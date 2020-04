5,5 mln zł z unijnych środków dla podlaskich firm

Łącznie 5,5 mln zł może trafić w formie specjalnych grantów na wsparcie firm z województwa podlaskiego, w ramach walki ze skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa. Środki - z UE - wygospodarowano w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF) to stowarzyszenie, które tworzy miasto Białystok z ościennymi gminami.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020, BOF ma w nim wydzieloną pulę na różne działania.

Jak poinformował we wtorek prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, do pozyskania przez poszczególnych przedsiębiorców będzie kwota do 100 tys. zł. Jak wyjaśnił, fundusz stworzyłyby pieniądze zaoszczędzone w ramach projektów BOF; chodzi o wstrzymanie się przez miasto od przetargu na budowę jednego z przedszkoli, oraz o pieniądze uzyskane dzięki różnicy kursowej euro do złotówki.

Truskolaski mówił we wtorek w czasie wideokonferencji prasowej, że pomysł będzie realizowany przez BOF we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego.

Dyrektor stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego dr Dorota Perło poinformowała PAP, że przygotowano propozycje dwóch rodzajów grantów. Z pomocy miałyby korzystać wszystkie mikro-, małe i średnie firmy (do 50 pracowników) nie tylko z terenu obejmującego BOF, ale z całego regionu.

Jeden rodzaj grantów ma pozwolić firmom, które mimo pandemii chcą pracować, na dostosowanie ich funkcjonowania do obecnych warunków. Perło wyjaśniła, że grant mógłby być przeznaczony np. na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników, środków odkażających, mat dezynfekujących, ale też na zakup wyposażenia, narzędzi do pracy zdalnej, wdrożenie reorganizacji pracy, by minimalizować kontakty pomiędzy pracownikami.

"Katalog jest otwarty. Tutaj też chodzi o to, żeby te propozycje - związane z reorganizacją przedsiębiorstwa - miały też pewien charakter innowacyjny, żeby dały szanse (firmie) na poszukanie jakiegoś nowego pola funkcjonowania" - dodała Perło. Wyjaśniła, że chodzi o wdrożenie takich rozwiązań, które pozwolą firmie przetrwać, ale i np. zdywersyfikować działalność, by móc odnaleźć się na rynku.

Drugi rodzaj wsparcia miałyby trafiać do firm, które chcą utrzymać miejsca pracy "w okresie radykalnego ograniczenia lub zaprzestania działalności" z powodu koronawirusa. Jak dodała szefowa BOF, to propozycja dla podmiotów, które obecnie nie mogą już zupełnie działać, ale mimo wszystko chciałyby utrzymać miejsca pracy.

Na jednego pracownika firma mogłaby dostać 2 tys. zł, maksymalnie na jeden podmiot nie więcej niż 100 tys. zł.

Dorota Perło powiedziała, że taki grant to dofinansowanie miejsca pracy, w zamian za np. szkolenia on-line, podnoszenie kwalifikacji pracowników. "Dofinansowanie do etatu - ale ten pracownik nie może w tym czasie nic nie robić" - powiedziała Perło. Pracownik może też np. uczestniczyć w pracach koncepcyjnych nad przyszłością, rozwojem firmy, zwiększeniem jej konkurencyjności po epidemii. Pracownicy mogliby też przeprowadzać remonty w firmach.

BOF zaznacza, że są to propozycje grantów, które nie są jeszcze zatwierdzone. Muszą mieć najpierw akceptację Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, który nadzoruje Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego; są dopracowywane szczegóły. Muszą je też zaakceptować resort funduszy i polityki regionalnej i Komisja Europejska. Nie wiadomo też jeszcze, jaki podmiot będzie się zajmował obsługą tych grantów i przyjmował wnioski.