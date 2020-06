400 nowych miejsc pracy powstanie w parku technologicznym Rzeszów-Dworzysko

W Parku Naukowo-Technologicznym Rzeszów-Dworzysko spółka Panattoni, deweloper powierzchni przemysłowych, wybuduje dla swoich klientów zakład produkujący elektryczne ładowarki do samochodów oraz terminal przeładunkowy. Powstanie 400 nowych miejsc pracy.

Parkiem Naukowo-Technologicznym Rzeszów-Dworzysko zarządza Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

Jak zaznaczył starosta rzeszowski Józef Jodłowski, park Rzeszów-Dworzysko "jest w pełni uzbrojony i ma dogodne położenie komunikacyjne".

"Jest to doskonałe miejsce na inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki temu powiat rzeszowski i region staje się atrakcyjnym miejscem do życia i pracy, zarówno dla młodych, świetnie wykształconych osób, jak i fachowców z wieloletnim doświadczeniem" - mówił starosta Jodłowski.

Nowe inwestycje wybudowane zostaną dla firm: Phoenix Contact E-Mobility oraz DB Schenker.

Phoenix Contact E-Mobility to część grupy Phoenix Contact - światowego lidera innowacyjności w dziedzinie automatyki przemysłowej oraz elektrotechniki, który dociera ze swoimi rozwiązaniami do ponad 100 krajów.

W parku Rzeszów-Dworzysko firma będzie m.in. produkować nowoczesną technologię ładowania samochodów elektrycznych, a wyprodukowane tutaj podzespoły eksportowane będą do co najmniej 10 krajów Europy Zachodniej.

Zakład zostanie wybudowany na ok. 15 tys. m kw. Koszt inwestycji wyniesie 11,5 mln euro. Obiekt zostanie oddany do użytku na przełomie 2020/21 roku. Pracę znajdzie tutaj ok. 330 osób.

Kolejnym obiektem wybudowanym na terenie parku Rzeszów-Dworzysko przez spółkę Panattoni będzie terminal przeładunkowy dla firmy BD Schenker - obsługuje przemysł i handel przy wykorzystaniu transportu lądowego, lotniczego i frachtu oceanicznego.

Budowany dla niej terminal przeładunkowy, o metrażu 6 tys. m kw., powstanie na działce o powierzchni pond 4 ha. Wartość planowanej inwestycji, włączając wartość gruntu, wyniesie 9,7 mln euro. Zatrudnienie przy budowie terminala znajdzie 66 osób. Zakończenie prac planowane jest do końca listopada tego roku.

"W ramach infrastruktury towarzyszącej na terenie obu wspomnianych inwestycji powstaną m.in.: nowe miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych, zamontowane zostaną kolektory słoneczne oraz energooszczędne oświetlenie typu LED. Bardzo ważne jest zapewnienie inwestora, że działalność gospodarcza prowadzona będzie w oparciu o znajomość lokalnego rynku i współpracę ze znajdującymi się w naszym regionie jednostkami naukowo-badawczymi, a także uczelniami w zakresie prowadzenia w nowo powstałych zakładach praktyk i staży studenckich" - powiedział sekretarz starostwa powiatowego, główny koordynator projektu PNT Rzeszów - Dworzysko Waldemar Pijar.

Inwestor, polska spółka Panattoni Development Company, należy do amerykańskiej grupy, zarządzającej inwestycjami na 200 rynkach Europy i Ameryki Północnej i realizującej zlecenia dla 2,5 tys. klientów na świecie. Pierwsze europejskie biuro Panattoni powstało w 2005 r. w Polsce.

PNT Rzeszów-Dworzysko to teren inwestycyjny o pow. 83,42 ha. Jest w pełni uzbrojony, znajduje się blisko autostrady A4, drogi ekspresowej S19, międzynarodowego lotniska Rzeszów - Jasionka oraz magistrali kolejowej E30 Niemcy-Polska-Ukraina. Do tej pory zainwestowało na tym terenie 19 przedsiębiorstw. Docelowo, pracę znajdzie tutaj ok. 3 tys. osób.