46. FPFF: Na Forum SFP m.in. o dyrektywie o prawach autorskich i ustawie o uprawnieniach artysty zawodowego

Implementacja dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego oraz nowa platforma streamingowa przygotowana przez WFDiF we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich - o tych kwestiach dyskutowano podczas sobotniego Forum SFP.

Podczas forum, które odbyło się w ramach trwającego w Gdyni 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, dyrektor SFP-ZAPA Dominik Skoczek przypomniał, że dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym "została uchwalona w Brukseli dwa lata temu niewielką przewagą głosów". "Została uchwalona w dużych bólach, pod olbrzymią presją lobbingu dużych platform, które protestowały przeciwko tej dyrektywie (...). W czerwcu br. powinna zostać w Polsce wdrożona, ale tak się nie stało. Polska była krajem, który zaskarżył tę dyrektywę do Trybunału Sprawiedliwości. Nie dość, że jej nie poparł, to jeszcze ją zaskarżył, a ona przewiduje bardzo korzystne rozwiązania dla polskich twórców, producentów, wydawców, całego sektora kreatywnego" - stwierdził.

Skoczek zwrócił uwagę, że dyrektywa przewiduje m.in. obowiązek nabywania licencji przez serwisy udostępniania treści wytworzonych przez użytkowników, typu YouTube". "To jest też olbrzymi przełom, bo do tej pory w zasadzie te serwisy działają w ten sposób, że dopiero jak zostanie wysłane zgłoszenie, że materiał został udostępniony bez autoryzacji, to ten serwis natychmiast go usuwa i wyłącza się od odpowiedzialności (...)" - wyjaśnił. Zaznaczył, że po wejściu w życie przepisów "bez odpowiedniej licencji od producenta treści YouTube nie będzie mógł legalnie powoływać się na zasady zwolnienia od odpowiedzialności tylko będzie musiał nabyć licencję od producenta".

Dyrektywa reguluje także - mówił dyrektor SFP-ZAPA - kwestię tantiem dla autorów od klasycznych serwisów VoD i streamingowych. "Wydaje się, że nie powinno być z tym problemów, bo na wszystkich pozostałych polach eksploatacji te tantiemy są zabezpieczone w art. 70 polskiej ustawy o prawie autorskim. Brakuje ich tylko w internecie. Także czekamy na projekt ustawy (implementującej tę dyrektywę - PAP). On na razie nie został pokazany publicznie. Natomiast Komisja Europejska wszczęła już postępowanie kontrolne i rzeczywiście mamy obietnicę, że w najbliższych dniach projekt zostanie udostępniony do konsultacji publicznych" - poinformował.

Skoczek podkreślił też, że na konsultacjach zaprezentowano projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, w którym zastosowano "szalenie istotny mechanizm solidarnościowy". "Organizacje i stowarzyszenia reprezentujące twórców zgodziły się, żeby połowę opłat w nowej wysokości od nowych urządzeń przeznaczyć na wsparcie systemu emerytalnego, systemu zabezpieczeń socjalnych, pewne uprawnienia podatkowe dla artystów wszystkich grup zawodowych, którzy mniej zarabiają. Ta ustawa jest też z tego powodu bardzo istotna i potrzebna, że wprowadza dopłaty do składek emerytalnych i zdrowotnych" - wskazał.

Prezes SFP Jacek Bromski odczytał list wiceministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosława Sellina do filmowców. Wiceszef MKDNiS wyjaśnił w nim, że "zgodnie z obowiązującą procedurą legislacyjną minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu 30 sierpnia złożył wniosek o wpis projektu ustawy implementującej dyrektywę o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym do wykazu prac legislacyjnych". "Zaproponowany w tym wniosku harmonogram prac legislacyjnych przewiduje konsultacje publiczne projektu i jego przyjęcie przez Radę Ministrów do końca bieżącego roku. Realne wydaje się zatem uchwalenie ustawy przez Sejm i jej wejście w życie do połowy 2022 r. Mamy nadzieję, że tak się stanie" - zaznaczył.

Sellin odniósł się również do kwestii projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Jak przekazał, 5 maja resort ogłosił konsultacje publiczne projektowanych przepisów. "W Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa umieszczone zostały wszystkie dokumenty będące przedmiotem konsultacji" - napisał.

Podczas forum zaprezentowano również uruchomioną w poniedziałek platformę streamingową, przygotowaną przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych we współpracy ze Stowarzyszeniem. W zamyśle pomysłodawców ma ona stać się "najpełniejszą kolekcją polskiego kina dostępną online". "Zapraszam, żebyście weszli do internetu i sprawdzili stronę 35mm.online. Wejść było już kilkadziesiąt tys., więc zainteresowanie jest, chociaż platforma jest dopiero budowana, testowana" - powiedział dyrektor WFDiF Zbigniew Domagalski.

Dodał, że na platformie będą dostępne nie tylko odrestaurowane filmy, ale też aktualna produkcja. "Chodzi o to, żeby ta klasyka i współczesna produkcja się uzupełniały, żeby wzajemnie napędzały widownię. Ta platforma będzie też przeznaczona dla tych, którzy zechcą np. kupować licencje, ponieważ tam też będzie konto biznesowe, czyli ci, którzy będą chcieli kupić albo fragmenty albo licencję całego filmu będą mogli poprzez tę stronę komunikować się z Wytwórnią" - wyjaśnił Domagalski. Zapowiedział też, że przez pierwszy miesiąc wszystkie filmy na stronie będą dostępne nieodpłatnie. "Po miesiącu pojawi się biblioteka premium - najbardziej atrakcyjne filmy i te nowe, do których będzie płatny dostęp na zasadzie dwóch rozwiązań: zakupu abonamentu lub pojedynczego zakupu konkretnego filmu" - podsumował dyrektor WFDiF.

46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zakończy się w sobotę wieczorem.

Z Gdyni Daria Porycka

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl