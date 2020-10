39 nowych przedsięwzięć w KSSE w ciągu trzech kwartałów 2020 r.

39 nowych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości przekraczającej 1,2 mld zł pozyskała w ciągu trzech kwartałów tego roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE). Największe przedsięwzięcia zadeklarowały polskie firmy Eko-okna, Convert PL i Mokate oraz inwestorzy m.in. z Chin i Włoch.

Rok wcześniej w ciągu 9 miesięcy KSSE pozyskała 32 nowe przedsięwzięcia. W tym roku nowych projektów jest więcej mimo trudności spowodowanych pandemią koronawirusa.

Tegoroczne nowe projekty - jak poinformowała w poniedziałek Strefa - powinny przynieść co najmniej 800 nowych miejsc pracy. 82 proc. tych inwestycji to warte w sumie ok. 900 mln zł projekty polskich firm; pozostałe zrealizują przedsiębiorcy z kapitałem niemieckim, chińskim, amerykańskim, włoskim, angielskim i holenderskim. Prawie trzy czwarte pozyskanych w tym roku przedsięwzięć to projekty mikro, małych i średnich firm.

Największą inwestycję spośród projektów pozyskanych w ciągu trzech kwartałów 2020 r. zaplanowała w KSSE polska firma Eko-okna, która inwestuje co najmniej 200 mln zł w zwiększenie zdolności produkcyjnych stolarki otworowej. W zakładzie w Kornicach firma zatrudni 50 nowych pracowników.

Rozbudowę istniejącego zakładu w Żorach, budowę nowego magazynu, proszkowni i suszarni zaplanowała firma Mokate, która zamierza zainwestować 102,6 mln zł i zatrudnić co najmniej 15 osób. Natomiast chińska firma Tenglong Polska przeznaczy 100 mln zł i zatrudni w Bieruniu 100 nowych pracowników, aby zwiększyć produkcję części dla motoryzacji.

Ponadto firma Tektura Opakowania Papier zatrudni w Tychach 75 pracowników i zainwestuje 80 mln zł. Kirchhoff Polska kosztem 70 mln zł rozbuduje fabrykę w Gliwicach, a Convert PL zatrudni w Zabrzu 22 pracowników i zainwestuje 124 mln zł. Natomiast włoska firma Denso Thermal Systems Polska zrealizuje kolejny projekt w Bieruniu, zatrudniając 50 pracowników i inwestując ponad 102 mln zł.

"Pomimo sytuacji związanej z pandemią COVID-19, nieprzerwanie wydajemy decyzje o wsparciu nowych inwestycji. To oznacza siłę i stabilną pozycję rynkową naszych inwestorów, a także pokazuje, że przepisy Polskiej Strefy Inwestycji spełniają swoje zadanie" - ocenił prezes KSSE Janusz Michałek, cytowany w poniedziałkowym komunikacie Strefy.

Tylko od początku lipca do końca września KSSE pozyskała 14 nowych projektów wartych łącznie ponad 300 mln zł, które dadzą blisko 220 nowych miejsc pracy. Wśród inwestorów są m.in. polskie przedsiębiorstwa: Firma Poligraficzno-Handlowa ANRO, która w ciągu trzech lat najbliższych lat wybuduje w Zawierciu halę produkcyjną z zapleczem za ponad 20 mln zł, oraz firma meblowa Atepaa, która zainwestuje 8 mln zł w Bielsku-Białej.

W całym ub. roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna pozyskała 53 nowe inwestycje, warte w sumie ponad 3,5 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali stworzenie co najmniej 1,5 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie ponad 4,7 tys. istniejących. Ubiegłoroczne wyniki były zbliżone do rekordowego dla KSSE roku 2017, kiedy strefa pozyskała 58 projektów o łącznej wartości ponad 3,4 mld zł. W 2018 roku nowych projektów było 51, o wartości ponad 2,5 mld zł.

W strefie działa obecnie ok. 400 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ponad 38 mld zł i stworzyły ok. 80 tys. miejsc pracy. KSSE wydała dotychczas 590 zezwoleń na prowadzenie działalności oraz ponad sto decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji.