5G i chmura obliczeniowa napędzą wyceny spółkom technologicznym

W opublikowanym w poniedziałek raporcie czytamy, że spółki technologiczne zwiększają swoją wartość na światowych rynkach dzięki rosnącym trendom wydatkowym w wielu segmentach, takich jak technologia łączności nowej generacji 5G, rozwój chmury obliczeniowej i branża półprzewodników.

Według UBS ostatnia korekta wartości giełdowej firm z branży technologicznej to dobry punkt wyjścia dla inwestorów nastawionych na wzrost do pozycji w obszarach takich, jak 5G, technologie dla finansów (fintech), technologie ekologiczne (greentech) czy zastosowania technologii dla ochrony zdrowia (healthtech).

Przed pandemią koronawirusa akcje spółek technologicznych były sprzedawane z premią wynoszącą ok. 20 proc. w stosunku do szerszego rynku. W trakcie kryzysu wzrosła ona do 40 proc., obecnie zaś skorygowała się do poziomu 35 proc.

Analitycy UBS szacują, że z racji przyspieszenia cyfryzacji wywołanego pandemią koronawirusa wzrost premii w sektorze technologicznym ma w części charakter strukturalny, zatem dalszy jej spadek do poziomu historycznej średniej 20 proc. wydaje się mało prawdopodobny.

Cały sektor - na podstawie szacunków zbudowanych w oparciu o dane z ostatniego okresu raportowania - ma w ciągu kolejnych 12 miesięcy wzrosnąć o ok. 20 proc.