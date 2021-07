33 zgłoszenia w konkursie na cztery stanowiska w zarządzie Taurona

33 zgłoszenia wpłynęły w ogłoszonym ponad trzy tygodnie temu konkursie na prezesa spółki Tauron Polska Energia oraz jego trzech zastępców: ds. finansów, ds. strategii i rozwoju oraz ds. handlu - poinformowała w sobotę firma. O stanowisko prezesa ubiega się siedem osób.

"Decyzję o dopuszczeniu kandydatów do drugiego etapu postępowania, obejmującego rozmowy kwalifikacyjne, podejmie Rada Nadzorcza w dniu 2 sierpnia" - poinformował w sobotę Tauron. Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na dwa kolejne dni w warszawskim biurze katowickiej spółki.

Termin zgłaszania kandydatów w ogłoszonym 8 lipca postępowaniu kwalifikacyjnym minął w piątek. Najwięcej, bo 17 kandydatów, ubiega się o stanowisko wiceprezesa ds. strategii i rozwoju. O funkcję prezesa Taurona rywalizuje siedem osób, o stanowisko wiceprezesa ds. handlu - pięć, a wiceprezesa ds. finansów - cztery.

Od jesieni 2016 r. do połowy ubiegłego roku zarządem Taurona kierował prezes Filip Grzegorczyk. W połowie lipca ub. roku zastąpił go Wojciech Ignacok, który z końcem lutego br. zrezygnował ze stanowiska. Po nim obowiązki prezesa krótko pełnił ówczesny wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski, który później, w maju br. odszedł z firmy. 1 kwietnia br. stanowisko prezesa objął Paweł Strączyński, który - po złożonej 2 lipca rezygnacji - będzie jeszcze kierował firmą do 4 sierpnia.

Jeżeli bezpośrednio po zaplanowanych na 3-4 sierpnia rozmowach kwalifikacyjnych Rada wyłoni nowego prezesa Taurona, mógłby on objąć swoją funkcję zaraz po ustąpieniu Strączyńskiego.

Tauron Polska Energia jest spółką dominującą w Grupie Tauron, dysponującą kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld zł oraz zatrudniającą przeszło 25 tys. pracowników. Grupa Tauron rocznie dostarcza ok. 50 terawatogodzin energii elektrycznej do ok. 5,7 mln odbiorców, głównie w południowej Polsce. Dominującym akcjonariuszem firmy jest Skarb Państwa.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl