w województwie śląskim otrzyma 30 respiratorów. Pierwsze cztery urządzenia trafiły już do placówek w Jastrzębiu Zdroju, Raciborzu, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim, a pozostałe będą przekazywane w najbliższych tygodniach.

Wsparcie darowizną niemal 1 mln okazała Fundacja JSW.

"Caritas nie ustaje w niesieniu pomocy polskim medykom w walce z koronawirusem. Jesteśmy tam, gdzie nasze wsparcie jest najbardziej potrzebne. Dzisiaj jednym z takim miejsc jest z pewnością województwo śląskie, dlatego w najbliższych tygodniach dostarczymy do szpitali w tym regionie 30 respiratorów" - powiedział dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki w informacji przekazanej PAP.

Podkreślił, że zakup urządzeń ratujących zdrowie i życie osób chorych na COVID-19 nie byłby możliwy bez wsparcia Fundacji JSW dla akcji #WdzięczniMedykom.

Darowizna Fundacji JSW w całości przeznaczona zostanie przez Caritas Polska na opłacenie zakupu 30 respiratorów produkcji brytyjskiej, cieszących się dobrą opinią polskich medyków. Urządzenia trafią do szpitali w 11 miastach: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Knurowie, Mikołowie, Pszczynie, Żorach, Wodzisławiu Śląskim, Tychach, Orzeszu, Cieszynie i Rybniku.

"Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach akcji #WdzięczniMedykom organizowanej przez Caritas Polska otrzyma wsparcie w postaci respiratorów transportowych Para PAC Plus. "W walce z chorobą, jaką jest Covid-19, respiratory stanowią niezbędny sprzęt ratujący życie. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która od lat jest mocno zaangażowana w pomoc naszemu szpitalowi" - powiedział specjalista w dziedzinie neonatologii, pediatrii, anestezjologii, p.o. z-cy dyrektora placówki ds. lecznictwa, dr n. med. Józef Danek.

"To nasz wkład w akcję Wdzięczni Medykom zorganizowaną przez Caritas Polska. Nowoczesne urządzenia trafią do szpitali w 11 miastach. Cztery z nich zostały już przekazane do placówek w Jastrzębiu Zdroju, Raciborzu, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim. Pieniądze na zakup respiratorów zostały przekazane za pośrednictwem naszej fundacji. To nie jedyne wsparcie dla służby zdrowia w czasie pandemii. Do tej pory Jastrzębska Spółka Węglowa przeznaczyła ponad cztery miliony złotych na dofinansowanie szpitali i na zakup niezbędnego sprzętu oraz środków higieny i ochrony osobistej. Chcemy i musimy być wszyscy solidarni, tylko wtedy stawimy czoła pandemii. Wspólna akcja Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Fundacji JSW oraz Caritasu, największej organizacji charytatywnej w Polsce, pozwoliła na zakup respiratorów, które zwiększają bezpieczeństwo zdrowia naszych rodaków. Dla nas istotne jest to, że wspieramy szpitale działające na naszym terenie, pieniądze trafiają, więc do mieszkańców naszego regionu. W takim celu powołaliśmy Fundację JSW. Zakup respiratorów to wydatek służący społeczności lokalnej" - powiedział prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej Włodzimierz Hereźniak.

Pierwsze cztery respiratory w tym tygodniu zostały przekazane do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku oraz Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim. Pozostałe będą sukcesywnie dostarczane do pozostałych placówek ochrony zdrowia w województwie śląskim w kolejnych tygodniach. Zakończenie dostaw planowane jest na przełomie czerwca i lipca tego roku.

W ramach akcji #WdzięczniMedykom Caritas Polska zamówiła już 100 respiratorów. Pierwsze urządzenia jeszcze w kwietniu zostały przekazane do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie oraz do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Obie placówki należą do ośrodków leczących osoby zarażone koronawirusem. Kolejne respiratory od Caritas sukcesywnie trafiają do polskich szpitali.