5,5 mld zł dla Alior Banku z BGK na zabezpieczenie kredytów dla firm

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Alior Bankiem umowę na powierzenie mu 5,5 mld zł z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK na zabezpieczenie kredytów obrotowych dla średnich i dużych przedsiębiorstw - poinformował w środę PAP Alior Bank.

"Dzięki umowie z BGK na 5,5 mld zł będziemy w stanie zabezpieczyć naszym klientom biznesowym kapitał o wartości niemal 7 mld zł" - powiedziała PAP dyrektor Działu Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Alior Banku Aleksandra Podobińska-Durka.

Wyjaśniła, że przyznany limit w wysokości 5,5 mld zł zostanie przeznaczony na zabezpieczenie kredytów odnawialnych, również w rachunku bieżącym, i nieodnawialnych, udzielanych po 1 marca br.

Dodała, że dzięki umowie podpisanej z BGK, Alior Bank uruchomił Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowej, a nowa gwarancja ułatwi przedsiębiorcom utrzymanie płynności finansowej - obejmie do 80 proc. finansowania i może zabezpieczyć kredyty do 250 mln zł. Zaznaczyła, że to kolejne ułatwienie, które wprowadza BGK w ramach planu pomocowego dla firm na czas pandemii.