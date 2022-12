61 oligarchów i podmiotów z Rosji złożyło pozwy do Trybunału Sprawiedliwości UE

61 oligarchów i firm z Rosji złożyło już pozwy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu w sprawie sankcji UE - informują media.

Wśród nich znajduje się m.in. były właściciel klubu piłkarskiego Chelsea Londyn Roman Abramowicz.

Niektórzy oligarchowie domagają się zadośćuczynienia za "szkody niematerialne".

Mieszkający w Szwajcarii rosyjski magnat energetyczny i infrastrukturalny Giennadij Timczenko żąda 1 mln euro.

W piątek Unia Europejska przyjęła dziewiąty pakiet sankcji skierowany wobec Rosji.

"Bild" pierwszy podał informację. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia trybunału

Informacje o tym, że kilkudziesięciu Rosjan i rosyjskich podmiotów z unijnej listy sankcyjnej złożyło pozwy do TSUE, informował we wrześniu holenderski dziennik "NRC". Wykreślenie z listy sankcyjnej pozwoliłoby Rosjanom m.in. odzyskać dostęp do aktywów przejętych przez kraje europejskie.

Niemiecki dziennik "Bild" uściśla w sobotę, iż do trybunału trafiło 61 pozwów. Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia trybunału. "Nie mamy jeszcze informacji dla prasy w tej sprawie" - powiedział w sobotę PAP Stefaan Van der Jeught z biura prasowego TSUE.

Tymczasem źródła niemieckiej gazety informują, że niektórzy oligarchowie domagają się zadośćuczynienia za "szkody niematerialne", jakie ponieśli w wyniku unijnych sankcji. Na przykład jeden z nich, Grigorij Bieriozkin, twierdzi, że poniósł "poważne szkody wizerunkowe", albowiem "nie ma materialnego związku między nim, a rosyjską polityką na Ukrainie".

kto popełnił błąd? Timczenko zaklina się, że nie jest blisko Władimira Putina

Dziennik informuje również, że mieszkający w Szwajcarii rosyjski magnat energetyczny i infrastrukturalny Giennadij Timczenko żąda 1 mln euro i oskarża UE o "błąd w ocenie" jego relacji z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Z informacji "NRC" wynika, że do TSUE wystąpili także m.in. właściciele upadłego Amsterdam Trade Bank, założyciel Alfa Banku Michaił Fridman i oligarcha Aliszer Usmanow.

W piątek Unia Europejska przyjęła dziewiąty pakiet sankcji i do obecnej listy, która liczy ponad 1,5 tys. pozycji, dodano kolejnych 190 osób i podmiotów. Znaleźli się wśród nich wysocy rangą wojskowi, sędziowie, krewni oligarchów, politycy i przedstawiciele lokalnej administracji. Nie mogą oni podróżować do UE, a aktywa, które umieścili w unijnych krajach, są zamrożone.

Andrzej Pawluszek

