541 mln zł pożyczek dla małych i średnich firm z ARP

541 mln zł pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw, już udzielonych bądź będących przedmiotem rozmów – to efekt pierwszego roku działalności Centrów Obsługi Przedsiębiorców ARP. „Ich zwiększająca się liczba świadczy o sukcesie tego pomysłu” – ocenił premier Mateusz Morawiecki.

Agencja Rozwoju Przemysłu otworzyła w czwartek w Lublinie swoje piąte Centrum Obsługi Przedsiębiorców, wspierające małe i średnie firmy. Efekt pierwszego roku działania tych ośrodków to 541 mln zł pożyczek już udzielonych przedsiębiorcom bądź będących przedmiotem rozmów.

Otwarcie lubelskiego Centrum nastąpiło w rok po uruchomieniu pierwszej takiej placówki we Wrocławiu i było okazją do podsumowania dotychczasowej ich działalności. Obecnie funkcjonują także COP w Katowicach, Gdyni i Poznaniu. Wkrótce otwarte ma być jeszcze jedno w Białymstoku.

Premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do uczestników lubelskiego spotkania podkreślił, że droga do rozwoju naszego kraju prowadzi przez innowacyjność i realizację śmiałych nowatorskich wizji, a najmocniejszymi atutami na niej jest kreatywność, umiejętność przełamywania schematów i wynalazczość Polaków.

"Jako rząd wiemy, że aby współtworzyć lepszą przyszłość naszego kraju musimy aktywnie wspierać działania twórcze i nowoczesne. Dlatego wsłuchujemy się w głos przedsiębiorców, dlatego dążymy do likwidacji barier regulacyjnych i aktywnie wspieramy polski biznes finansowo i administracyjnie" - napisał Morawiecki.

"Pragnę podziękować Agencji Rozwoju Przemysłu i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Centrów Obsługi Przedsiębiorców. Ich zwiększająca się liczba świadczy o sukcesie tego pomysłu. To też dowód na to, że centra są potrzebne, cieszą się coraz większym zainteresowaniem" - dodał premier w liście, który odczytał wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Soboń powiedział, że nowe Centrum w Lublinie sprawi, że dla tutejszych przedsiębiorców będą bardziej dostępne instrumenty pomocne w ich działalności, takie jak pożyczki, wsparcie eksportu, leasing czy faktoring. "Tam gdzie powstają takie centra liczba udzielanych pożyczek wzrasta czterokrotnie, natomiast wolumen tych pożyczek wzrasta nawet sześciokrotnie. To jest dowód na to, jak ważne jest, aby tego typu ośrodki powstawały jak najbliżej wszystkich przedsiębiorców i jak skutecznie potrafią realizować swoje zadania" - powiedział Soboń.

Soboń podkreślił, że państwo polskie będzie koncentrować się na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw. "My już nie będziemy koncentrować się na wspieraniu zagranicznych inwestycji w Polsce. Cała koncentracja będzie nakierowana na wspieranie - w ramach całej Polski, jako jednej wielkiej strefy inwestycyjnej - małych i średnich przedsiębiorców" - powiedział Soboń.

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w liście do uczestników spotkania podkreślił, że pierwszy rok działania COP udowodnił jak można w zmiennych warunkach rynkowych skutecznie wspierać polskie małe i średnie firmy. "Ich funkcjonowanie stanowi cenny i trwały element wzrostu gospodarczego. Tym większa jest odpowiedzialność państwa i jego instytucji za zapewnienie jak najlepszych warunków działania dla ich właścicieli i pracowników" - napisał Sasin w liście odczytanym przez wicewojewodę lubelskiego Roberta Gmitruczuka.

Wiceprezes ARP Paweł Kolczyński podał, że w pierwszym roku działalności COP wartość pożyczek udzielonych małym i średnim firmom, bądź będących przedmiotem rozmów wyniosła 541 mln zł. Liczba pożyczek dla takich firm w stosunku do 2018 r. wzrosła czterokrotnie, natomiast ich łączna kwota - sześciokrotnie.

"Od roku konsekwentnie stawiamy na wzmocnienie naszej oferty finansowej, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki sieci Centrów Obsługi Przedsiębiorców znacząco zwiększyliśmy dostępność do usług oferowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz ułatwiliśmy kontakt z naszymi ekspertami" - powiedział Kolczyński.

Centra Obsługi Przedsiębiorców mają za zadanie kompleksowe wspieranie przedsiębiorców w zakresie inwestycji, rozwoju i uzupełniania kapitału obrotowego. Oferują pożyczki inwestycyjne, obrotowe, na finansowanie kontraktów, zapewniające płynność w procedurze split payment a także restrukturyzacyjne. Proponują usługi leasingu i faktoringu. Przedsiębiorcy znajdą w nich informacje na temat instrumentów wspierania eksportu dostępnych w ramach kompetencji Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.