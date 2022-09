47. FPFF: Małgorzata Hajewska-Krzysztofik i Grzegorz Przybył ze statuetkami za role drugoplanowe

Małgorzata Hajewska-Krzysztofik i Grzegorz Przybył zostali laureatami nagród za najlepsze role drugoplanowe w - kolejno - "Iluzji" i "Strzępach". Statuetki wręczono podczas sobotniej gali zamknięcia 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Wcześniej nagroda za charakteryzację powędrowała do Dariusza Krysiaka za filmy "Filip" i "Orzeł. Ostatni patrol". W kategorii kostiumy zwyciężyła Magdalena Rutkiewicz-Luterek ("Wesele"), a w kategorii scenografia - Jagna Dobesz ("The Silent Twins"). Statuetka za dźwięk trafiła do Radosława Ochnio i Michała Fojcika za "Orła. Ostatni patrol". Za montaż tego filmu doceniono Bartłomieja Piaska i Piotra Wójcika.

Złotym Pazurem w kategorii inne spojrzenie wyróżniono "Apokawixę" Xawerego Żuławskiego.

Laureatów konkursu głównego wyłoniło jury w składzie: reżyser i scenarzysta Jerzy Domaradzki (przewodniczący), aktorka Ewa Dałkowska, montażystka, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi Milenia Fiedler, scenarzysta i aktor Cezary Harasimowicz, operator Grzegorz Kędzierski, reżyserka i scenarzystka Dorota Kędzierzawska, kompozytorka Teoniki Rożynek, producentka Agata Szymańska i scenograf Wojciech Żogała.

Z Gdyni Daria Porycka

Zobacz nasz najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl