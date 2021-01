43 proc. firm w Polsce spodziewa się powrotu koniunktury jeszcze w tym roku

34,5 proc. mikro, małych i średnich firm ocenia, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy kondycja w ich branży poprawi się – to najwyższy wynik od początku realizacji badania (we wrześniu ub.r. uważało tak tylko 13 proc.). Co więcej, 43 proc. MŚP liczy na powrót koniunktury jeszcze w tym roku, podczas gdy kwartał wcześniej uważało tak jedynie 24 proc. zapytanych – wynika z szóstej edycji Barometru COVID-19, zrealizowanej przez EFL pod koniec roku 2020.

Wpływ pandemii koronawirusa na MŚP jest nadal oceniany przede wszystkim jako negatywny.

Ale optymistów jest nieco więcej niż kwartał wcześniej.

Biorąc pod uwagę wielkość biznesów, największy optymizm panuje wśród przedstawicieli firm średnich, a najmniejszych wśród mikro.

Źródło: EFL Rośnie optymizm

Coraz mniej negatywnych opinii