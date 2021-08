6 lat w rządzie. Co zostanie po wicepremierze

Dymisja Jarosława Gowina oznacza nie tylko rozpad koalicji rządzącej (przynajmniej w obecnym kształcie), ale kończy też sześcioletnią - z pięciomiesięczną przerwą - przygodę tego polityka z rządem. Jaki jest bilans jego dokonań? Co zmienia ta absencja?

Gowin odchodzi po raz pierwszy

Słabe ogniwo

Polski Ład dzieli

Gowin odchodzi po raz drugi

Wiceministrowie idą za szefem

Pod znakiem pandemii

Sporo. Ponieważ jednak Jarosław Gowin zarządzał resortem niespełna rok, z czego znaczna część przypadła na walkę ze skutkami epidemii, wszystkie te projekty są na różnym, ale najczęściej w najlepszym razie dość średnim stopniu zaawansowania - np. pierwszy pakiet tarczy prawnej czeka na wpisanie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Trudno w tym momencie wyrokować, co z nimi stanie dalej i jaki przybiorą kształt.

Co dalej?

Dziś wygląda, że przy dotychczasowym liderze pozostanie grupa posłów Porozumienia, będzie miał zatem reprezentację parlamentarną, co w warunkach polskiej polityki jest atutem nie do pogardzenia. Sukces w przypadku samodzielnego startu w wyborach wydaje się j jednak mało prawdopodobny, dlatego pewnie najbliższe tygodnie upłyną pod znakiem rozmów na temat nowego politycznego mariażu.



Droga do Platformy Obywatelskiej wydaje się mniej prawdopodobna - już raz tę partię opuścił; tym bardzie, że politycy PO co rusz przypominają i podkreślają, że Jarosław Gowin - jako lojalny członek Zjednoczonej Prawicy - często podnosił rękę (chociaż nie zawsze się cieszył) za zmianami w prawie oznaczającymi np. demontaż polskiego sądownictwa. Przyjęcie Gowina na z powrotem na łono tej partii, może i byłoby wyrazem politycznego pragmatyzmu, ale czy spotkałoby się ze zrozumieniem części elektoratu (co może oznaczać tysiące głosów mniej przy urnach)?

Co dalej z koalicją

Obsadzenie stanowiska po Jarosławie Gowinie wydaje się najmniejszym problemem. Chętnych na rządowe stanowiska nigdy nie brakowało, a "naturalną kandydatką" z punktu widzenia rządu wydaje się Jadwiga Emilewicz, która kierowała resortem rozwoju przed powrotem Jarosława Gowina do rządu. Na razie premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że przejmuje kierownictwo tego resortu.



Formacja rządząca zapewnia, że - mimo dymisji Gowina - dysponuje parlamentarną większością. I może okazać się to - przynajmniej w średniej perspektywie - prawdą. Będzie to jednak większość krucha, zapewne montowana doraźnie na każde głosowania - a to przy Polskim Ładzie będzie "kuszona" Lewica (np. większą progresją podatkową), a przy innych głosowaniach może będzie wsparciem Konfederacja...



Warto też jednak przypomnieć, że drugi koalicjant (Solidarna Polska) niby trwa w koalicji, ale pamiętajmy, że mamy tu też do czynienia ze znacznymi różnicami - o ile dziś Jarosław Kaczyński ogłasza odwrót (tylko taktyczny) od Izby Dyscyplinarnej, o tyle politycy Solidarnej Polski nawołują do szybszych i głębszych zmian w sądownictwie. Ugrupowanie Zbigniewa Ziobry kwestionuje również Europejski Zielony Ład i głosowało przeciwko Europejskiemu Planowi Odbudowy.



Uwzględnienie postulatów tego koalicjanta może zatem skutkować zaostrzeniem stosunków w relacjach z Brukselą i zwiększeniem ryzyka zablokowania lub zmniejszenia unijnych funduszy. A od nich z kolei zależy w znacznym stopniu realizacja Polskiego Ładu.



Czekają nas zatem tygodnie nerwowych negocjacji, politycznych podchodów, być może zaskakujących kompromisów i personalnych roszad. Odejście Jarosława Gowina chociaż nie przesądza, to mocno zwiększa prawdopodobieństwo wcześniejszych wyborów parlamentarnych. I rodzi pytanie: ile obietnic wyborczych może jeszcze wytrzymać gospodarka i finanse państwa?

W sumie - dorobek wcale pokaźny. Dlaczego zatem Jarosław Gowin opuścił to ministerialne stanowisko? Otóż zdecydowała polityka - stanowczo sprzeciwił się on organizacji tzw. wyborów kopertowych. Ostatecznie elekcję przełożono, ale Gowin odszedł z rządu.Przypomnijmy - wybory prezydenckie zaplanowano na 10 maja 2020 roku. Tymczasem w marcu do Polski dotarła pandemia, ogłoszono lockdown - ani administracja, ani gospodarka nie działały normalnie.Opozycja żądała odłożenia wyborów, formacja rządząca parła natomiast to terminowego głosowania, wychodząc z założenia, że w bardzo niepewnych pandemicznych warunkach (i związanym z tym ryzyku wzrostu niezadowolenia społecznego) czas pracuje na niekorzyść ich kandydata Andrzeja Dudy - innymi słowy: im później wybory, tym jego zwycięstwo stawało się bardziej wątpliwe.Z drugiej jednak strony zagrożenie epidemiczne było bardzo realne; dlatego na kilka tygodni przed wyznaczoną datą głosowania pojawił się (i zaczął być wprowadzany w życie - mimo wielu wątpliwości prawnych - pomysł wyborów korespondencyjnych. Takie głosowanie było możliwe już wcześniej, tym razem jednak dotyczyć wszystkich wyborców - porażająca różnica skali i mnóstwo wątpliwości co do tajności głosowania, liczenia głosów itp.Jarosław Gowin powiedział "nie" - i honorowo ustąpił z rządowych posad. W tym momencie znaczna część obozu rządzącego uznała go za "zdrajcę" – jego sprzeciw zagroził rządowym planom. Utrata przez formację rządzącą stanowiska prezydenta zrodziłaby wiele komplikacji.Paradoksalnie: dość prawdopodobne, że sprzeciw Gowina najprawdopodobniej uratował Zjednoczoną (wówczas) Prawicą przed wizerunkową - a być może i polityczną - katastrofą; wiele wskazuje, że instytucje państwa nie poradziłyby sobie z logistycznym wyzwaniem, jakim byłby w pełni korespondencyjne wybory.Przez kilka miesięcy pozostawał niejako na uboczu głównego nurtu polityki. Nie ulegało jednak wątpliwości, że jest traktowany jako najsłabsze ogniwo formacji rządzącej. Był jednak koalicji potrzebny: w wyborach parlamentarnych w 2019 roku wprowadził do Sejmu 18 posłów. Taka liczba parlamentarnych szabel przesądzała o utrzymaniu wcale nie takiej dużej większości w Sejmie.Dlatego - przy okazji kolejnej rekonstrukcji rządu w październiku ubiegłego roku - Jarosław Gowin wrócił do składu gabinetu Mateusza Morawieckiego - tym razem na stanowisko szefa resortu rozwoju technologii (w zakres kompetencji włączono wówczas doń jednak sprawy związane z pracą).„Zdrada” nie została jednak zapomniana i rozpoczęła się gra na wyeliminowanie lub marginalizację znaczenia w koalicji Jarosława Gowina, a pozostawienie w niej posłów Porozumienia. Tak bowiem należy interpretować podjętą (zapewne za wiedzą, jeśli nie z inspiracji Jarosława Kaczyńskiego) przez Adama Bielana akcję zakwestionowania przywództwa Jarosława Gowina w Porozumieniu.Bielan wskazał, że Gowin nie przeprowadził w terminie partyjnych wyborów, rządzi zatem partią nielegalnie. To spowodowało rozłam w Porozumieniu: część posłów przeszła do grupy tworzonej autora zarzut (przy czym oczywiście twierdził on, że to jest właśnie prawdziwe, legalne Porozumienie), część pozostała przy Jarosławie Gowinie. Minister rozwoju, pracy i technologii wciąż zapewniał parlamentarną większość, ale już w znacznie mniejszym stopniu.Do kolejnego przesilenia doszło w ostatnich tygodniach przy okazji prezentacji nowego rządowego strategicznego programu Polski Ład. Dokument ten opracowywano bez konsultacji z partnerami koalicyjnymi PiS - z tego punktu widzenia można wręcz było odnieść wrażenie, że to program stricte partyjny a nie rządowy. Nie poprawiło to i tak już dość kwaśnych nastrojów w koalicji.Koalicjanci - Solidarna Polska i Porozumienie - zostali poproszeni jedynie na uroczystość podpisania dokumentu (jako jego sygnatariusz dołączyła również marszałek Sejmu Elżbieta Witek), na którego kształt mieli wpływ dość iluzoryczny.Szczególnie ciężki orzech do zgryzienia miał Jarosław Gowin. Jako szef resortu rozwoju szczególne znaczenie przywiązywał do sytuacji przedsiębiorców, a rządowy dokument dla wielu z nich przynosił niekorzystne zmiany podatkowe. Wicepremier zdawał sobie również sprawę, że o kolejnym starcie z list PiS może raczej zapomnieć, dlatego wśród przedsiębiorców poszukiwał szans na poszerzenie dotychczasowego elektoratu. Także i stąd zapewne jego dużą determinacja o korzystne dla biznesu zapisy.Jarosławowi Gowinowi udało się przeforsować tzw. ulgę dla klasy średniej, dotyczyła ona jednak osób zatrudnionych na etatach; dla przedsiębiorców nie udało mu się wywalczyć takich rozwiązań. To doprowadziło do klinczu i sytuacji, w której najważniejszy dla gospodarki minister w rządzie deklaruje brak poparcia dla najważniejszego rządowego planu.Kroplą, która przelała czarę goryczy (chociaż raczej mniej istotną niż spory wokół Polskiego Ładu), była kwestia tzw. lexTVN - projektu ustawy, która miałaby stanowić podstawę do nieprzedłużenia koncesji największemu niezależnemu medium w Polsce - telewizji TVN. Ustawa przewidywała bowiem, że właścicielem telewizji może być tylko podmiot z Europejskiego Obszaru Gospodarczego – TVN należy (poprzez spółkę w Luksemburgu) do amerykańskiego kapitału.Jarosław Gowin deklarował brak poparcia dla tych rozwiązań; poza argumentami dotyczącymi wolności słowa podniósł również - niebezzasadnie - ryzyko drastycznego pogorszenia stosunków politycznych i gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi.W przeddzień sejmowej debaty na temat tej ustawy rzecznik rządu poinformowal jednak o dymisji Gowina, a ten wkrótce powiadomił o opuszczeniu przez jego ugrupowanie (władze tej partii podjęły formalnie taką decyzję ). Ze stanowisk w rządzie zrezygnowali również inni politycy Porozumienia – wiceministrowie Zbigniew Gut-Mostowy, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Iwona Michałek oraz Marcin Ociepa. Wkrótce potem pojawiły się plotki że ten ostatni ma zastąpić Gowina na ministerialnym stanowisku; ten jednak szybko je zdementował.- Szanowni Państwo, ustaleni sprawcy rozpuszczają celowo plotkę, jakobym miał przyjąć propozycję objęcia stanowiska ministra rozwoju, pracy i technologii. Uprzejmie informuję, że to nieprawda. Nikt z PiS ze mną nawet na ten temat nigdy nie rozmawiał. Ani pośrednio, ani bezpośrednio - napisał na twitterze Marcin Ociepa. - Dziś podałem się do dymisji z funkcji wiceszefa MON, żeby udowodnić, że kwestia stanowisk pozostaje dla mnie wtórna względem interesu państwa. Jest mi przykro, że w tak trudnym momencie, ktoś próbuje mnie mierzyć swoją miarą.Bilans Jarosława Gowina na stanowisku ministra roz3oju? Znaczna część jego aktywności - z natury rzeczy - dotyczyła walki z trzecią falą pandemii (tarcza branżowa). Ponadto rozpoczęto prace nad Pakietem mieszkaniowym, cyfryzacją procesu budowlanego, zmianami w tzw. ustawie odległościowej, kolejnym pakiecie deregulacyjnym (tzw. tarcza prawna) czy reformą rynku pracy. Ciekawa wydawała się szeroko konsultowana w środowiskach gospodarczych strategiczna koncepcja nowej Polityki Przemysłowej Polski.Znacznie bardziej prawdopodobnym kierunkiem aliansu czy sojuszu jest PSL, które usiłuje od kilku lat budować swój pozawiejski elektorat Proprzedsiębiorcze ugrupowanie Gowina mogłoby być dla tej partii wzmocnieniem (a dla Jarosława Gowina - sporą szansą na pozostanie w grze parlamentarnej w następnej kadencji). Jest wreszcie też mocno prorynkowa Konfederacja, ale wydaje się, że konserwatyzm Gowina jest jednak zdecydowanie inny niż konserwatyzm Grzegorza Brauna czy Krzysztofa Bosaka...