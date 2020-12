39. rocznica śmierci górników z kopalni Wujek - bez oficjalnych obchodów

Z powodu epidemii koronawirusa w tym roku przed Krzyżem-Pomnikiem przy katowickiej kopalni Wujek nie odbędą się oficjalne obchody 39. rocznicy śmierci 9 górników z tego zakładu, którzy zginęli od milicyjnych kul podczas jego pacyfikacji 16 grudnia 1981 roku.

"W związku z sytuacją epidemiczną, w tym roku indywidualnie upamiętnijmy ofiary pacyfikacji KWK Wujek. 16 grudnia 2020 nie odbędą się oficjalne obchody. Zachęcamy do indywidualnego oddawania hołdu poległym górnikom pod Pomnikiem-Krzyżem" - podało w poniedziałek działające przy kopalni Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

W 39. rocznicę krwawej pacyfikacji kopalni, w środę 16 grudnia, od dziewiątej rano do dziewiętnastej wieczorem wartę honorową przy Pomniku-Krzyżu będą pełnić górnicy. O pełnych godzinach zapalone zostaną znicze, będące częścią konstrukcji pomnika.

Także 16 grudnia przez cały dzień otwarty będzie kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, do którego można przyjść na chwilę indywidualnej modlitwy. W poprzednich latach mszą świętą w tym położonym nieopodal kopalni kościele rozpoczynały się oficjalne uroczystości rocznicowe, potem następował Apel Pamięci oraz wystąpienia przed Krzyżem-Pomnikiem.

Jak poinformowali przedstawiciele Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, uczczenie pamięci ofiar pacyfikacji kopalni Wujek będzie w tym roku możliwe w świecie wirtualnym za sprawą nakładki profilowej "Wujek'81. Pamiętamy!", którą Centrum udostępniło na swoim facebookowym profilu.

Inną formą upamiętnienia ofiar pacyfikacji sprzed 39 lat będzie "wirtualny" Bieg 9 Górników. Zgodnie z regulaminem tego wydarzenia, 9-kilometrowy bieg należy zrealizować indywidualnie do 16 grudnia, a każdy uczestnik samodzielnie decyduje o dacie, czasie i trasie biegu.

"Podzielcie się z nami zdjęciami i wynikami, oznaczając relacje hasztagiem #bieg9górników. Zapisy trwają do 15 grudnia 2020, a na Wasze wyniki czekamy aż do 16 grudnia 2020 (do północy!). Pokażmy, że pamiętamy" - napisali pomysłodawcy wirtualnego biegu.

Tragiczne wydarzenia sprzed 39 lat przypomina aplikacja mPamięć, którą można bezpłatnie ściągnąć na smartfon za pośrednictwem Google Play lub AppStore. Dzięki niej można odwiedzić najbliższą okolicę kopalni Wujek, odkryć historyczne miejsca oraz poznać najważniejsze wydarzenia stanu wojennego i dzieje walki o prawa i godność Polaków. Można wybrać tryb spaceru lub spróbować swych sił w grze w podchody, skompletować galowy górniczy mundur, a nawet awansować na dyrektora kopalni.

W dniach rocznicy pacyfikacji Wujka ma ukazać się drugie, uzupełnione wydanie książki "Wujek'81. Relacje". To jedna z najważniejszych publikacji Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności i jedno z najważniejszych źródeł wiedzy o wydarzeniach 16 grudnia 1981 r.

Prezentowany tom jest pierwszym tak obszernym zbiorem relacji uczestników strajku, mieszkańców osiedla Brynów, ludzi służby zdrowia, którzy stali się świadkami i uczestnikami tragedii w kopalni. "Nie jest to sucha narracja historyków, ale pełne emocji, dramatyzmu i prawdy opowieści tych, którzy nierzadko otarli się o śmierć" - wskazują przedstawiciele Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.

Niespełna 39 lat temu, 16 grudnia 1981 r., w czasie pacyfikacji strajku w Kopalni Węgla Kamiennego Wujek w Katowicach milicja użyła broni palnej; zginęło dziewięciu górników, wielu zostało rannych. Śmierć górników kopalni Wujek była największą tragedią stanu wojennego.

Będące obecnie w trakcie rozbudowy Śląskie Centrum Wolności i Solidarności mieści się w dawnym magazynie odzieżowym kopalni Wujek. Przylega do niego rampa, z której członkowie plutonu specjalnego ZOMO strzelali do strajkujących górników. Przedmiotem działalności Centrum jest zachowywanie i upowszechnianie wiedzy o wprowadzeniu w 1981 r. w Polsce stanu wojennego, działalności ruchów opozycyjnych w okresie do 1989 r. i wydarzeniach związanych z pacyfikacją strajków na obszarze obecnego woj. śląskiego oraz o utworzeniu i działalności NSZZ Solidarność.