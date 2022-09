5 zł za dolara? Kurs amerykańskiej waluty staje się poważnym problemem

We wtorek jeden dolar amerykański wyceniany jest na 4,93 zł, jedno euro na 4,76 zł, frank szwajcarski na 4,99 zł. Kluczowe dla wartości polskiej waluty w kolejnych dniach będą wypowiedzi o podwyżkach stóp w USA i odczyty inflacyjne, m. in. z Polski.

Wtorek przynosi na rynku walutowym uspokojenie nastrojów i lekką korektę ostatniej odsłony umocnienia amerykańskiego dolara. Około godz. 11.00 jeden dolar wyceniany jest na 4,93 zł, jedno euro na 4,76 zł, a frank szwajcarski na 4,99 zł. Ekonomiści wskazują, że kluczowe dla wartości polskiej waluty będą wypowiedzi szefa Fed o podwyżkach stóp procentowych w USA (bezpośredni wpływ na dolara) i odczyty inflacyjne z Polski i Europy.

W piątek, 30 września GUS opublikuje szacunek wrześniowej inflacji w Polsce.

Sektor bankowy spodziewa się umocnienia złotego na przestrzeni kolejnego miesiąca

Ciekawe w kontekście bieżących, wysokich poziomów par walutowych skorelowanych ze złotym jest ostatnie badanie Kantar. Wynika z niego, że bankowcy oczekują kursu euro wobec złotego na poziomie 4,73 na koniec października 2022 r., oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 4,67 zł, a dla kursu CHF/PLN - 4,9 zł.

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl wskazuje natomiast, że spadek kursu EUR/USD poniżej 0,97 winduje kurs USD/PLN w kierunku 4,95 zł. We wtorek główna para walutowa wyceniana jest na 0,96 dolara, blisko wieloletnich minimów. Na odwrócenie trendu nie ma jednak póki co liczyć, co oznacza, że złoty pozostanie pod presją.

Zbyt mocny dolar problemem dla świata i gospodarki Stanów Zjednoczonych

Kamil Ciskowski z Domu Inwestycyjnego Xelion wskazuje natomiast, że przy obecnej sile dolara zaczyna on urastać do poważnego problemu dla całego świata, a stopniowo także dla USA, gdzie będzie miał negatywny wpływ na wyniki spółek, w szczególności w sektorze technologicznym, z uwagi na ich dużą ekspozycję międzynarodową.

Ekonomiści PKO BP podkreślają natomiast istotność zaplanowanych na ten tydzień publicznych wystąpieniach członków amerykańskiej Rezerwy Federalnej (m.in. wtorkowej Jerome'a Powella) w kontekście sygnałów odnośnie czwartej z rzędu podwyżki stóp procentowych.

- "Pod koniec tygodnia pojawią się także wstępne, europejskie odczyty inflacji za wrzesień (w tym z Polski), które mogą wpłynąć, w przypadku podtrzymania dynamiki wzrostu, na jeszcze bardziej jastrzębi przekaz płynący ze strony członków Europejskiego Banku Centralnego i zmianę nastawienia członków RPP odnośnie rychłego zakończenia cyklu podwyżek stóp w Polsce. Do czasu publikacji tych kluczowych z punktu rynkowego danych oczekujemy dalszej konsolidacji kursu EUR/PLN w pobliżu 4,75" - piszą ekonomiści PKO BP.

