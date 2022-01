48,5 proc. dobrze ocenia Polski Ład, 41 proc. - źle

Polski Ład dobrze ocenia 48,5 proc. badanych, a źle niemal 41 proc. Ponad połowa respondentów nie wie, jak zmienią się ich dochody w związku ze zmianami podatkowymi w Polskim Ładzie - wynika z sondażu United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski.

Badanie opublikowano w niedzielę na stronie wp.pl. Respondentów zapytano o opinię o Polskim Ładzie. Jak wynika z sondażu, 13,2 proc. badanych ocenia rządowy program zdecydowanie dobrze, a 35,3 proc. - raczej dobrze. 21,9 proc osób ma o nim raczej złe zdanie, a 19 proc. - zdecydowanie złe. 10,5 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/ trudno powiedzieć".

Sondaż pokazuje też, że 54,5 proc. proc. badanych nie wie, w jaki sposób zmienią się ich dochody w związku ze zmianami podatkowymi w Polskim Ładzie, a 45,5 proc. - wie.

Respondenci odpowiedzieli także, jak ich zdaniem Polski Ład zmieni ich finanse. Najwięcej, 28 proc. badanych, uważa, że Polski Ład nie zmieni ich finansów. Według 2,7 proc. - zmieni na zdecydowanie lepsze, a 23,2 proc. - raczej na lepsze. Zmian na zdecydowanie gorsze spodziewa się 10,6 proc. badanych, a na raczej gorsze - 21 proc. Odpowiedź "nie wiem/ trudno powiedzieć" wybrało 14,6 proc.

WP podaje, że badanie przeprowadzono 6-7 stycznia metodą CATI.



Wprowadzenie Polskiego Ładu budziło i budzi szereg dyskusji. Tysiące osób dostało po reformie niższe wynagrodzenia lub świadczenia, chociaż się tego nie spodziewali, np. dotyczy to niektórych nauczycieli i emerytów.



Czytaj o wynagrodzeniach nauczycieli i Polskim Ładzie...



Eksperci krytykują taki sposób wdrażania reformy podatków. Ich zdaniem rząd przerzuca koszty reformy na przedsiębiorców i księgowych.



Czytaj też: Polski Ład to armagedon dla firm. Tony papierów...



- Polski Ład to rządowa propaganda - powiedział na antenie TVP Info Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jego zdaniem beneficjentów programu nie będzie 18 mln jak podaje rząd. - Uwzględniając inflację, wielu dostanie niewiele. Tak jak w filmie "Bruce Wszechmogący", gdzie wszyscy wygrali centa albo pół centa w totolotka. Jest to projekt bardzo źle przygotowany, o czym ostrzegaliśmy. Ubolewam, że przegrałem walkę o Polski Ład. Dążyłem do tego, żeby zrobić w tym roku wyższą kwotę wolną od podatku na poziomie 30 tys. zł, a resztę odłożyć i zrobić to porządnie, po bożemu – stwierdził prezes ZPP.



"Miało być pięknie, a wyszło jak zawsze za rządów PiS, drożyzna i jeszcze większe podatki, na Polskim Ładzie tracą emeryci, młodzi i aktywni zawodowo Polacy" – podało z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe, które wraz z wejściem w życie nowych regulacji podatkowych rozpoczyna akcję interwencyjną dotyczącą Polskiego Ładu.



Obowiązujące od 1 stycznia zmiany w podatkach to największa w ciągu ostatnich 30 lat reforma systemu podatkowego w Polsce. Przy tak dużej skali zmian trudno uniknąć problemów na początku funkcjonowania reformy – powiedział dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.



Głos zabrał też Jarosław Kaczyński. - Jestem przekonany, że to połączenie sprawiedliwości i zdrowego rozsądku zadziała i będzie pozytywnie odczuwalne przez Polaków — powiedział tygodnikowi "Sieci" wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl