36 proc. Polaków widzi potencjał w usługach opartych na otwartej bankowości tworzonych przez firmy i instytucje nie będące bankami. Znacznie częściej na korzystanie z takich rozwiązań decydują się ludzie młodzi - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów i współpracującej z nim spółki Easy Check.

Ponad 1/3 badanych uważa, że oprócz imienia i nazwiska, instytucje korzystające z prawa dotyczącego otwartej bankowości pozyskują również adres zamieszkania korzystających z usług finansowych.

Z kolei 31,5 proc. twierdzi, że na mocy dyrektywy PSD2 udostępniają innym informację o swoim aktualnym zadłużeniu.

Co czwarty badany wskazał na numer swojego rachunku bankowego, a blisko 22 proc. jest przekonana, że na podstawie tego prawa będą się dzielić z innymi podmiotami informacją na temat tego, z jakich innych usług finansowych korzystają.

Według badania na temat otwartej bankowości w Polsce przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i spółki Easy Check 35,5 proc. respondentów zdaje sobie sprawę z funkcjonowania tzw. dyrektywy PSD2, która dotyczy otwartej bankowości i umożliwia bezpieczne udostępnianie danych ze swojego rachunku bankowego innym podmiotom. Najlepszą wiedzę na ten temat mają osoby w wieku 25-34 lata (47 proc. z nich deklaruje, że wie o tych regulacjach) oraz respondenci między 35 a 44 r.ż. (40 proc.).

Zapytani o to, jakie dokładnie dane mogą być udostępniane na podstawie prawa dotyczącego otwartej bankowości, ankietowani nie zawsze potrafili poprawnie odpowiedzieć. Ponad 1/3 badanych uważa, że oprócz imienia i nazwiska, instytucje korzystające z prawa dotyczącego otwartej bankowości pozyskują również adres zamieszkania korzystających z usług finansowych. Z kolei 31,5 proc. twierdzi, że na mocy dyrektywy PSD2 udostępniają innym informację o swoim aktualnym zadłużeniu. Co czwarty badany wskazał na numer swojego rachunku bankowego, a blisko 22 proc. jest przekonana, że na podstawie tego prawa będą się dzielić z innymi podmiotami informacją na temat tego, z jakich innych usług finansowych korzystają.

Niespełna 17 proc. ankietowanych zgodziło się z twierdzeniem, że instytucje korzystające z prawa dot. otwartej bankowości zyskują dostęp do historii transakcji na rachunku właściciela. Natomiast prawie 60 proc. Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że udostępnienie danych z rachunku bankowego wymaga zgody jego właściciela.

Jak wynika z badania, ponad 1/3 Polaków jest przekonana, że dzięki otwartej bankowości dostęp do informacji o rachunku mają też instytucje inne niż banki. Najwięcej takich osób jest wśród najmłodszych ankietowanych (46 proc.). Równocześnie więcej niż co czwarty badany wie, że przekazanie danych z konta bankowego może się odbyć za pośrednictwem licencjonowanej firmy.

Prawie 60 proc. ankietowanych zdaje sobie sprawę z tego, że udostępnienie danych z rachunku bankowego wymaga zgody jego właściciela, a niewiele ponad 10 proc. badanych uważa, że do przekazania takich informacji nie potrzebna jest niczyja zgoda.

Z kolei 36 proc. ankietowanych dostrzega potencjał w tworzeniu nowych usług opartych na danych z rachunków bankowych przez instytucje i firmy inne niż banki. Niespełna połowa (48 proc.) nie ma zdania na ten temat. Wśród potencjalnych korzyści, jakie może przynieść takie rozwiązania, ankietowani wskazują m.in. na prostsze wnioskowanie o pożyczkę lub debet (67 proc. uznało to za przydatne) i szybszą weryfikację zdolności kredytowej (62 proc.) oraz możliwość otrzymania indywidualnie dopasowanej oferty na ubezpieczenie (53,5 proc.).

Blisko 79 proc. ankietowanych zadeklarowało, że z usług finansowych najczęściej korzysta za pośrednictwem banków. W badaniu wskazano jednak na "wyraźne różnice pokoleniowe, które zwiastują nadchodzące zmiany". Najchętniej z usług finansowych oferowanych przez banki korzystają osoby powyżej 55 lat - 84 proc. ankietowanych w wieku 55-64 lata oraz 90 proc. najstarszych respondentów (65-74 lata). Na drugim biegunie znaleźli się młodzi - niewiele ponad 2/3 z nich zadeklarowało, że korzysta z usług finansowych za pośrednictwem banków.

Zapytani o to, za czyim pośrednictwem korzystają z usług finansowych, blisko 60 proc. ankietowanych wskazało na operatorów płatności oraz sklepy internetowe. W przypadku pierwszej grupy znaczniej częściej byli to mężczyźni (ponad 66 proc. w porównaniu do ok. 53 proc. kobiet). W przypadku sklepów internetowych widoczna jest zmiana pokoleniowa - najchętniej z korzystają z nich najmłodsi respondenci (75 proc.).

Trzecim wyborem Polaków są platformy sprzedażowe. Korzystanie z usług finansowych za ich pośrednictwem deklaruje ponad 55 proc. badanych. W najmłodszej grupie (18-24 lata) jest to 73 proc. ankietowanych, a wśród osób między 25 a 44 r.ż. - ok. 66 proc.) W starszych rocznikach korzysta z nich mniej niż połowa osób.

Ogólnopolskie badanie "Otwarta bankowość w Polsce w 2021 r." przeprowadziła firma IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i współpracującej z nim spółki Easy Check w czerwcu 2021 r. na reprezentatywnej grupie 709 osób.

