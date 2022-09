47. FPFF: Film "The Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej laureatem Złotych Lwów

Film "The Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej został podczas sobotniej gali zamknięcia 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni laureatem Złotych Lwów. Srebrne Lwy trafiły do "Filipa" Michała Kwiecińskiego.

"The Silent Twins" to polsko-amerykańsko-brytyjska koprodukcja. Scenariusz, którego autorką jest Andrea Seigel, powstał na podstawie książki Marjorie Wallace o bliźniaczkach June i Jennifer Gibbons (w tych rolach Letitia Wright i Tamara Lawrance), które odmówiły komunikacji ze światem zewnętrznym. Urodzone w 1963 r. siostry od początku łączyła wyjątkowo silna więź. Były niemalże nierozłączne. Kiedy wraz z rodziną przeniosły się do Walii, jako jedyne czarnoskóre dzieci w otoczeniu zaczęły odczuwać dyskryminację ze strony rówieśników. To odrzucenie sprawiło, że stopniowo odizolowywały się od innych dzieci i zaczęły porozumiewać się wyłącznie ze sobą własnym, wymyślonym językiem. Po pewnym czasie ich relacja zaczęła być niebezpieczna dla otoczenia, a przede wszystkim dla nich samych.

W konkursie głównym gdyńskiego festiwalu uczestniczyło 20 tytułów, wśród nich "Wesele" Wojciecha Smarzowskiego, "Chleb i sól" Damiana Kocura, "Infinite Storm" Małgorzaty Szumowskiej, "Orlęta. Grodno '39" Krzysztofa Łukaszewicza, "Broad Peak" Leszka Dawida i "Głupcy" Tomasza Wasilewskiego.

Najlepsze produkcje wyłoniło jury w składzie: reżyser i scenarzysta Jerzy Domaradzki (przewodniczący), aktorka Ewa Dałkowska, montażystka, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi Milenia Fiedler, scenarzysta i aktor Cezary Harasimowicz, operator Grzegorz Kędzierski, reżyserka i scenarzystka Dorota Kędzierzawska, kompozytorka Teoniki Rożynek, producentka Agata Szymańska i scenograf Wojciech Żogała.

