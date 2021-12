6 grudnia Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze na Expo w Dubaju

Promocja kontaktów gospodarczych między Polską a krajami arabskimi, prezentacja polskich doświadczeń i potencjału eksportu - to elementy Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego, które 6 grudnia odbędzie się na Wystawie Światowej Expo w Dubaju.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która odpowiada za organizację Forum oraz udział Polski na Expo 2020 Dubai tłumaczy, że w Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym udział wezmą przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władz państwowych z Polski oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Polska ma zaprezentować potencjał eksportowy rodzimych produktów i usług, a krajowi przedsiębiorcy będą mieli okazję do nawiązania współpracy z partnerami gospodarczymi z krajów regionu.

PAIH podkreśliła, że Forum będzie okazją do promocji wzajemnych kontaktów gospodarczych, prezentacji polskich doświadczeń i potencjału w eksporcie produktów i usług, w szczególności z branż związanych z tematyką Wystawy Światowej w Dubaju. W wydarzeniu ma wziąć udział ponad 800 uczestników z Polski oraz krajów arabskich: Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Maroka, Egiptu, Kuwejtu, Libanu.

Jak poinformowano, na sesji plenarno-traktatowej podpisane zostaną umowy dwustronne między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskim, m.in.: pomiędzy PAIH a Dubai Multi Commodities Centre, PAIH a Dubai Global Connect, KUKE a Etihad Credit Insurance, a także pomiędzy Polish Chamber of Commerce a Federation of UAE Chambers of Commerce & Industry.

"Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze oraz Dzień Polski, które odbędą się przy okazji Wystawy Światowej na Expo w Dubaju, to znakomita okazja do promocji Polski, jej różnorodności i potencjału gospodarczego oraz przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje firmy we współpracy z partnerami biznesowymi z Bliskiego Wschodu. Podpisanie umów dwustronnych z reprezentantami władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich otworzy nowy rozdział w naszych relacjach, wzmocni je i przyniesie korzyści polskiej gospodarce w nadchodzących latach" - wskazuje wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda zaznaczył, że Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze to część kompleksowego programu gospodarczego, który Agencja przygotowała na Expo w Dubaju.

"Naszym celem jest wypromowanie rodzimych produktów i usług na nowych rynkach Bliskiego Wschodu. Jesteśmy przekonani o tym, że współpraca z potencjalnymi inwestorami z krajów Zatoki Perskiej jest nie tyle możliwa, co konieczna w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. W osiągnięciu sukcesów pomogą prezentacje ofert eksportowych z zakresu gospodarki cyfrowej, polskiego designu i bezpieczeństwa żywnościowego oraz ofert przedstawiających nasz kraj jako atrakcyjne miejsce do inwestowania" - tłumaczy szef PAIH.

Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Expo 2020 Dubai Adrian Malinowski poinformował, że od 1 października, czyli od startu Wystawy Światowej w Dubaju, polski pawilon odwiedziło ponad 300 tys. gości.

"Nasza prezentacja na Expo 2020 Dubai jest wielowymiarową i docenianą przez zagranicznych odbiorców opowieścią o Polsce i jej sukcesach. 6 i 7 grudnia to daty bardzo ważne dla tej opowieści. 6 grudnia zapraszamy na Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, które będzie jednym z dwóch największych forów gospodarczych zaplanowanych w trakcie trwania Wystawy Światowej. 7 grudnia Expo 2020 w Dubaju stanie się biało-czerwone - będziemy świętować Dzień Polski w sposób barwny i radosny, pokazując naszą kreatywność, entuzjazm i różnorodność" - wskazał Malinowski.

PAIH tłumaczy, że podczas Dnia Polski na Expo w Dubaju, 7 grudnia nasz kraj zaprezentuje się szerokiemu gronu międzynarodowej publiczności zwiedzającej Wystawę Światową. Zgodnie z protokołem Expo, w części oficjalnej odbywającej się pod monumentalną kopułą Al Wasl przy udziale przedstawicieli najwyższych władz państwowych Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostanie odśpiewany uroczyście hymn Polski, a na maszt wciągnięta zostanie polska flaga. Dzień Polski przypadnie w okresie świętowania tygodnia Złotego Jubileuszu, czyli 50. rocznicy powstania Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu informuje ponadto, że kolejnym po Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym międzynarodowym wydarzeniem organizowanym w ramach programu gospodarczego Polski na Expo 2020 Dubai będzie Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze. Odbędzie się ono 23 lutego 2022 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl