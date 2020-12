35 inwestycji za ponad 909 mln zł w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

35 nowych inwestycji o łącznym nakładzie ponad 909 mln złotych oraz 4870 nowych i utrzymanych miejsc pracy - to wynik dotychczasowych działań Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej od początku 2020 roku - poinformowała w czwartek PSSE.

Główny specjalista ds. marketingu PSSE Monika Fabich podała, że wśród nowych inwestorów, którzy otrzymali decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, znalazła się firma LEO Pharma, Business Service Center sp. z o. o. wywodząca się z międzynarodowej duńskiej firmy farmaceutycznej LEO Pharma A/S, która uruchomi na początku 2021 r. globalne centrum usług biznesowych w Trójmieście. Inwestycja ta wiąże się z zatrudnieniem co najmniej 100 nowych pracowników.

"Trójmiasto oferuje doskonały dostęp do wykwalifikowanych pracowników oraz nowoczesne zaplecze biznesowe" - powiedział w komunikacie prasowym wiceprezes LEO Pharma, Global Business Service Center Klaas Venborg.

Decyzję o wsparciu otrzymała także Inofama SA, której większościowym akcjonariuszem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Firma zainwestuje w Inowrocławiu (Kujawsko-Pomorskie) ponad 17,5 mln zł w utworzenie nowego zakładu.

"Ta inwestycja stanowi w ocenie ARP istotny krok w dalszym rozwoju pozycji spółki Inofama, która buduje coraz silniejszą markę wśród lokalnych odbiorców. Jesteśmy gotowi wspierać kolejne inicjatywy inwestycyjne spółki, które przyczyniają się do efektywnego zwiększenia jej skali działalności i tym samym tworzenia nowych miejsc pracy" - podkreślił w komunikacie prasowym wiceprezes ARP Mateusz Berger.

Prezes zarządu Inofama SA Marek Borkowski przyznał, że dzięki wsparciu spółka "poprawi swoją pozycję rynkową w obszarze cynkowania ogniowego".

Do grona inwestorów Polskiej Strefy Inwestycji dołączyła także firma Despro sp. z o. o., która przeznaczy ponad 20 mln zł na utworzenie nowego przedsiębiorstwa we Włocławku (Kujawsko-Pomorskie). W ramach decyzji o wsparciu przedsiębiorca zakupi nieruchomości, budynki oraz wyposażenie - maszyny do produkcji mebli tapicerowanych.