58 polskich projektów w ramach Planu Junckera

Polska jest na czwartym miejscu pod względem zatwierdzonych projektów Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), czyli tzw. Planu Junckera - poinformował we wtorek minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Dodał, że takich projektów mamy w sumie 58.

"Jeśli chodzi o liczbę zatwierdzonych projektów z EFIS, czyli tzw. Planu Junckera, to jesteśmy na czwartej pozycji w Unii Europejskiej. To jest nasz ogromny sukces" - powiedział Kościński.

Dodał, że polska ma zatwierdzonych 58 projektów z EFIS i pod względem ich liczby wyprzedza nas tylko Francja, Hiszpania i Włochy.

Prawie 5 mld euro wsparcia

Minister poinformował, że wartość zatwierdzonego wsparcia z EFIS dla Polski wynosi 4,7 mld euro. Z informacji resortu finansów, funduszy i polityki regionalnej wynika, że wartość inwestycji w Polsce, dzięki planowi Junckera, może sięgnąć 80 mld zł, z czego 20 mld zł to wkład EFIS.

- Na prawie 80 mld zł szacujemy wartość inwestycji wygenerowanych dzięki wsparciu EFIS, które sięgnęło 20 mld zł. Pieniądze z Planu Junckera mobilizują i gwarantują środki krajowe w finansowaniu inwestycji między innymi w obszarach rozwoju firm, energetyki, transportu, czy społecznego budownictwa mieszkaniowego. Środki z EFIS to również wsparcie dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - mówił Tadeusz Kościński, minister finansów.

Rolą MFiPR jest koordynacja listy projektów rządowych EFIS, promocja EFIS jako źródła finansowania - poszukiwanie projektów i stały monitoring EFIS.

Kościński przypomniał, że EFIS wspiera zarówno duże inwestycje infrastrukturalne, jak i projekty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Wśród beneficjentów projekty mieszkaniowe, naukowe, energetyczne

Minister poinformował, że wśród projektów powstających przy wsparciu EFIS można wymienić budowę Warszawskiego Centrum Symulacji Medycznych, programy budowy mieszkań w Poznaniu i Szczecinie, wsparcie sektora MŚP w związku z koronawirusem, czy duże projekty z sektora energetyki i branży spożywczej.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, który Komisja Europejska stworzyła w 2015 r. jako część planu inwestycyjnego dla Europy. Miał zaradzić problemowi niedostatecznych inwestycji, który powstał po kryzysie finansowym i gospodarczym zapoczątkowanym w 2008 r.

Fundusz ustanowiono w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), a zarządzanie nim powierzono radzie kierowniczej, w której zasiadają przedstawiciele Komisji i EBI. Plan powstał z inicjatywy Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczącego KE.

Plan Junckera zakładał pobudzenie inwestycji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach: szeroko rozumianej infrastrukturze oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Plan pierwotnie zakładał wygenerowanie inwestycji o wartości 315 mld euro, jednak z dniem 1 stycznia br. został on wydłużony do końca 2020 r., a kwota inwestycji zwiększona do 500 mld euro.