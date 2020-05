40 domków dla jeży trafi do prywatnych ogrodów na południu Polski

40 domków dla jeży trafi wkrótce do prywatnych ogrodów mieszkańców południowej Polsce dzięki ekologicznej akcji firmy Tauron pod hasłem „Domek i woda dla Jeża MegaZwierza”. Ma ona na celu wspieranie żyjących w przydomowych ogrodach zwierząt podczas suszy.

"Zachęcamy do robienia poidełek w przydomowych ogrodach i skwerach" - powiedział w środę rzecznik Tauron Polska Energia Łukasz Zimnoch. "Prostym, a ratującym jeżowe, owadzie i ptasie życie rozwiązaniem jest poidełko. Na dno pojemnika wkładamy kamyki i garść keramzytu, układamy na ich powierzchni gałązki, szyszki czy kawałek kory, można też dodać płat mchu, kępkę trawy z korzeniami. Całość należy zalać wodą, ale nie może jej być za dużo, znajdujące się w poidełku kamyki mają być wilgotne, ale nie całkowicie zanurzone w wodzie" - dodał Zimnoch.

W ramach akcji: "Domek i woda dla Jeża MegaZwierza" czterdzieści domków trafi do ogrodów w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim. Aby dostać darmowy domek, trzeba wziąć udział w konkursie ogłoszonym na profilu Tauron na portalu społecznościowym Facebook wyjaśniając, dlaczego jeżowi będzie dobrze właśnie w naszym ogrodzie. Jeśli specjalista zdecyduje, że ogród nadaje się dla jeża, Tauron dostarczy domek i poinstruuje, jak go zainstalować.

Firma od kilku lat pomaga jeżom - funduje domki, prowadzi kampanie informacyjne, organizuje lekcje w szkołach uwrażliwiające dzieci i młodzież na dbałość o środowisko. Jeden z pracowników firmy - Piotr Gleńsk - wspiera kolczastych rekonwalescentów, by ci wrócili do pełni zdrowia. Stworzył okresowy azyl dla tych zwierząt, gdzie odzyskują dobrą formę i wracają do środowiska naturalnego. Jest również konstruktorem i budowniczym domków dla jeży.

Tauron Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa Tauron jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej.