43 proc. MŚP wierzy w powrót koniunktury jeszcze w tym roku

43 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce spodziewa się powrotu koniunktury jeszcze w tym roku. Największy optymizm panuje wśród firm średnich - wynika z szóstej edycji badania Barometr COVID-19 realizowanego przez Europejski Fundusz Leasingowy.

Według autorów badania zrealizowana przez EFL pod koniec ubiegłego roku najnowsza, szósta edycja Barometru COVID-19 pokazuje poprawę nastrojów wśród przedstawicieli sektora mikro, małych i średnich firm.

Przedsiębiorców z tego sektora pytano, czy w kontekście kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa sytuacja w ich branży w ciągu najbliższych sześciu miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian.

Zdaniem autorów badania w porównaniu z pomiarem na IV kwartał 2020 roku (realizowanym pod koniec września 2020 roku) widoczny jest większy optymizm. 34,5 proc. przedsiębiorców ocenia, że sytuacja się poprawi, 30 proc. spodziewa się, że pozostanie bez zmian, a co czwarty zapytany jest zdania, że się pogorszy.

Największy optymizm panuje wśród przedstawicieli firm średnich. 44 proc. z nich uważa, że w najbliższym półroczu sytuacja w ich branży się poprawi, a jedynie 8 proc. jest zdania, że się pogorszy.

W firmach mikro i małych udział optymistów i pesymistów jest podobny. Poprawę zwiastuje 31,5 proc. mikro i 32,5 proc. małych przedsiębiorstw, podczas gdy o pogorszeniu mówi odpowiednio 27 proc. i 29 proc. firm.

Autorzy badania pytali przedstawicieli firm także o przewidywania, kiedy może poprawić się koniunktura. W grudniu 2020 r. najwięcej przedsiębiorców oceniło, że stanie się to jeszcze w 2021 r. (43 proc.). Jest to niemal dwukrotnie wyższy wynik niż kwartał wcześniej, kiedy uważało tak 24 proc. przedstawicieli MŚP. Co trzeci zapytany spodziewa się powrotu koniunktury w ciągu 2-3 lat (34 proc.); w poprzednim pomiarze tego zdania było aż 53 proc. firm. Ponadto niemal dwa razy mniej liczna jest grupa podmiotów, które sądzą, że koniunktura nie powróci w najbliższych latach (11 proc., we wrześniu 20 proc.).

Wpływ pandemii koronawirusa na MŚP jest nadal oceniany przede wszystkim jako negatywny, choć optymistów jest nieco więcej niż kwartał wcześniej. Nieco ponad połowa (52 proc.) uznaje, że COVID-19 ma niekorzystny wpływ na ich sektor, podczas gdy w pomiarze na IV kwartał taką opinię wyraziło 61 proc. zapytanych. Z badania na badanie rośnie również odsetek tych podmiotów, które uważają COVID-19 za neutralny biznesowo - obecnie 38 proc., w IV kwartale 2020 - 35 proc., w III kwartale 2020 - 30 proc.

Biorąc pod uwagę wielkość firm, zmian "niekorzystnych" spodziewają się przede wszystkim przedstawiciele najmniejszych firm (zatrudniających do dziewięciu pracowników). Aż siedem na 10 ocenia ten wpływ jako niekorzystny. W firmach średnich jest zdecydowanie lepiej - tak uważa co czwarty zapytany. Również w firmach średnich jest największy odsetek optymistów (17 proc.), podczas gdy w mikro - tylko 3,5 proc., a małych - 10 proc.

Barometr COVID-19 to dodatkowe badanie towarzyszące Barometrowi EFL, zapoczątkowane w marcu 2020 roku w celu diagnozy wpływu pandemii koronawirusa na przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Uczestnicy badania to mikro, małe i średnie firmy z całej Polski. W ostatniej edycji wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm.

Pierwsza edycja badania Barometr COVID-19 odbyła się w dniach od 17 marca do 1 kwietnia 2020 roku. Druga edycja została przeprowadzana w dniach 20-30 kwietnia 2020 roku, trzecia - 18-30 maja 2020 r., czwarta - od 22 czerwca do 6 lipca 2020 r., piąta - 14-28 września 2020 roku. Aktualna edycja została zrealizowana od 2 do 18 grudnia 2020 roku.