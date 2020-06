4 mld zł wsparcia dla 24 tys. wielkopolskich firm w ramach tarczy finansowej

24 tys. wielkopolskich firm skorzystało dotąd z tarczy finansowej – poinformował we wtorek wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Łączna suma udzielonego wsparcia to ponad 4 mld zł.

Wojewoda podkreślił, że zastosowane w Polsce rozwiązania związane ze wsparciem przedsiębiorców należą do najefektywniejszych w Europie. Chwalił też większość samorządów regionu za tempo obsługi wpływających wniosków.

"Jeżeli chodzi o wsparcie firm to w tej chwili możemy już mówić o dwóch komplementarnych programach - o tak zwanej tarczy antykryzysowej oraz zupełnie nowej tarczy - Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Każda z nich przewiduje inne instrumenty wsparcia dla biznesu, inne też są kryteria, a także inne źródła finansowania. Tarcze są niezależne i będzie można jednocześnie skorzystać z obu form wsparcia - powiedział wojewoda w trakcie konferencji prasowej.

"Tarcza antykryzysowa to jeden z najbardziej efektywnych pakietów pomocowych w Europie. Możemy być z tego dumni, że do naszych przedsiębiorców kierowane są tak duże środki związane z ochroną miejsc pracy oraz innymi działaniami związanymi z koronawirusem" - dodał.

Jak podkreślono w trakcie konferencji, tarcza antykryzysowa pozwala korzystać z dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników, jeśli w zakładzie pracy nastąpił przestój ekonomiczny w związku z Covid-19. Tarcza antykryzysowa to także szereg działań w ramach Zakładu Usług Społecznych - wypłata postojowego czy zwolnienie ze składek ZUS. Przedsiębiorcy mogą korzystać również m.in. z pożyczek do 5 tys. zł. Tarcza finansowa opiera się na finansowaniu z PFR-u; zawiera instrumenty wsparcia nie tylko dla mikrofirm, ale też dla małych, średnich i dużych firm.

Wojewoda poinformował, że największym zainteresowaniem cieszą się pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. W Wielkopolsce do tej pory przyznano 110 tys. mikropożyczek na kwotę 549 mln zł. Z tarczy finansowej w Wielkopolsce skorzystało 24 tys. firm na kwotę 4 mld zł. Dzięki programowi finansowanemu z Polskiego Funduszu Rozwoju udało się utrzymać 219 tys. miejsc pracy. Wielkopolska jest trzecim największym beneficjentem środków z PFR-u.

Wojewoda docenił szybkość rozpatrywania wniosków w powiatowych urzędach pracy na terenie Wielkopolski, m.in. w Czarnkowie, Gostyniu, Jarocinie, Kole, Kępnie, Międzychodzie, Pleszewie, Ostrzeszowie czy Szamotułach. Obsłużono tam niemal 100 proc. wniosków.

Skrytykował jednocześnie tempo obsługi wniosków w Poznaniu. "Stolica przedsiębiorczości powinna być liderem w Polsce - niestety jest outsiderem. Liczę na to, że władze powiatu usprawnią swoje działania, żeby dorównać nie tylko stolicom województw, ale i mniejszym wielkopolskim powiatom" - powiedział.

Starosta poznański Jan Grabkowski pytany przez PAP o powody opóźnień w weryfikacji wniosków informował w poniedziałek, że powiat poznański i miasto Poznań, obsługiwane przez jeden urząd pracy, to drugi co do wielkości po Warszawie rynek pracy. Wskazał, że powiat poznański i miasto Poznań to ok. 180 tys. podmiotów gospodarczych. Obecnie do PUP w Poznaniu złożono 61 tys. wniosków od przedsiębiorców, z czego obsłużono 12 tys.